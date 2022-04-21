Netflix đã thông báo về việc phát hành một bộ phim tài liệu có tựa đề Cyber ​​Hell: Exposing An Internet Horror kể về "Phòng Chat thứ N" gây rúng động cả Hàn Quốc vào 2020. Bộ phim tài liệu sẽ phát sóng vào ngày 18 tháng 5.

Phim tài liệu Cyber ​​Hell: Exposing An Internet Horror sẽ được phát hành vào ngày 18 tháng 5 trên Netflix. Bộ phim có tên tiếng Hàn là Naver Jiok, tức là địa ngục Naver (Naver là trang tìm kiếm tương tự như Google ở Hàn Quốc). Bộ phim sẽ phơi bày vụ án có thật về "Phòng Chat thứ N", là vụ án về tội phạm tình dục tồi tệ nhất của Hàn Quốc cho đến nay. "Phòng chat thứ N" là một vụ án tội phạm tình dục tinh vi, trong đó nhiều phụ nữ, kể cả trẻ vị thành niên, bị bắt ép đe doạ và trở thành nô lệ tình dục. Thủ phạm đầu tiên kéo nạn nhân bằng cách giả làm cảnh sát và yêu cầu nạn nhân tải lên các nội dung đồi trụy. Sau đó, thủ phạm phát tán và bán nội dung trong các phòng trò chuyện khác nhau trên Telegram.

Nếu nạn nhân không chấp hành, thủ phạm đe dọa sẽ phát tán nội dung đó cho bạn bè và gia đình của nạn nhân, hoặc bằng cách tiết lộ danh tính nạn nhân để hung thủ có thể lạm dụng nạn nhân. Vụ việc này đã được báo cảnh sát vài lần, nhưng nó thường không được coi trọng, vì họ cho rằng vụ việc này không đặc biệt vì đều do nạn nhân tự tạo ra những thước video đó.

Cho Joo Bin - kẻ được xác định là cầm đầu đường dây, phạm tội từ tháng 3/2019 đến tháng 2/2020 trước khi bị cảnh sát bắt. Cho Joo Bin bị truy tố vì điều hành đường dây phạm pháp cùng với 38 đồng phạm. Chúng tiến hành đe dọa, cưỡng ép nạn nhân nữ (trong đó có 16 trẻ vị thành niên) quay các video với nội dung khiêu dâm. Các đoạn phim này sau đó được bán cho những thành viên của Baksabang - một phòng chat trên ứng dụng Telegram. Gã này cũng bị buộc tội che giấu 108 triệu won tiền thu được từ hành vi phạm tội. Đường dây phạm tội này thu hút gần 260.000 tài khoản người dùng, có khoảng 74 nạn nhân là phụ nữ và trẻ em gái. Đây là vụ án bóc lột tình dục kỹ thuật số lớn nhất được tiết lộ tại Hàn Quốc từ trước đến nay. Vụ án này đã thôi thúc các nhà chức trách đẩy mạnh hàng loạt biện pháp cứng rắn hơn chống lại những tội ác tình dục và trừng phạt những kẻ liên quan: từ nhà sản xuất, phân phối đến người mua, nhà quảng cáo và những ai sở hữu nội dung được chia sẻ trong nhóm. Netflix đã phát hành trailer chính thức của bộ phim tài liệu này. Theo Netflix, Pinkvilla

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