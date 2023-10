12 sự thật gây SỐC được các nhà sản xuất phim hé lộ khiến 'mọt phim' bất ngờ đến ngơ ngác, bật ngửa!

Chiếc bánh sandwich trong Birds of Prey (Cuộc sống huy hoàng của Harley Quinn) nhìn trông khá ngon đến nỗi nó trở thành một ngôi sao riêng biệt, lại không hề chứa bất kỳ trứng gà nào cả. Nữ diễn viên Margot Robbie thể hiện một vai phản diện thật ra bị dị ứng với lòng trắng trứng gà, cho nên đoàn phim mới sử dụng trứng vịt để thay thế.

Bộ điện ảnh John Wick đình đám một thời có thể mang một tựa đề hoàn toàn khác so với tên cũ. Những người sáng tạo của bộ phim này ban đầu muốn đặt tên cho bộ phim là Scorn, nhưng sau đó họ đã thay đổi ý định vì Keanu Reeves, là người đảm nhận vai chính của bộ phim, anh ta cứ liên tục gọi tên bộ phim là John Wick, cho nên đã quyết định thay đổi tên phim.

4. Dan Aykroyd đã cứu mạng Carrie khi quay bộ phim The Blues Brothers

Các diễn viên xuất hiện trong trailer của bộ phim The Blues Brothers, có một đoạn khi Carrie Fisher bắt đầu bị khó thở, sau đó Dan Aykroyd đã cứu sống cô bằng phương pháp Heimlich. Ngay sau đó anh ấy đã cầu hôn cô và hai người đính hôn với nhau

5. Trong suốt quá trình quay của The Revenant, không hề có tín hiệu điện thoại

Giám đốc Alejandro Iñárritu của The Revenat đã quyết định quay ở những vùng hẻo lánh của Alberta, Canada để mang lại độ chân thực nhất có thể cho bộ phim. Điều này đã kéo theo một vài vấn đề bao gồm thời tiết cực kỳ lạnh, không có tín hiệu điện thoại di động và thậm chí là còn có sự xuất hiện những con gấu hoang dã. Tuy nhiên, tất cả đã được đền đáp khi phim đạt được một số giải thưởng, trong đó có 3 giải Oscar.

6. Sean Bean đã phải dán kịch bản vào đầu gối khi quay The Fellowship of the Ring.

Đạo diễn của loạt phim Chúa tể những chiếc nhẫn, Peter Jackson có đề cấp tới kịch bản phim liên tục cập nhật, thậm chí cả những nhà sản xuất cảnh phim đều phải hỗ trợ để các diễn viên nhanh chóng học thuộc lời mới. Có một lần, đoàn đội có chỉnh sửa một vài lời thoại cảu diễn viên Sean Bean trước khi quay, nhưng anh ấy đã tìm được một cách khá là khôn khéo, chính là dán kịch bản vào đầu gối của mình

7. Nhạc phim Encanto được thu lại trong khi Stephanie Beatriz sắp lâm bồn

Stephanie Beatriz tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn rằng trong khi thu âm ca khúc solo của mình, "Waiting on a Miracle", cho bộ phim Encanto, cô sắp lâm bồn. Nữ diễn viên không nói với bất kỳ ai về điều đó vì cô không muốn họ "sốt sắn lên". Ngôi sao Brooklyn Nine-Nine sinh đứa con đầu lòng, tên là Rosaline ngay vào ngày hôm sau.

8. Rosie Huntington-Whiteley bị rụng lông mi khi quay Mad Max: Fury Road.

Trong quá trình quay phim Mad Max: Fury Road, Rosie Huntington-Whiteley đã phải hóa trang toàn thân đến mức dính vào lông mi. Khi đội đạo cụ tháo ra, họ đã vô tình kéo hết hàng mi của cô ra ngoài. Kết quả là, nữ diễn viên trong suốt 3 tháng xuất hiện với đôi mắt không có lông my.

9. Tobey Maguire lặp lại cảnh bắt lấy đồ ăn trong Người Nhện tới 156 lần.

Thật khó tưởng tượng được, nhưng cảnh chụp bắt đồ của Người Nhện năm 2002 được quay mà không sử dụng CGI. Khi Mary Jane trượt chân, Peter Parker đã ở đó để cứu cả cô ấy và bữa trưa bằng cách bắt lấy tất cả trong không trung. Có vẻ như điều này không thể thực hiện được nếu không có khả năng siêu nhiên hoặc ít nhất là kĩ xảo biến hóa gì đấy trên một phông nền xanh, nhưng trên thực tế, nam diễn viên Tobey Maguire đã bắt được mọi thứ chỉ với sự trợ giúp của keo dán, và phải mất 156 lần mới làm được.

10. “Chú chó cô độc nhất thế giới” được nhận nuôi nhờ một vai diễn được hứa hẹn trong Transformers 5.

Chú chó có tên Freya có biệt danh là "chú chó cô độc nhất thế giới" sau 6 năm sống lang thang. Tuy nhiên, khi Michael Bay đăng tải một bức ảnh về "chú chó đáng thương" và hứa với cô chó về một vai diễn trong Transformers 5, cuối cùng cô chó đã tìm được chủ mới và một mái ấm lâu dài.

11. Khi mẹ của Chris Evans nhìn thấy con trai mình trong Avengers: Endgame, bà đã bật khóc.

Chris Evans đã đề cập trong một cuộc phỏng vấn rằng có một khoảnh khắc trong bộ phim Avengers: Endgame đã khiến mẹ anh, Lisa Capuano, không khỏi xúc động. Đó không phải là vì bất cứ điều gì có trong kịch bản, mà là lúc Steve Rogers xuất hiện với hình dáng già nua trên phim. Nam diễn viên cho biết đó là vì anh trông giống hệt ông ngoại quá cố của mình.

12. The Matrix, dãy mã code xuất hiện trong phim thực chất là công thức làm món sushi

Nếu bạn đã xem The Matrix, bạn có thể sẽ có một vài chi tiết liên tưởng khi nhớ về bộ phim, một trong số đó ấn tượng là cảnh quay xuất hiện rất nhiều ký tự màu xanh lá cây trong nhiều hàng mã trông rất bí ẩn và kỳ lạ. Nhưng giờ đây nó không còn là bí ẩn nữa, khi người tạo ra mã The Matrix tiết lộ rằng những ký tự đó được tạo nên từ công thức làm món sushi của vợ anh

Còn những sự thật hấp dẫn nào khác về các bộ phim đình đám mà bạn biết?