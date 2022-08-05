Dương Mịch bị netizen mắng vô trách nhiệm, gia đình chồng cũ liên tục 'cà khịa' dù chi đến 400 tỷ để nuôi con

Sao quốc tế 05/08/2022 17:07

Dù đã chia tay Lưu Khải Uy được một thời gian khá dài, nhưng những lùm xùm xung quanh cuộc hôn nhân này vẫn chưa tha cho Dương Mịch.

Sau khi ly hôn Lưu Khải Uy, Dương Mịch trao lại quyền nuôi con gái nhỏ cho chồng cũ và vẫn đến thăm con vào những khi có thời gian. Tuy nhiên, cách hành xử của cô với bé Tiểu Gạo Nếp vẫn khiến nhiều người bàn tán.

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Cuộc ly hôn của Lưu Khải Uy và Dương Mịch tốn nhiều giấy mực của giới truyền thông - Ảnh: Internet

Theo một nguồn tin trong ngành, Lưu Khải Uy và Dương Mịch đã cùng nhau thành lập công ty TNHH Lĩnh Dự và đứng tên một biệt thự Bảo Thành trong khu vực Tây Bán Sơn có giá 80 triệu NDT (270 tỷ đồng) khi vừa mới kết hôn. Công ty của cả hai cũng từng mua mặt bằng khu Trung Bán Sơn Úy Hoàng giá 30 triệu NDT (103 tỷ đồng), hiện tại khu này đã được lên đến 44 triệu NDT (152 tỷ đồng).

Ở thời điểm khi Dương Mịch và Lưu Khải Uy ly hôn vào năm 2018, Dương Mịch đã để lại toàn khối tài sản chung cho chồng trị giá 120 triệu NDT (416 tỷ đồng) cho chồng cũ. Đây được xem là chi phí nuôi con mà nữ diễn viên để lại cho Lưu Khải Uy.

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Dương Mịch để lại khối tài sản trị giá hơn 400 tỷ cho chồng cũ nuôi con - Ảnh: Internet

Chuyện Dương Mịch để lại khối tài sản khổng lồ cho chồng cũ cũng từng được truyền thông tích cực đưa tin. Theo đó, nữ diễn viên quá bận rộn với sự nghiệp nên mới đành để con cho chồng chăm sóc. Dẫu vậy, nữ diễn viên họ Dương luôn suy nghĩ cho con gái và chồng cũ, cô thường xuyên gửi sinh hoạt phí và cố gắng gặp cô mỗi khi có thể.

Tuy nhiên, gia đình của Lưu Khải Uy luôn cố gắng gán cho Dương Mịch hình tượng người người mẹ vô trách nhiệm, bỏ bê con cái. Bố chồng cô thường xuyên "cà khịa" con dâu cũ trước truyền thông nhưng chưa từng công khai những gì mà cô đã hy sinh cho con gái mình.

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Cha ruột của Lưu Khải Uy thường xuyên 'cà khịa' Dương Mịch trước truyền thông - Ảnh: Internet

Nhưng việc Dương Mịch ít gặp con gái là sự thật và điều này đã khiến cô mất thiện cảm nhiều trong mắt công chúng. Nhiều người quan niệm rằng việc mẹ ở bên con nhỏ là điều cần thiết, đằng này cô lại để chồng cũ chăm bé Tiểu Gạo Nếp. Bên cạnh đó, việc nữ minh tinh tập trung phát triển sự nghiệp mà không quan tâm con khiến cô bị lên án thậm tệ.

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