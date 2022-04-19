Tomorrow – Tưởng bom tấn hoá ra bom xịt? Chị đại Kim Hee Sun cũng không cứu nổi rating phim

Dù sở hữu dàn diễn viên thực lực và nội dung mới lạ, rating của tập 6 phim Tomorrow đã tụt xuống đến mức không thể ngờ được.

Với khởi đầu đạt rating 7,6%, 1 con số khá lí tưởng Tomorrow được nhiều fan dự đoán về độ hot cũng như nội dung thú vị, mới lạ khi bóc tách về vấn nạn tử tự của Hàn. Tuy nhiên, trong các tập tiếp theo bộ phim đã không thể níu kéo khán giả. Và đến tập 6 phát sóng tối 18/4 đã ghi nhận mức rating thấp nhất với 2,7%, một mức sụt giảm khiến người xem cũng phải bất ngờ, không thể lường trước.

Nhiều fan cho rằng bộ phim có nhiều tình tiết kéo dài lê thê khiến người xem cảm thấy chán nản. Đồng thời, một trong số những nguyên nhân khiến Tomorrow lâm vào cảnh flop như hiện tại được cho là do diễn xuất tệ của nam chính - idol Rowoon. Vốn có xuất thân từ một idol, Rowoon không có nhiều kinh nghiệm đóng phim và đây cũng là lần đầu tiên nam idol bị chê bai về diễn xuất. Nhiều khán giả cho rằng Rowoon không phù hợp với nhân vật. Cách anh thể hiện khiến nhân vật Joon Woong trở nên gượng gạo, thiếu tự nhiên.

Trong phim, Rowoon vào vai một Thần Chết tập sự, người phải dành 6 tháng để làm Thần Chết chuyên giải cứu những người có ý định tự tử, sau đó linh hồn sẽ được trở về với thể xác đang hôn mê sâu do một tai nạn. Xuất hiện bên cạnh dàn diễn viên toàn tên tuổi gạo cội trong nghề, Rowoon bị đánh giá là "lỗ hổng" diễn xuất của Tomorrow. Chưa kể, việc Rowoon được lên hình quá nhiều, át vía một nam chính khác là Lee Soo Hyuk cũng khiến khán giả khó chịu. Nam diễn viên Lee Soo Hyuk lên hình quá ít khiến khán giả hụt hẫng Ngay cả phim có sự tham gia của chị đại Kim Hee Sun - một bảo chứng diễn xuất của làng giải trí xứ Hàn, bộ phim Tomorrow vẫn không níu được khán giả ở lại. Người hâm mộ mong rằng những tập sau của phim sẽ vớt vát được những lỗ hổng kia. Nữ diễn viên Kim Hee Sun Ngày Mai - Tomorrow (2022) là bộ phim truyền hình Hàn Quốc dựa trên webtoon cùng tên xoay quanh một người tìm việc trẻ tuổi không thể xin được việc gặp gỡ những Thiên thần đen từ Jumadeung, một công ty độc quyền của thế giới ngầm. Phim do đạo diễn tài hoa Kim Tae Yoon cầm trịch sản xuất cùng sự góp mặt của nhiều gương mặt quen thuộc của xứ Hàn như Kim Hee Sun, Lee Soo Hyuk và Rowoon. Theo Usjournal

Han So Hee và Park Hyung Shik cùng hàng vạn câu hỏi về tình đơn phương: Làm thế nào để tình đầu thôi dang dở? Cả bộ phim Soundtrack #1 là câu chuyện tình lãng mạn đến đau lòng “giữa tình yêu và tình bạn” của nhiếp ảnh gia mới nổi Han Sun Woo và cô nàng nhạc sĩ Lee Eun Soo. Cặp bạn thân 20 năm bắt đầu không thể kiểm soát cảm xúc dành cho đối phương khi phải dọn về sống chung vì công việc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tomorrow-tuong-bom-tan-hoa-ra-bom-xit-chi-dai-kim-hee-sun-cung-khong-cuu-noi-rating-phim-463283.html