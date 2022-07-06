Cùng trốn thuế, Viên Băng Nghiên lại không bị 'phong sát' như Phạm Băng Băng hay Đặng Luân?

Sao quốc tế 06/07/2022 11:08

Đã vài ngày kể từ khi Viên Băng Nghiên bị phanh phui trốn thuế, nhưng những nhà chức trách vẫn chưa đưa ra hình thức xử lý công khai nữ diễn viên.

Vào ngày 4/7 vừa qua, tin tức công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Lệ Nghiên Trùng Khánh do Viên Băng Nghiên nắm giữ 100% cổ phần đã bị phạt 978.000 NDT (3,5 tỷ đồng) vì trốn thuế khiến Cbiz một phen chấn động. Tuy vậy, nữ diễn viên đã rút khỏi vị trí người đại diện theo pháp luật, giám đốc điều hành và quản lý của công ty này chỉ một ngày trước khi scandal ngập tràn mặt báo.

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TNHH Truyền thông Văn hóa Lệ Nghiên Trùng Khánh do Viên Băng Nghiên nắm giữ 100% cổ phần đã bị phạt 978.000 NDT vì hành vi trốn thuế - Ảnh: Internet

Chỉ vài tiếng sau khi ồn ào này nổ ra, đài Hồ Nam đã có văn bản chính thức về việc cấm sóng Viên Băng Nghiên, các nhãn hàng cũng thay nhau hủy hợp đồng đại diện với cô. Dẫu vậy, vào chiều ngày 5/7, nữ diễn viên vẫn bị bắt gặp đi ghi hình cho Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng tại phim trường Hoành Điếm bất chấp nghi ngại sẽ bị "phong sát" như nhiều ngôi sao đã phạm lỗi tương tự trong quá khứ.

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Các nhà chức trách Trung Hoa đến hiện tại cũng chưa đưa ra hình thức xử lý công khai đối với Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet

Việc Viên Băng Nghiên vẫn đóng phim bình thường khiến công chúng không khỏi xôn xao, các nhà chức trách Trung Hoa đến hiện tại cũng chưa đưa ra hình thức xử lý công khai đối với cô. Nhiều nguồn tin cho hay, nữ diễn viên sẽ chỉ bị cấm sóng tạm thời chứ không hề bị phong sát như Phạm Băng Băng hay Đặng Luân - 2 ngôi sao từng vướng án phạt vì trốn thuế trước đó.

Trên các diễn đàn mạng xứ Trung, netizen đã tranh cãi kịch liệt về trường hợp của Viên Băng Nghiên. Nhiều bình luận cho rằng nếu như nữ diễn viên không hề bị phong sát thì hãy để các nghệ sĩ cũng bị phạt vì trốn thuế như Phạm Băng Băng hay Đặng Luân quay trở lại showbiz.

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Nhiều nguồn tin cho hay, Viên Băng Nghiên sẽ chỉ bị cấm sóng tạm thời chứ không hề bị phong sát như Phạm Băng Băng hay Đặng Luân - Ảnh: Internet

Đặng Luân sau khi bị phanh phui ồn ào trốn thuế đã chịu phạt 106 triệu NDT (khoảng 380 tỷ đồng), bị hàng loạt nhãn hàng thanh lý hợp đồng và nhiều tài khoản của cơ quan chức năng công khai chỉ trích. Trong khi đó, "nữ hoàng giải trí" Phạm Băng Băng bị điều tra vì trốn thuế từ 4 năm trước đến nay vẫn chưa thể quay trở lại hoạt động nghệ thuật.

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Cư dân mạng xứ Trung đã đặt ra rất nhiều giả thuyết về gia thế của Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet

Cũng vì lý do này mà hiện tại cư dân mạng xứ Trung đã đặt ra rất nhiều giả thuyết về gia thế của Viên Băng Nghiên. Từ khóa "cha mẹ Viên Băng Nghiên" chiếm vị trí thứ 1 trên bảng tìm kiếm Weibo nhưng chỉ ít lâu sau lại biến mất không rõ lý do.

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Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn video được cho là Viên Băng Nghiên lộ diện ở chốn đông người sau khi ồn ào trốn thuế được bàn tán rộng rãi.

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