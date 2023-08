Từ nàng Hậu xinh đẹp đến "đả nữ" số 1 Trung Quốc: 'Ai bắt phụ nữ phải yếu đuối? Tôi rất mãn nguyện với hình tượng người phụ nữ hành động của mình'

'Đả nữ' số 1 màn ảnh Trung Quốc - Dương Tử Quỳnh

Mới đây, diễn viên vừa đón tuổi 60 hôm 6/8, theo Sinchew, món quà đặc biệt cô nhận được dịp sinh nhật năm nay là bằng tiến sĩ nghệ thuật danh dự của Viện Điện ảnh Mỹ (AFI). Cô là nghệ sĩ gốc Á đầu tiên được trao danh hiệu này. Người đẹp được truyền thông quốc tế đánh giá đa tài, 'gừng càng già càng cay', hay 'một trong những người tiên phong của điện ảnh thế giới'.

Trong bài diễn văn khi nhận giải, Dương Tử Quỳnh nói: 'Người châu Á không nên được coi là 'thiểu số' ở Hollywood. Tiếng nói của chúng tôi xứng đáng được lắng nghe. Sự khác biệt văn hóa chỉ làm chúng ta thêm yêu thế giới này'.

Phát ngôn của nữ diễn viên, khiến người hâm mộ trên khắp mọi nơi vô cùng tự hào

Năm 1985, Dương Tử Quỳnh mới có bước đột phá đầu tiên trong sự nghiệp điện ảnh. Cô đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim hành động nổi tiếng Yes, Madam (1985).

Để đảm nhận tốt vai diễn này, Dương Tử Quỳnh đã phải trải qua một khóa huấn luyện gai góc để rèn luyện bản thân với vai diễn hành động. Mỗi ngày đều luyện võ, đấm bao cát, rèn luyện từng thế đòn một cách chăm chỉ, quyết tâm. Sự cố gắng của Dương Tử Quỳnh nhanh chóng được công chúng công nhận.

Với những vai diễn hành động võ thuật vừa thể hiện khí chất nữ quyền, vừa phô bày những thế võ oai phong, điêu luyện, Dương Tử Quỳnh trở thành nữ diễn viên hành động số 1 châu Á.

Nữ diễn viên sẵn sàng luyện tập mỗi ngày để vai diễn trở nên chân thật và trọn vẹn nhất.

Dương Tử Quỳnh nói nhờ đóng phim, mà cô thực hiện được mơ ước làm nữ hiệp thời bé.

Thời điểm đó, phim về võ thuật hành động Hong Kong đang làm mưa làm gió trên thế giới, chính cơ hội 'ngàn vàng' này, nữ diễn viên đã quyết định nắm lấy và vụt lên thành ngôi sao sáng của thể loại này. Dương Tử Quỳnh không chấp nhận làm 'bình hoa', dám lăn xả trên phim trường, nhờ vậy nổi bật trong số các sao nữ.

Hết mình lăn xả vì vai diễn, nữ diễn viên không ít lần 'vào sinh ra tử' trên phim trường, Khi diễn một phân cảnh trong Câu chuyện cảnh sát 3 cùng Thành Long. Kịch bản yêu cầu Dương Tử Quỳnh lăn trên nóc xe tải, sau đó rơi xuống.Tuy nhiên, việc dứng trên xe tải rung lắc liên tục do di chuyển là vô cùng khó khăn, chình vì vậy mà nữ diễn viên đã suýt gặp sự cố với phân cảnh này.

Khi rơi xuống xe con, Dương Tử Quỳnh bất chợt trượt xuống đất, may mắn Thành Long kéo kịp áo nữ diễn viên. Cô nói: 'Nếu không phải anh ấy đỡ kịp, đầu tôi đã đập xuống đất, không biết sống chết thế nào. Thành Long đã cứu mạng tôi', Dương Tử Quỳnh nhớ lại. Câu chuyện cảnh sát 3 trở thành tác phẩm biểu tượng của phim hành động Hong Kong.

Nữ diễn viên nhiều lần xảy ra sự cố trên phim trường, những thương tích cũng từng là nỗi sợ hãi với 'đả nữ', nhưng điều đó cũng không làm giảm nhiệt huyết trong lòng nữ diễn viên. Cô vẫn tiếp tục tham gia nhiều dự án phim hành động khác.

Dù có bao nhiêu thương tích, 'đả nữ' vẫn quyết không bỏ cuộc.

Ngoài võ thuật, cô muốn khán giả thấy những khả năng mới của bản thân. Năm nay, minh tinh nhận phản hồi tích cực của giới chuyên môn và khán giả với phim Everything Everywhere All at Once. Nghệ sĩ vào vai Evelyn Wang - người phụ nữ sống trong thế giới đa vũ trụ. Người đẹp cho thấy tài biến hóa khi ứng biến linh hoạt theo từng nhân vật ở mỗi thế giới khác nhau.

Tử Quỳnh từng nói về nhân vật của mình: 'Evelyn Wang là người không dễ dàng bỏ cuộc. Tôi chính là người như thế. Bởi vì một khi bỏ cuộc, bạn đã thua hoàn toàn'.

Dương Tử Quỳnh xuất thần trong Everything Everywhere All at Once

Dương Tử Quỳnh tự nhận điểm nổi bật nhất ở cô chính là độc lập, không bao giờ đợi người khác mang hạnh phúc cho bản thân. Cô cho rằng bất luận công việc khó thể nào, khổ thế nào, mỗi người cần tự đạt được thành tựu cho mình. Niềm vui người khác mang lại chỉ tồn tại trong chốc lát, niềm vui thực sự tỏa ra từ con tim của mỗi người. Người đẹp nói: 'Ai bắt phụ nữ phải yếu đuối? Tôi rất mãn nguyện với hình tượng người phụ nữ hành động của mình'.