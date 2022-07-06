Hậu lùm xùm trốn thuế 'nổ ra', Viên Băng Nghiên lần đầu lộ diện ở chốn đông người.

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn video được cho là Viên Băng Nghiên lộ diện ở chốn đông người sau khi ồn ào trốn thuế được bàn tán rộng rãi.

Ngày 4/7 vừa qua, truyền thông Trung Quốc đưa tin, công ty Truyền thông văn hóa Lệ Nghiên liên quan đến Viên Băng Nghiên bị điều tra với tội danh trốn thuế. Với hành vi trên, công ty bị phạt 978.000 nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỉ đồng). Được biết, từ năm 2019 - 2021, công ty sử đã dụng quỹ chung để chi trả cho các hoạt động tiêu dùng của cổ đông. Đáng chú ý, việc chi tiêu này không liên quan đến sản xuất và hoạt động của công ty, tổng trị giá khoảng 8,15 triệu nhân dân tệ. Đặc biệt, trước đó Viên Băng Nghiên đã quyết định rút khỏi các chức vụ đại diện theo pháp luật, giám đốc điều hành và quản lý. Vị trí cổ đông lớn nhất cũng chuyển giao cho người khác lên nắm giữ.

Trước ồn ào của công ty chủ quản, trang Sina đưa tin, vào buổi chiều cùng ngày đã xuất hiện một đoạn video được cho là Viên Băng Nghiên lộ diện ở chốn đông người. Dựa vào những nét đặc trưng về ngoại hình, một số người khẳng định đó chính là nữ diễn viên Lưu ly. Một số người cho rằng cô đã có mặt tại Hoành Điếm. Sau khi dừng xe người đẹp ngay lập tức di chuyển vào siêu thị nhưng vô tình suýt tông vào người giao hàng. Mua xong đồ ăn nhẹ nữ diễn viên nhanh chóng vào xe rồi rời đi. Dường như Viên Băng Nghiên cố gắng thao tác mọi việc nhanh nhất có thể để tránh bị bắt gặp khi xuất hiện ở chốn đông người.

Sau khi thông tin trốn thuế được đăng tải công khai, phía công ty chủ quản của Viên Băng Nghiên đã lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên các thương hiệu bắt đầu lần lượt hủy hợp đồng với nữ diễn viên, nhãn hàng Dior và Fabloox đã xóa hình ảnh và những bài viết liên quan đến người đẹp. Ngoài ra những bộ phim có sự tham gia của cô đứng trước nguy cơ không thể phát sóng. Trên các nền tảng mạng xã hội, công chúng yêu cầu "phong sát" Viên Băng Nghiên, thực hiện những chiến dịch tẩy chay quy mô lớn giống như Đặng Luân và Phạm Băng Băng trước đó. Viên Băng Nghiên sinh năm 1992, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Cô nổi tiếng với các vai diễn trong phim Lưu ly mỹ nhân sát, Diệp Vấn, Lão Cửu Môn, Thính tuyết lâu, Chúc khanh hảo,…

Thiệt hại Viên Băng Nghiên để lại hậu bị cấm sóng và xóa mặt Danh tiếng của Viên Băng Nghiên bị sụt giảm nghiêm trọng sau scandal trốn thuế, việc này khiến những tác phẩm mà nữ diễn viên đã và đang tham gia đều sẽ bị ảnh hưởng.

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