Âm thầm làm nhiều điều vì con gái nhưng Dương Mịch vẫn bị 'ghẻ lạnh' vì điều này

Sao quốc tế 09/08/2022 16:35

Từ sau khi ly dị đến nay, bé Tiểu Gạo Nếp vẫn đang sống tại Hồng Kông cùng ông bà nội và bố. Về phía Dương Mịch, cô sẽ thỉnh thoảng đến thăm con gái những khi không có lịch trình.

Dù đã ly hôn từ lâu, nhưng Dương Mịch Lưu Khải Uy vẫn thường xuyên khiến giới báo chí tốn hao không ít giấy mực bởi những vấn đề xoay quanh đến con chung của cả hai. Từ sau khi ly dị đến nay, bé Tiểu Gạo Nếp vẫn đang sống tại Hồng Kông cùng ông bà nội và bố. Về phía Dương Mịch, cô sẽ thỉnh thoảng đến thăm con gái những khi không có lịch trình. Song, do dịch Covid-19 bùng nổ vào năm 2020 mà người đẹp hạn chế bay đến xứ Cảng Thơm để gặp con. Vì vậy, nữ diễn viên bị netizen chỉ trích là người mẹ vô trách nhiệm, chỉ biết lo sự nghiệp. 

 

Ít ai biết rằng, Dương Mịch đã để lại toàn bộ tài sản cho Lưu Khải Uy thuở mới công bố rạn nứt tình cảm. Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên Cung Tỏa Tâm Ngọc còn cho chồng cũ hẳn khối tài sản chung của cặp đôi trong thời gian hai người còn mặn nồng bên nhau, trị giá lên đến 120 triệu NDT (khoảng 416 tỷ VND). Với Dương Mịch, đây là chi phí chu cấp nuôi con phụ Lưu Khải Uy.

Âm thầm làm nhiều điều vì con gái nhưng Dương Mịch vẫn bị 'ghẻ lạnh' vì điều này - Ảnh 1

Cách đây không lâu, chuyện cô liên tục nhận dự án một cách vô tội vạ khiến cô bị cộng đồng mạng mắng là coi trọng sự nghiệp hơn Tiểu Gạo Nếp. 

Sau đó, một nhân viên của công ty Gia Hành đã lên tiếng đính chính cho Dương Mịch. Người này cho biết, vợ cũ Lưu Khải Uy rất thương con gái. Nữ diễn viên luôn chú trọng trong việc bảo vệ Tiểu Gạo Nếp khỏi sự chú ý của truyền thông nên tránh nhắc công chúa nhỏ trước mọi người, cũng như không công khai hình ảnh con trên mạng xã hội. 

Âm thầm làm nhiều điều vì con gái nhưng Dương Mịch vẫn bị 'ghẻ lạnh' vì điều này - Ảnh 2

Việc sở hữu thu nhập cao ngất ngưởng chứng tỏ Dương Mịch thực sự bận rộn với công việc, nên cô mới bất đắc dĩ giao con cho Lưu Khải Uy chăm sóc. Bởi lẽ, mỹ nhân sinh năm 1986 có khả năng tài chính tương đối dư giả để con gái có một cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ. Song, việc Dương Mịch không có thời gian thăm con vẫn làm công chúng có cái nhìn ác cảm đối với cô. 

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