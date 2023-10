Cặp đôi Kim Woo Bin và Shin Min Ah cùng trở lại trong một dự án phim truyền hình tình cảm lãng mạn khiến dân tình mỏi mắt chờ mong.

Nhà văn nổi tiếng Noh Hee-Gyoung, được biết đến với những bộ phim truyền hình như Dear My Friends và Live, sự lãng mạn trong bộ phim này được đặt bối cảnh quay trên thiên đường nghĩ dưỡng của Hàn Quốc đó là đảo Jeju. Với sự kết hợp giữa dàn diễn viên nổi tiếng gạo cội cùng theo đó là sự chắp bút của nhà văn có sự ảnh hưởng lớn, bộ phim chắc chắn sẽ có sức công phá vô cùng lớn cho màn mở đầu năm 2022 đầy bùng nổ của nền điện ảnh Hàn Quốc.

Shin Min Ah (bên trái) và Lee Byung Hun trong cảnh quay của một phim

Không chỉ ba cái tên tạo sự ảnh hưởng cho bộ phim, mà xung quanh đó những diễn viên khác cũng góp phần tạo nên một câu chuyện miền biển đầy thú vị, Blues nơi đảo xanh bắt đầu với chuyện tình đan xen lẫn nhau khiến khán giả gợi nhớ đến những bộ phim có nội dung khá tương tự trước đó là Love Actually, với cặp đôi Choi Han Su (do Cha Seung Won thủ vai) và Jung Eun Hui (do Lee Jung Hyun thủ vai).

Cha Seung Won trong một cảnh quay của bộ phim

Choi là một người quản lý ngân hàng trong một thành phố trên đại lục Hàn Quốc, anh đã tự đưa mình vào nguy hiểm khi mượn nợ những người trong xã hội đen để nuôi giấc mơ trở thành một tay đánh golf chuyện nghiệp cho con gái anh ấy tại nước Mỹ xa xôi.

Anh ấy sau đó đã chuyển đến một chi nhánh ngân hàng ở Seogwipo trên đảo Jeju, quê hương của anh ấy, nơi anh gặp lại tình đầu, Jung, người trót trao tương lai của mình với nghề nghiệp là một người đánh cá đất.

Lee Jung Eun trong một cảnh quay của bộ phim

Trong khi Choi chăm sóc cho ngón chân bị thương cua mình, trong tập 2 của bộ phim, sau khi chào mừng Jung về với căn hộ của mình, anh ấy giỡn với ngón tay bị thương của cô khi cô ấy đã vô tình cắt trúng tay khi đang chặt 1 con cá.

Choi băng bó vết thương nhỏ của cô, với một vài hành động tình cảm mà anh dành cho cô nàng Jung, vì sự nghiêm túc trong việc quay lại mối quan hệ thân thiết như ngày xưa. Cho dù lý do là như thế nào đi nữa, hoặc là vì tài chính hay vì cảm xúc anh dành cho cô ấy, Choi và Jung đều là những tâm hồn đang bị tổn thương, và khi họ bị xã hội ruồng bỏ, họ tìm đến nơi này như một cách để bảo vệ chính mình khỏi sự tổn thương.

Chúng ta có thể thấy những hành động cử chỉ đều do Choi dành cho cô ấy, nhưng liệu cô ấy sẽ phản ứng như thế nào khi cô ấy nhận ra được rằng người thầm thương trộm nhớ thuở bé của cô ấy đang dành sự quan tâm đặc biệt cho cô?

Trong câu chuyện này, người xem sẽ gặp lại một số gương mặt bao gồm bạn của Jung-Hui là Go Mi-Ran (do Uhm Jung-hwa thủ vai), người cũng sắp trở về nhà từ đất liền, chiếm phần lớn nội dung của hai tập phim đầu tiên, với sự góp ý của người xem, nhà làm phim sẽ thêm vào những cặp đôi xung quanh 2 diễn viên chính tạo nên một câu chuyện miền biển đầy thú vị. Tiếp theo đó có sự góp mặt của Lee Young-Ok (do Han Ji-Min thủ vai), một trong những thợ lặn nổi tiếng của Jeju (người phụ nữ đi bên dưới những con sóng để thu hoạch hải sản và rong biển), cũng là một người với vẻ đẹp rạng ngời như ánh trăng đêm tại một quán ăn nhỏ.

Đội trưởng đẹp trai nhưng hơi lầm lì chịu trách nhiệm cho chiếc thuyền của cô là Park Joong-joon (do Kim Woo Bin thủ vai), người rõ ràng quan tâm đến Young-Ok nhưng không chắc chắn rằng liệu những cử chỉ mà cô ấy dành cho mình có phải là yêu thương hay đó là do anh ngộ nhận.

Và theo đó là một số nhân vật khác với những câu chuyện thú vị xoay quanh tuyến nhân vật chính tạo nên tổng thể bộ phim thú vị và hứa hẹn sẽ cho người xem phim thưởng thức trọn vẹn câu chuyện miền biển đầy sự yêu thương và hạnh phúc

Hiện Our Blues đang được phát trên nền tảng xem phim trực tuyến Netflix