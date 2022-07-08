Sở hữu gia thế khủng nhưng Viên Băng Nghiên vẫn bị gạch tên khỏi dự án phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương?

Mới đây, thông tin Viên Băng Nghiên bị loại khỏi dự án phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng.

Khoảng thời gian gần đây, có lẽ là thời điểm vạn rủi liên tục bủa vây Viên Băng Nghiên khi mới đây, công ty của cô bị phát hiện trốn thuế. Sự việc khiến dư luận xôn xao trong một thời gian dài và ai nấy cũng cho rằng, số phận của nữ diễn viên cũng sẽ như những nhân vật trốn thuế trước đó. Nữ diễn viên Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet Tuy nhiên, tính cho đến thời điểm hiện tại Viên Băng Nghiên không những không bị phong sát mà các tác phẩm có tên của cô, vẫn được giữ nguyên và không hề bị gỡ bỏ. Điều này khiến nhiều người đặt dấu hỏi lớn bởi lẽ trước đó, Đặng Luân, Phạm Băng Băng đã bị cấm sóng triệt để vì trốn thuế.

Theo một số nguồn tin từ blogger nổi tiếng bên xứ Trung cho rằng, mỹ nhân họ Viên có xuất thân cao quý. Bài viết còn cho biết, cha mẹ Viên Văng Nghiên là công nhân viên chức, nắm chức vụ lớn ở Thượng Hải. Gia thế của mỹ nhân họ Viên khiến nhiều người bất ngờ - Ảnh: Internet Ngoài ra, bác của cô làm trong quân đội, đang sống tại Đại Viện Quân Khu. Ngay từ nhỏ, nữ diễn viên đã được tham gia nhiều sự kiện lớn nhỏ của đất nước.

Từ tin tức trên mạng, dân tình ngầm hiểu Viên Băng Nghiên là con nhà trâm anh thế phiệt. Dẫu vậy, sự việc drama trên cũng đã ít nhiều ảnh hưởng đến danh tiếng của cô nàng. Bằng chứng là dù không bị phong sát công khai như nhiều nghệ sĩ khác. Tuy nhiên, trong giới phim ảnh ít ai dám mới cô đóng phim. Một diễn viên quần chúng tên Vân Tỉ cũng cho biết, Viên Băng Nghiên sẽ bị thay vai ở Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Vân Tỉ nghe được thông tin này từ người hóa trang cho đoàn phim. Nguồn tin khác cũng cho hay, nhà sản xuất Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã tìm diễn viên thay thế. Ngô Tuyên Nghi, Chúc Tự Đan, Điền Hi Vi... đều là những cái tên được nhắm đến. Hiện tại, những tin tức này đều đến từ một phía. Gia thế của Viên Băng Nghiên cũng chưa được chứng thực. Vì thế, thông tin liên quan đến người thân và vai diễn của cô vẫn chỉ là tin đồn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/so-huu-gia-the-khung-nhung-vien-bang-nghien-van-bi-gach-ten-khoi-du-an-phim-ho-yeu-tieu-hong-nuong-481630.html