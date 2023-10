Sau đó, cô tình cờ gặp được Min Gun Woo (Lee Jae Hwang), cô thay đổi danh tính mới với tên Min So Hee và quay về trả thù Gyo Bin và Ae Ri.

2. Tình yêu bị cấm đoán



Đây là một bộ phim không chỉ xoay quanh chủ đề ngoại tình mà còn có yếu tố lãng mạn được phát sóng trên đài JTBC vào năm 2014. Bộ phim được đón nhận nồng nhiệt, thậm chí còn nhận được Giải Baeksang Arts Awards cho hạng mục Phim truyền hình xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Kịch bản xuất sắc nhất.

Cốt truyện xoay quanh Oh Hye Won (Kim Hee Ae), một phụ nữ ngoài 40 tuổi thành đạt và sang trọng là Giám đốc Kế hoạch của Tổ chức Nghệ thuật Seohan. Cô tình cờ gặp Lee Sun Jae (Yoo Ah In), một nghệ sĩ piano nghèo khó nhưng có năng khiếu âm nhạc tuyệt vời, sau này được chồng cô nâng đỡ. Hye Won và Sun Jae rơi vào tình yêu say đắm và bắt đầu một mối tình bị ngăn cấm trong xã hội thượng lưu.

3. Thánh ca tử thần

Đây là dự án phim ngắn 3 tập của đài SBS với Lee Jong Suk và Shin Hye Sun trong vai nam nữ chính. Chuyện phim xoay quanh mối nghiệt duyên của thiên tài soạn kịch Kim Woo Jin (Lee Jong Suk) và nữ ca sĩ Yun Shim Deok (Shin Hye Sun) - người hát giọng soprano (giọng nữ cao) đầu tiên của Hàn Quốc.

Họ yêu nhau vô điều kiện và bao gồm cả việc Woo Jin kết hôn với một người mà anh ấy không hề yêu theo sự sắp đặt của cha mình. Tựa đề dựa trên bài hát do Sim Deok thu âm và trở thành bài hát nhạc pop đầu tiên của Hàn Quốc vào năm 1926.

4. Yêu (Kết hôn và Ly dị)

Đây là một trong số ít K-Dramas có nhiều phần, 'Yêu (Kết hôn và Ly dị)' kéo dài ba mùa được phát sóng trên kênh TV Chosun từ 2021-2022. Xoay quanh câu chuyện phức tạp của 3 cặp vợ chồng ở độ tuổi khác nhau, phim nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của khán giả trong cả 3 phần.

Mọi thứ dần sụp đổ với ba phụ nữ chạy chương trình radio thành đạt khi các nút thắt, bước ngoặt và rắc rối nảy sinh trong những cuộc hôn nhân tưởng như hạnh phúc của họ.

Theo Allkpop