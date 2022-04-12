Han So Hee và Park Hyung Shik cùng hàng vạn câu hỏi về tình đơn phương: Làm thế nào để tình đầu thôi dang dở?

Cô nàng nhạc sĩ Eun Soo viết về tình đơn phương nhưng hoàn toàn không hiểu tình đơn phương là gì, cô ấy không hề có trải nghiệm thực tế với những cảm xúc đó. Mọi việc đều cần những trải nghiệm thực tế và cảm xúc chân thật. Chúng ta không thể truyền đạt lại cho người khác những cảm xúc ấy nếu chúng ta chỉ khắc hoạ đơn giản ở bề mặt mà không có cái hồn bên trong. Cũng giống như Sun Woo, dù các tấm hình cậu ấy chụp rất đẹp, nhưng cậu luôn cảm thấy nó thật giả tạo, là cảnh chết, hay như một kẻ mạo danh sống trong tâm hồn của người khác.

Soundtrack #1 là dự án phim mới của Han So Hee và Park Hyung Shik vừa ra mắt. Không quá ngôn tình cũng không nặng nề drama, Soundtrack #1 được đánh giá là rất dung dị, nhẹ nhàng. Chemistry giữa Park Hyung Shik và Han So Hee vô cùng bùng nổ, khiến từng thước phim đầy lãng mạn, thơ mộng.

Sun Woo đã vô cùng sửng sốt trước lời đề nghị sống chung trong hai tuần của cô bạn thân. Thực tế, mối tình đơn phương của Sun Woo chính là Eun Soo. Thực ra, Sun Woo đã cố gắng tỏ tình với Eun Soo trong quá khứ, nhưng anh ấy không thể truyền đạt được tình cảm của mình. Và thế là, Sun Woo đã chấp nhận lời đề nghị của Eun Soo.

Eun Soo phát hiện ra rằng bạn của cô - nhiếp ảnh gia Sun Woo đã có kinh nghiệm về tình yêu đơn phương và đến bây giờ chàng trai ấy vẫn còn giữ chặt tình yêu ấy trong trái tim mình. Một hôn, Eun Soo say khướt và đề nghị Sun Woo hãy ở chung nhà với cô ấy hai tuần trước khi anh trở về Hoa Kỳ.

Trong tập thứ 3 của Soundtrack #1, Sun Woo đã rời bỏ Eun Soo và đến một đất nước xa lạ thay vì thổ lộ tình cảm của mình với người bạn thời thơ ấu. Sun Woo nghĩ rằng Eun Soo đã thích người khác nên quyết định ủng hộ cô ấy. Còn Eun Soo, thực ra cô đã cảm nhận được tình cảm của người bạn thân Sun Woo. Thế nhưng, cô chấp nhận lùi lại để không đánh mất đi tình bạn đáng quý giữa hai người.

Ngay khoảnh khắc đoạn kết của tập 3, khi Sun Woo đã rời đi, để lại Eun Soo chỉ còn một mình tại Hàn Quốc, cô đã rơi nước mắt khi nghĩ đến anh chàng bạn thân. Liệu đây có phải là dấu hiệu cô sẽ chấp nhận tình cảm đơn phương của Sun Woo. Khoảnh khắc này đã chạm đến trái tim của nhiều người và nhận được sự đồng cảm từ rất nhiều khán giả.

Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi.

Yêu đơn phương là một loại thiệt thòi. Trong một thời gian dài như thế tự mình vui vẻ, tự mình đau đớn, rồi tự mình dằn vặt. Yêu đơn phương, dù kết thúc có hậu thì vẫn là thiệt thòi… Chỉ đáng buồn là khi tim đập nhanh thì não sẽ không còn được tỉnh táo, bản thân đáng thương thế nào cũng không thể nhận ra.

Kết quả tốt đẹp nhất của yêu thầm là người bạn thích cũng thích bạn, kết quả bi kịch nhất là người bạn thích không thích bạn, hơn nữa còn không hề biết tình cảm của bạn, đó thật là một sự hi sinh uổng công vô ích. Sun Woo đã dành rất nhiều tình cảm cho cô bạn thuở nhỏ mà không cần đến một lời hồi đáp. Liệu rằng tình cảm ấy sẽ chạm đến tim Eun Soo. Liệu rằng tình đơn phương sẽ hóa thành tình trọn vẹn, sẽ thôi dang dở khiến người người đau đáu.

Soundtrack #1 là một bộ phim ca nhạc kể về một cặp đôi bạn thân khác giới đã làm bạn trong 20 năm nhưng rồi khám phá được cảm xúc thật của nhau khi họ phải ở chung một nhà trong hai tuần. Bộ phim do Kim Hee Won của Vincenzo đạo diễn. Park Hyung Shik đóng vai Han Sun Woo, một nhiếp ảnh gia đang nổi tiếng, một người đàn ông ít nói nhưng có tính cách ấm áp và chu đáo. Han So Hee hóa thân thành Lee Eun Soo, một người viết lời bài hát vui vẻ và trung thực, cô không ngần ngại trong việc nói ra suy nghĩ thật của mình.

Cùng đón xem tập 4 - tập cuối của Soundtrack #1 trên nền tảng Disney + để cùng ngắm nhìn những thước phim lãng mạn của cặp đôi.

Theo Chosun