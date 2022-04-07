Phim mới của Ji Chang Wook tung ảnh chính thức với tạo hình diễn viên độc đáo, netizen tiếp tục kì vọng về một ‘siêu phẩm’ sắp được lên sóng

Phim hay mỗi ngày 07/04/2022 19:29

Bộ phim The sound of Magic với sự tham gia của Ji Chang Wook, Choi Seung Eun và Hwang In Yeop xác nhận lên sóng ngày 6/5. Tạo hình của các diễn viên được công bố mới đây khiến khán giả vô cùng phấn khích.

Series gốc sắp tới của Netflix The Sound of Magic được mô tả là một bộ phim ca nhạc giả tưởng về câu chuyện mở ra khi pháp sư bí ẩn Lee Eul bất ngờ xuất hiện trước mặt một cô gái tên Yoon Ai, người đã mất giấc mơ, và một cậu bé tên Na Il Deung, người bị buộc phải mơ.

Ekip đoàn phim vừa tung lên những hình ảnh về tạo hình của các nhân vật. 

Phim mới của Ji Chang Wook tung ảnh chính thức với tạo hình diễn viên độc đáo, netizen tiếp tục kì vọng về một ‘siêu phẩm’ sắp được lên sóng - Ảnh 1
Poster phim
Phim mới của Ji Chang Wook tung ảnh chính thức với tạo hình diễn viên độc đáo, netizen tiếp tục kì vọng về một ‘siêu phẩm’ sắp được lên sóng - Ảnh 2
Nữ chính Yoon Ai
Phim mới của Ji Chang Wook tung ảnh chính thức với tạo hình diễn viên độc đáo, netizen tiếp tục kì vọng về một ‘siêu phẩm’ sắp được lên sóng - Ảnh 3
Cậu bé Na Il Deung

 

Ji Chang Wook, người đã mê hoặc cả châu Á với khả năng diễn xuất nhiều thể loại phim, đảm nhận vai một pháp sư bí ẩn, Lee Eul. Vai diễn mới lạ này sẽ thể hiện một sức hút mới của nam diễn viên.

Phim mới của Ji Chang Wook tung ảnh chính thức với tạo hình diễn viên độc đáo, netizen tiếp tục kì vọng về một ‘siêu phẩm’ sắp được lên sóng - Ảnh 4
Tạo hình của Ji Chang Wook trong phim 
Phim mới của Ji Chang Wook tung ảnh chính thức với tạo hình diễn viên độc đáo, netizen tiếp tục kì vọng về một ‘siêu phẩm’ sắp được lên sóng - Ảnh 5
Nam diễn viên vào vai pháp sư bí ẩn Lee Eul

Với màn nhá hàng lần này, tin rằng các fan của nam diễn viên sẽ càng nóng lòng chờ đợi bộ phim hơn. 

Bộ phim có sự tham gia của các diễn viên Ji Chang Wook, Hwang In Yeob, Choi Sung Eun,... The Sound of Magic là dự án chuyển thể từ webtoon Annarasumanara của tác giả Ha Il Kwon, được đăng tải lên Naver Webtoon vào năm 2010. 

Đóng cặp cùng tài tử sinh năm 1987 sẽ là nữ diễn viên Choi Sung Eun. Cho những ai chưa biết, Sung Eun được netizen Hàn Quốc đánh giá là có gương mặt "giống cả KBiz". Nhiều người so sánh ngoại hình của cô với những cái tên đình đám như Han Hyo Joo hay Ha Ji Won.

Phim mới của Ji Chang Wook tung ảnh chính thức với tạo hình diễn viên độc đáo, netizen tiếp tục kì vọng về một ‘siêu phẩm’ sắp được lên sóng - Ảnh 6

Bộ phim sẽ được chỉ đạo bởi PD Kim Sung Yoon của Mây họa Ánh trăng, Itaewon ClassDiscovery of Love, và kịch bản được chấp bút bởi Kim Min Jung, người đã từng làm việc với PD Kim Sung Yoon trong Mây họa Ánh trăng và Who Are You. Cùng nhau, đạo diễn và biên kịch sẽ liên quan đến các yếu tố âm nhạc trong bộ phim cùng với sự nhạy cảm tinh tế và phép thuật ngoạn mục của webtoon gốc.

Phim mới của Ji Chang Wook tung ảnh chính thức với tạo hình diễn viên độc đáo, netizen tiếp tục kì vọng về một ‘siêu phẩm’ sắp được lên sóng - Ảnh 7

Tập đầu tiên của phim sẽ ra mắt khán giả trên Netflix vào ngày 5/6.

Theo Sedaily

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