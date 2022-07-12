Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng vẫn lên sóng sau scandal trốn thuế của Viên Băng Nghiên?

Thông báo mới nhất của ê-kíp Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng khiến công chúng nghĩ rằng cả bộ phim lẫn Viên Băng Nghiên đều "an toàn" sau scandal trốn thuế của cô.

Thời gian qua, scandal trốn thuế của công ty do Viên Băng Nghiên đứng tên khiến làng giải trí xứ Trung một phen chấn động, nữ diễn viên cũng vì vậy trở thành tâm điểm của dư luận. Tuy nhiên, điều khiến cho công chúng quan tâm nhất hiện tại chính là những bộ phim có sự tham gia của cô chưa hoặc sắp được công chiếu. Scandal trốn thuế của công ty do Viên Băng Nghiên đứng tên khiến làng giải trí xứ Trung một phen chấn động - Ảnh: Internet Theo đó, có 3 bộ phim hiện tại của Viên Băng Nghiên được mong chờ nhất chính là Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng và Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Ngoại trừ Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương chỉ mới khởi quay, 2 tác phẩm còn lại có khả năng sẽ bị cấm chiếu vì scandal của nữ diễn viên.

Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng có thể phải đối mặt với việc bị 'đắp chiếu' - Ảnh: Internet Tuy nhiên, động thái mới nhất của ê-kíp Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng lại thắp lên hy vọng cho khán giả. Cụ thể, trang Weibo chính thức của tác phẩm này đã đăng tải poster mới của nam chính Lưu Học Nghĩa. Điều đáng nói chính trên poster này có in câu "vạn sự vô ưu" và trong bài viết còn có thêm câu "kế tục nhất vãng vô tiền". Ý nghĩa của những từ trên có thể được hiểu là mọi chuyện không sao, tiếp tục tiến về phía trước. Poster mới của Lưu Học Nghĩa trong Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng - Ảnh: Internet Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng đang trong giai đoạn chờ kiểm duyệt và được dự kiến sẽ lên sóng trong năm 2022 - Ảnh: Internet Việc đoàn làm phim tung poster vào thời điểm này, lại còn thêm 2 câu nói trên khiến dân tình đồn đoán rằng bộ phim có thể sẽ lên sóng bình thường mà không chịu ảnh hưởng từ scandal trốn thuế của nữ chính Viên Băng Nghiên. Khán giả cũng đồng tình với cách làm này của ê-kíp Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng, cho rằng thà cho phim lên sóng sớm tránh để việc tác phẩm bị mất nhiệt và Lưu Học Nghĩa cũng phải chịu thiệt thòi.

Hiện tại, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng đang trong giai đoạn chờ kiểm duyệt và được dự kiến sẽ lên sóng trong năm 2022.

Sở hữu gia thế khủng nhưng Viên Băng Nghiên vẫn bị gạch tên khỏi dự án phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương? Mới đây, thông tin Viên Băng Nghiên bị loại khỏi dự án phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mua-hoa-roi-gap-lai-chang-van-len-song-sau-scandal-tron-thue-cua-vien-bang-nghien-482565.html