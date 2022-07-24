Hậu ồn ào trốn thuế 'nổ ra', Viên Băng Nghiên rơi vào tình trạng 'đáng báo động'?

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin Viên Băng Nghiên đang rất bất ổn, xúc động.

Mới đây, cư dân mạng xứ Trung xôn xao trước thông tin cha mẹ của Viên Băng Nghiên đã đến Hoành Điếm để ở cùng con gái, tránh những thay đổi tâm trạng sẽ làm cho nữ diễn viên hành động dại dột.

Từ việc quay trở lại Hoành Điếm, cư dân mạng suy đoán rằng nữ diễn viên có thể vẫn còn cơ hội tham gia đoàn phim. Có thể thấy, mặc dù chưa bị cấm sóng, nhưng rắc rối của Viên Băng Nghiên rất nghiêm trọng, khó có thể thoát ra. Điều này là rất đáng tiếc bởi vì, không dễ dàng gì mà nữ ngôi sao có được nguồn tài nguyên chất lượng cao như hiện tại.

Tuy nhiên, một nguồn tin khác cho biết tâm trạng hiện tại của Viên Băng Nghiên đang rất bất ổn, xúc động. Nhân viên phục vụ khách sạn đã nhìn thấy mảnh thủy tinh vương vãi trên mặt đất khi dọn phòng của ngôi sao. Có thể Viên Băng Nghiên tâm trạng không ổn định, xúc động làm rơi đồ hoặc đập đồ.

Trước đó, vào ngày 4/7, các phương tiện truyền thông của Trung Quốc đồng loạt đưa tin Cục thuế Trùng Khánh thông báo xử phạt công ty của Viên Băng Nghiên số tiền 980.000 nhân dân tệ (khoảng 3,4 tỷ đồng) vì trốn thuế.

Công ty truyền thông văn hoá Lệ Nghiên do Viên Băng Nghiên làm đại diện trốn thuế đã trở thành đề tài bàn tán của cư dân mạng không chỉ vì mức độ nghiêm trọng của sự việc, mà còn ở việc Viên Băng Nghiên chưa bị cấm sóng như Đặng Luân hay Phạm Băng Băng vì hành vi trốn thuế.

Sau khi việc trốn thuế bị phanh phui, Viên Băng Nghiên không đứng ra xin lỗi trực tiếp mà chỉ thông báo qua văn phòng đại diện. Cô nhanh chóng rút khỏi công ty trước đó nên chỉ bị truy cứu là người có liên quan thay vì là người đại diện pháp luật của công ty. Động thái "lách luật" này của Viên Băng Nghiên bị cộng đồng mạng chỉ trích vì muốn chối bỏ trách nhiệm.

Bị ê-kíp Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương 'đá đít', Viên Băng Nghiên vẫn chơi trò 'ăn vạ', quyết không bỏ vai? Trước scandal trốn thuế của Viên Băng Nghiên, đoàn làm phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã cắt vai của cô, tuy nhiên nữ diễn viên vẫn một mực ở lại và không đồng ý với quyết định này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hau-on-ao-tron-thue-no-ra-vien-bang-nghien-roi-vao-tinh-trang-dang-bao-dong-485376.html