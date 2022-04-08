Những màn chia tay đẫm nước mắt khiến con dân khóc ‘lên bờ xuống ruộng’ của màn ảnh Hàn

Sau khi Hae Soo chết, hồn cô xuyên về lại thân thể của Go Ha Jin ở thế kỉ 21. Thời điểm Ha Jin tham quan bảo tàng mỹ thuật thời Goryeo, khoảnh khắc nhìn thấy bức họa lễ trừ tà và chân dung họa vua Gwang Jong, kí ức những tháng ngày thời Goryeo đã ùa về với cô. Go Ha Jin đã bật khóc.

Sau khi đồng ý trở thành Thập tứ phu nhân, sức khỏe của Hae Soo (IU) càng ngày càng tàn lụi. Sau khi sinh hạ thành công con gái của cô và vua Gwang Jong (Lee Jun Ki), Hae Soo đã trút những hơi thở cuối cùng trong vòng tay của Thập tứ hoàng tử Wang Jung (Ji Soo). Trước khi nhắm mắt xuôi tay, Hae Soo đã gửi gắm con gái của mình cho Wang Jung, hy vọng anh bảo vệ nó và giữ nó tránh xa chốn hoàng cung.

Đây được xem là cảnh chia tay bi thương nhất và gây nên sự đau đớn, nhói lòng âm ỉ mãi với người xem. Không phải sự chia ly về không gian, âm dương ly biệt hay tình cảm 2 người thay đổi, mà là sự xa cách về thời thế đã đành lòng chia cắt mối quan hệ của 2 người. Khoảnh khắc Go Ha Jin ở thế kỷ 21 nhận ra Wang So mà mình yêu thương qua 1 bức họa chân dung để lại trong bảo tàng thực sự quá ám ảnh. Nói cách khác, không thể nào có 1 kết thúc có hậu cho 2 số phận này được ở bên nhau.

Kim Shin và Ji Eun Tak

(Goblin: Yêu Tinh)

Cuộc chiến trên sân thượng diễn ra khốc liệt, tên ác ma Park Joong Won còn mượn thân xác của Eun Tak để đánh lại Kim Shin. Kim Shin lo lắng không dám xuống tay vì sợ sẽ gây tổn thương cho người yêu. Tuy nhiên, Thần Chết Wang Yeo xuất hiện gọi tên Park Jong Won khiến hắn phải ra khỏi thể xác Eun Tak.

Lúc này không còn sự lựa chọn nào khác, Kim Shin đành rút chiếc kiếm trong người mình chém về phía tên ác ma. Tên ác ma bị kết liễu nhưng cùng với đó tuổi thọ của Yêu tinh Kim Shin cũng tận. Anh tan biến trong vòng tay người yêu, trong tiếng khóc nghẹn ngào của Thần Chết.

Jeong Hyuk và Se Ri

(Crash Landing On You: Hạ Cánh Nơi Anh)

Tình yêu của 1 nữ tài phiệt Nam Hàn và 1 anh quân nhân Bắc Hàn thì hẳn không thể không khó khăn, trắc trở. Khi Se Ri hồi phục bệnh tình và tỉnh dậy cũng là lúc cô nghe tin Jeong Hyuk đã chuẩn bị quay trở lại Bắc Hàn. Quên hết bao nhiêu đau đớn trên cơ thể, cô lao vội đến vạch ranh giới giữa 2 nước và 2 người ôm nhau khóc nức nở.

Jang Man Wol và Chung Myung

(Hotel Del Luna: Khách Sạn Ánh Trăng)

Jang Man Wol đã chờ đợi sự tái sinh của Chung Myung hơn 1000 năm mà không hề hay biết anh vẫn luôn ở bên cạnh mình. Khi các ân oán năm xưa được hóa giải cũng là lúc Chung Myung xuất hiện. Vừa nhìn thấy dáng hình anh, Man Wol đã bật khóc nức nở.

Cả 2 người đã phải chờ đợi suốt ngàn năm để được gặp lại nhưng giờ đây, bên cạnh Man Wol đã có người thay thế anh chăm sóc cô, là Goo Chan Sung ấm áp và tốt bụng. Gặp lại nhau, sau bao kiếp nạn khốn khổ, cũng chỉ để nghe câu “Là lần cuối của chúng ta, anh cũng nên quên rồi.”

Chae Kyung và Lee Yeok

(Seven Days Queen: 7 Ngày Làm Vương Hậu)

Một câu chuyện tình yêu phải hứng chịu những hậu quả đau thương khi đặt trong chính trị chính là bi kịch của hoàng hậu Shin Chae Kyung và vua Lee Yeok.

Trước những tranh đấu quyền lực và thù địch của chốn hoàng cung, Lee Yeok buộc phải hạ thánh chỉ phế truất hoàng hậu chỉ sau 7 ngày tại vị. Chae Kyung chấp nhận cái chết cùng cả gia đình trước pháp trường.

Sun Mi và Oh Gong

(A Korean Odyssey: Hoa Du Ký)

Linh hồn của Jun Sun Mi trở lại để giúp Oh Gong tháo chiếc vòng kim cô. Khoảnh khắc cô nhận ra mình vẫn luôn là người Oh Gong yêu thương nhất cũng là lúc 1 người âm, 1 người dương.

2 bố con Ye Seung

(Miracle In Cell Number 7: Điều Kỳ Diệu Phòng Giam Số 7)

Đây không phải cuộc chia tay tình cảm nam nữ mà là tình phụ tử. Người bố thiểu năng vẫn luôn lơ ngơ cho đến khi nhận ra đây là lần từ biệt cuối của mình và cô con gái nhỏ.

Ông gào khóc thảm thiết, ông nhận tội và không nhận tội, những câu chữ lộn xộn vào với nhau nhưng tất thảy đều hiểu ông đã nhận ra giây phút phải xa con gái đã đến. Cô con gái bé nhỏ nắm chặt 2 bàn tay vào song sắt, nước mắt rơi lã chã thổn thức gọi bố nhưng mãi mãi không có tiếng đáp trả nữa.