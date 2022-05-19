Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng nhá hàng netizen với trailer hoành tráng, khán giả phấn khích chờ đợi màn kết hợp giữa Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa

Netizen đang háo hức trước đoạn trailer được ekip Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng tung ra gần đây.

Sau thành công ngoài kỳ vọng của Chúc Khanh Hảo, Viên Băng Nghiên hiện đang là một trong nữ diễn viên được khán giả quan tâm bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Chính vì thế, sự trở lại của cô nàng trong bộ phim cổ trang Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng hiện đang khiến khán giả mong đợi. Mới đây, đoàn làm phim Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng đã chính thức tung ra poster và trailer chính thức đầu tiên, hé lộ những hình ảnh siêu đẹp sẽ xuất hiện trong phim.

Mặc dù chỉ có thời lượng ngắn ngủi nhưng những cảnh tình cảm của Viên Băng Nghiên và Lưu Học Nghĩa nhận về nhiều lời khen ngợi từ phía khán giả vì không có có dấu hiệu gượng gạo mà ngược lại còn rất chân thật như thể một cặp đôi đang yêu nhau đúng nghĩa.

Poster chính thức của Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng - Ảnh: Internet Đoạn trailer giới thiệu tới khán giả nhiều cảnh tình cảm xen lẫn với bi thương của cặp đôi chính. Bên cạnh đó khán giả cũng không khỏi bất ngờ với những bối cảnh tuyệt đẹp sẽ xuất hiện trong phim. Qua poster và trailer chính thức của phim, nhan sắc của Viên Băng Nghiên cũng nhận được cơn mưa lời khen từ khán giả. Tạo hình phù hợp đi kèm với vóc dáng xinh đẹp xuất sắc của mỹ nhân họ Viên khiến nhiều người không thể rời khỏi ánh mắt màn hình khi xem xong đoạn trailer. Tạo hình xinh đẹp xuất sắc của Viên Băng Nghiên trong phim - Ảnh: Internet Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng có nội dung xoay quanh chuyện tình kéo dài suốt ba đời ba kiếp của Thượng thần Cẩm Tú (Lưu Học Nghĩa) và tiểu yêu Hồng Ngưng (Viên Băng Nghiên). Vì muốn giữ tiểu yêu Hồng Ngưng ở lại bên mình mà thượng thần Cẩm Tú chẳng ngại ngần lao vào nguy hiểm để bảo vệ người thương. Chuyện yêu đương giữa 2 nhân vật trải qua nhiều biến cố, khổ ải, có hiểu lầm, có tổn thương nhưng cũng ngập tràn mật ngọt.

Rộ tin Lão Cửu Môn 2 sẽ mời 'bản sao Triệu Lệ Dĩnh' Viên Băng Nghiên vào vai nữ chính thay vì bản gốc như hồi mùa 1? Thành công này của Lão Cửu Môn đã khiến nhà sản xuất quyết định làm thêm phần 2. Có nguồn tin, ở mùa 2, phía sản xuất sẽ mời Viên Băng Nghiên làm nữ chính khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.

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