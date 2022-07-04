Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có bị ảnh hưởng bởi việc công ty của Viên Băng Nghiên bị khui trốn thuế?

Công chúng hiện đang lo sợ bởi việc công ty quản lý của Viên Băng Nghiên bị điều tra trốn thuế sẽ gây ảnh hưởng đến đoàn làm phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Trưa ngày 4/7, thông tin công ty của Viên Băng Nghiên có hành vi gian lận thuế gần 1 triệu NDT (khoảng hơn 3 tỷ đồng) khiến dư luận một phen ồn ào. Bên cạnh những cư dân mạng đang thay nhau "hóng hớt" vụ việc thì cũng có không ít các khán giả lo rằng bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương sẽ bị ảnh hưởng.

Thông tin công ty của Viên Băng Nghiên có hành vi gian lận thuế gần 1 triệu NDT đang khiến dư luận một phen ồn ào - Ảnh: Internet

Được biết, trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương thì Viên Băng Nghiên chỉ đảm nhận vai diễn phụ nhưng lại là nhân vật đóng vai trò quan trọng của mạch phim. Nếu thật sự bị ảnh hưởng bởi scandal trốn thuế của công ty, khả năng cao nữ diễn viên sẽ khó có thể giữ được vai diễn này.

Trái ngược với nhiều người lo lắng cho Viên Băng Nghiên, không ít khán giả lại cho rằng vì Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương chỉ mới khởi quay nên dù cho nữ diễn viên có thật sự bị ảnh hưởng thì bộ phim cũng không hề bị gì. Thêm nữa, nữ minh tinh chỉ đảm nhận vai nữ phụ nên không cần gì phải lo lắng thái quá.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng vai chính đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ khi mới công bố dự án - Ảnh: Internet

Kể từ khi công bố sẽ được chuyển thể thành phim, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương phần Nguyệt Hồng do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng vai chính đã nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ phía khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ho-yeu-tieu-hong-nuong-co-bi-anh-huong-boi-viec-cong-ty-cua-vien-bang-nghien-bi-khui-tron-thue-480772.html