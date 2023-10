Trai đẹp Gia đình là số 1 - Yoon Shi Yoon chứng minh thực lực với bộ phim đạt rating 2 chữ số gây sốt tại Hàn Quốc

Điều khán giả ấn tượng nhất trong phim chính là phần thể hiện của nam chính Yoon Shi Yoon. Ở It's Beautiful Now, nam diễn viên sắm vai luật sư Lee Hyun Jae - một người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, không bận tâm đến việc hẹn hò.

Cuộc đời bận rộn và nhàm chán của anh thay đổi khi gặp gỡ một khách hàng nữ đang có nhu cầu ly hôn chồng - Hyun Mi Rae (Bae Da Bin).

Nếu là fan cứng của dòng phim Hàn Quốc, chắc hẳn bạn sẽ nhận ra Yoon Shi Yoon chính là anh chàng Jung Joon Hyuk trong sitcom Gia Đình Là Số 1 phần 2 nổi đình nổi đám một thời.

Thành công của bộ phim đã giúp nam diễn viên được khán giả chú ý hơn cả. Anh chàng tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất linh hoạt khi đóng Vua Bánh Mì.

It's beautiful now có sự góp mặt của "anh cả nhà Heri" Yoon Shi Yoon, mỹ nhân Bae Da Bin cùng hàng loạt sao lớn khác: Oh Min Suk, Shin Dong Mi, Seo Bum June và Choi Ye Bin.

