Trước thông tin bị phong sát, Viên Băng Nghiên kiên quyết bám trụ lại phim của Dương Mịch?

Sao quốc tế 01/08/2022 15:15

Viên Băng Nghiên vẫn kiên quyết bám trụ lại phim của Dương Mịch để chứng minh mình không bị phong sát.

Trong vài năm trở lại đây, hàng loạt ngôi sao nổi tiếng vướng vào bê bối trốn thuế khiến danh tiếng và sự nghiệp tiêu tan. Minh chứng rõ ràng nhất phải kể đến Nữ hoàng thảm đỏ Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng hay gần đây là Đặng Luân.

Trước thông tin bị phong sát, Viên Băng Nghiên kiên quyết bám trụ lại phim của Dương Mịch? - Ảnh 1
Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet

Thế nhưng may mắn hơn những nhân vật vừa nêu ở trên, Viên Băng Nghiên cũng bị phạt trốn thuế nhưng lại không bị phong sát mà còn có cơ hội để vực dậy sự nghiệp diễn xuất của mình. Tuy nhiên, vẫn có một số thông tin cho rằng nữ diễn viên đã bị phong sát. 

Mới đây, trên mạng đã xuất hiện một bài viết cho biết Viên Băng Nghiên vẫn đang cố “đu bám” ở Hoành Điếm để chứng minh mình không bị phong sát.

Cụ thể, dù đã bị hất cẳng khỏi dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương do Dương Mịch đóng chính, thế nhưng “tình cũ” Thành Nghị vẫn không hề bỏ cuộc. Cô nàng đang cố gắng thương thảo với phía nhà sản xuất của các đoàn phim ở Hoành Điếm để xin một vai diễn nhỏ. Nếu thành công, Viên Băng Nghiên sẽ “tẩy trắng” thành công bê bối trốn thuế của mình.

Trước thông tin bị phong sát, Viên Băng Nghiên kiên quyết bám trụ lại phim của Dương Mịch? - Ảnh 2
Viên Băng Nghiên là sao Hoa ngữ duy nhất dính vào bê bối trốn thuế nhưng lại không bị phong sát - Ảnh: Internet

Tính đến thời điểm hiện tại, Viên Băng Nghiên là sao Hoa ngữ duy nhất dính vào bê bối trốn thuế nhưng lại không bị phong sát. Tuy nhiên, hậu quả mà nó để lại là không hề nhỏ khi cô nàng lần lượt bị loại khỏi những dự án đã ký kết trước đó. 

Tóm lại, việc Viên Băng Nghiên có bị phong sát hiện vẫn chỉ là tin đồn được các blogger tung tin. Nghi vấn này vẫn phải chờ hoạt động chính thức của người trong cuộc thời gian tới mới có thể sáng tỏ được.

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