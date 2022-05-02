Mới đây, Apple TV + chính thức thông báo bộ phim Pachinko sẽ có phần 2.

Pachinko là bộ phim được dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên, bán chạy nhất của tác Min Jin Lee. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện của nhiều thế hệ về chiến tranh và hòa bình, tình yêu và sự chia ly, chiến thắng và sự phán xét trải dài khắp Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Phim có sự tham gia của nữ diễn viên đoạt giải Oscar Youn Yuh Jung, nam tài tử Lee Min Ho, Kim Min Ha , Jung Eun Chae,...

Phía nhà sản xuất phim Pachinko chia sẻ: "Không từ ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui của tôi khi có thể tiếp tục kể về câu chuyện phi thường của gia đình bất khuất này. Tôi biết ơn đội ngũ tuyệt vời tại Apple và Media Res studio vì đã tin tưởng và ủng hộ bộ phim này cũng như những người hâm mộ đã luôn cổ vũ chúng tôi. Thật vinh dự khi được tiếp tục làm việc với dàn diễn viên và đoàn làm phim tuyệt vời này." Không khiến khán giả thất vọng khi mới đây, trên mạng xã hội lan truyền bài đăng ngầm khẳng định Pachinko sẽ giữ nguyên dàn nhân vật chính và hạn chế thay diễn viên ít nhất có thể.

Cụ thể, trong một cuộc phỏng vấn khi tuyên truyền phim, biên kịch kiêm nhà sản xuất của Pachinko - Soo Hugh đã xác nhận rằng dự án sẽ có nhiều mùa. Biên kịch Soo Hugh cho biết thêm khi trao đổi với tờ Screen Rant rằng phim dài 4 mùa. Theo lời của biên kịch, ekip sẽ dõi theo sự trưởng thành từng ngày của những nhân vật trong phim. Như thế, có khả năng cao những phần sau của phim cũng sẽ do các nhân vật mùa 1 đảm nhiệm. Khán giả vô cùng hào hứng trước thông tin trên và đồng ý rằng một bộ phim xuất sắc về cả nội dung và dàn cast như Pachinko dừng lại ở 8 tập là quá đáng tiếc. Theo Star Today

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sieu-pham-chung-minh-su-lot-xac-cua-tai-tu-lee-min-ho-pachinko-du-kien-se-tiep-tuc-ra-phan-2-465885.html