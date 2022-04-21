Top những bộ phim về chủ đề 'tiểu tam', ngoại tình drama nhất nhì màn ảnh Hàn

Phim hay mỗi ngày 21/04/2022 21:56

Nói đến phim Hàn, không chỉ có những bộ phim tình cảm lãng mạn mới thu hút khán giả. Những 'drama', toan tính, lừa dối trong chủ đề 'ngoại tình' cũng khiến thị trường phim Hàn được khán giả vô cùng yêu thích. Hãy cùng điểm qua một vài bộ K-Dramas với chủ đề 'tiểu tam' được nhiều người đánh giá cao nhé!

1. Sự quyến rũ của người vợ

Top những bộ phim về chủ đề 'tiểu tam', ngoại tình drama nhất nhì màn ảnh Hàn - Ảnh 1

Câu chuyện xoay quanh Goo Eun Jae (Jang Seo Hee thủ vai), một người vợ mẫu mực và thủy chung với Jung Gyo Bin (Byun Woo Min thủ vai), cô buộc phải sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu và trải qua những tủi nhục vì sự ngược đãi của mẹ chồng. Cuối cùng, cô phát hiện ra rằng người bạn thân thời thơ ấu của mình - Shin Ae Ri (Kim Seo Hyung) lừa dối cô và hẹn hò với chồng mình, cuối cùng cô buộc phải ly hôn với chồng và bỏ cái thai trong bụng. 

Sau đó, cô tình cờ gặp được Min Gun Woo (Lee Jae Hwang), cô thay đổi danh tính mới với tên Min So Hee và quay về trả thù Gyo Bin và Ae Ri.

2. Tình yêu bị cấm đoán 

Top những bộ phim về chủ đề 'tiểu tam', ngoại tình drama nhất nhì màn ảnh Hàn - Ảnh 2

Đây là một bộ phim không chỉ xoay quanh chủ đề ngoại tình mà còn có yếu tố lãng mạn được phát sóng trên đài JTBC vào năm 2014. Bộ phim được đón nhận nồng nhiệt, thậm chí còn nhận được Giải Baeksang Arts Awards cho hạng mục Phim truyền hình xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản xuất sắc nhất. 

Cốt truyện xoay quanh Oh Hye Won (Kim Hee Ae), một phụ nữ ngoài 40 tuổi thành đạt và sang trọng là Giám đốc Kế hoạch của Tổ chức Nghệ thuật Seohan. Cô tình cờ gặp Lee Sun Jae (Yoo Ah In), một nghệ sĩ piano nghèo khó nhưng có năng khiếu âm nhạc tuyệt vời, sau này được chồng cô nâng đỡ. Hye Won và Sun Jae rơi vào tình yêu say đắm và bắt đầu một mối tình bị ngăn cấm trong xã hội thượng lưu.

3. Thánh ca tử thần

Top những bộ phim về chủ đề 'tiểu tam', ngoại tình drama nhất nhì màn ảnh Hàn - Ảnh 3

Đây là dự án phim ngắn 3 tập của đài SBS với Lee Jong Suk và Shin Hye Sun trong vai nam nữ chính. Chuyện phim xoay quanh mối nghiệt duyên của thiên tài soạn kịch Kim Woo Jin (Lee Jong Suk) và nữ ca sĩ Yun Shim Deok (Shin Hye Sun) - người hát giọng soprano (giọng nữ cao) đầu tiên của Hàn Quốc. 

Họ yêu nhau vô điều kiện và bao gồm cả việc Woo Jin kết hôn với một người mà anh ấy không hề yêu theo sự sắp đặt của cha mình. Tựa đề dựa trên bài hát do Sim Deok thu âm và trở thành bài hát nhạc pop đầu tiên của Hàn Quốc vào năm 1926.

4. Yêu (Kết hôn và Ly dị)

Top những bộ phim về chủ đề 'tiểu tam', ngoại tình drama nhất nhì màn ảnh Hàn - Ảnh 4

Đây là một trong số ít K-Dramas có nhiều phần, 'Yêu (Kết hôn và Ly dị)' kéo dài ba mùa được phát sóng trên kênh TV Chosun từ 2021-2022. Xoay quanh câu chuyện phức tạp của 3 cặp vợ chồng ở độ tuổi khác nhau, phim nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của khán giả trong cả 3 phần.

Mọi thứ dần sụp đổ với ba phụ nữ chạy chương trình radio thành đạt khi các nút thắt, bước ngoặt và rắc rối nảy sinh trong những cuộc hôn nhân tưởng như hạnh phúc của họ.

Theo Allkpop

12 sự thật gây SỐC được các nhà sản xuất phim hé lộ khiến 'mọt phim' bất ngờ đến ngơ ngác, bật ngửa!

12 sự thật gây SỐC được các nhà sản xuất phim hé lộ khiến 'mọt phim' bất ngờ đến ngơ ngác, bật ngửa!

12 điều thú vị dưới đây sẽ khiến các tín đồ mê phim vô cùng bất ngờ!

Xem thêm
Từ khóa:   phim Hàn top phim hàn sao châu á

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó