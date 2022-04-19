Trai đẹp Gia đình là số 1 - Yoon Shi Yoon chứng minh thực lực với bộ phim đạt rating 2 chữ số gây sốt tại Hàn Quốc

It's beautiful now - bộ phim có sự tham gia của tài tử Yoon Shi Yoon chính là bộ drama cuối tuần 'siêu đỉnh, siêu hot' của nhà KBS2 lúc này. Phim đã lên tới tập 4 và con số rating không hề thuyên giảm với 25,3% mỗi tập và có chiều hướng ngày càng tăng.

Phim nói không với những 'drama căng thẳng' như Penthouse hay sự 'đáng ghét' của cái kết không thể chấp nhận được như Tuổi 25, Tuổi 21. Phim đi theo khai thác những đề tài gần gũi như Gia đình là số một năm nào. Đó là những câu chuyện thường nhật, rất gia đình, gần gũi. Không PR rầm rộ, càng không chiêu trò truyền thông, thế mà phim vẫn đạt được kỷ lục rating siêu khủng và được nhiều người ủng hộ.

Nội dung phim xoay quanh gia đình nhà ông Lee Kyung Cheol với 3 cậu cháu trai ở độ tuổi 27 - 36 - 39 đều "ngó lơ" cuộc sống hôn nhân, không một ai có ý định kết hôn. Vì vậy, ông Lee đã tuyên bố sẽ tặng một căn nhà cho cháu nào kết hôn trong 6 tháng tới. Cốt truyện có vẻ đơn giản, phim đề cập đến những vấn đề gần gũi nhất với các gia đình Hàn Quốc khi người trẻ mải kiếm sống mà bỏ bê chuyện gia đình trong khi người lớn tuổi thì luôn muốn con cháu yên bề gia thất.

Điều khán giả ấn tượng nhất trong phim chính là phần thể hiện của nam chính Yoon Shi Yoon. Ở It's Beautiful Now, nam diễn viên sắm vai luật sư Lee Hyun Jae - một người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, không bận tâm đến việc hẹn hò. Cuộc đời bận rộn và nhàm chán của anh thay đổi khi gặp gỡ một khách hàng nữ đang có nhu cầu ly hôn chồng - Hyun Mi Rae (Bae Da Bin). Nếu là fan cứng của dòng phim Hàn Quốc, chắc hẳn bạn sẽ nhận ra Yoon Shi Yoon chính là anh chàng Jung Joon Hyuk trong sitcom Gia Đình Là Số 1 phần 2 nổi đình nổi đám một thời. Thành công của bộ phim đã giúp nam diễn viên được khán giả chú ý hơn cả. Anh chàng tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất linh hoạt khi đóng Vua Bánh Mì. It's beautiful now có sự góp mặt của "anh cả nhà Heri" Yoon Shi Yoon, mỹ nhân Bae Da Bin cùng hàng loạt sao lớn khác: Oh Min Suk, Shin Dong Mi, Seo Bum June và Choi Ye Bin. Theo Chosun

Han So Hee và Park Hyung Shik cùng hàng vạn câu hỏi về tình đơn phương: Làm thế nào để tình đầu thôi dang dở? Cả bộ phim Soundtrack #1 là câu chuyện tình lãng mạn đến đau lòng “giữa tình yêu và tình bạn” của nhiếp ảnh gia mới nổi Han Sun Woo và cô nàng nhạc sĩ Lee Eun Soo. Cặp bạn thân 20 năm bắt đầu không thể kiểm soát cảm xúc dành cho đối phương khi phải dọn về sống chung vì công việc.

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