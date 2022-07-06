Hậu lùm xùm trốn thuế 'nổ ra', Viên Băng Nghiên lần đầu lộ diện ở chốn đông người.

Sao quốc tế 06/07/2022 10:45

Mới đây, mạng xã hội xuất hiện một đoạn video được cho là Viên Băng Nghiên lộ diện ở chốn đông người sau khi ồn ào trốn thuế được bàn tán rộng rãi.

Ngày 4/7 vừa qua, truyền thông Trung Quốc đưa tin, công ty Truyền thông văn hóa Lệ Nghiên liên quan đến Viên Băng Nghiên bị điều tra với tội danh trốn thuế. 

Với hành vi trên, công ty bị phạt 978.000 nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỉ đồng). Được biết, từ năm 2019 - 2021, công ty sử đã dụng quỹ chung để chi trả cho các hoạt động tiêu dùng của cổ đông. Đáng chú ý, việc chi tiêu này không liên quan đến sản xuất và hoạt động của công ty, tổng trị giá khoảng 8,15 triệu nhân dân tệ. Đặc biệt, trước đó Viên Băng Nghiên đã quyết định rút khỏi các chức vụ đại diện theo pháp luật, giám đốc điều hành và quản lý. Vị trí cổ đông lớn nhất cũng chuyển giao cho người khác lên nắm giữ.

Hậu lùm xùm trốn thuế 'nổ ra', Viên Băng Nghiên lần đầu lộ diện ở chốn đông người. - Ảnh 1

Trước ồn ào của công ty chủ quản, trang Sina đưa tin, vào buổi chiều cùng ngày đã xuất hiện một đoạn video được cho là Viên Băng Nghiên lộ diện ở chốn đông người. Dựa vào những nét đặc trưng về ngoại hình, một số người khẳng định đó chính là nữ diễn viên Lưu ly.

Một số người cho rằng cô đã có mặt tại Hoành Điếm. Sau khi dừng xe người đẹp ngay lập tức di chuyển vào siêu thị nhưng vô tình suýt tông vào người giao hàng. Mua xong đồ ăn nhẹ nữ diễn viên nhanh chóng vào xe rồi rời đi. Dường như Viên Băng Nghiên cố gắng thao tác mọi việc nhanh nhất có thể để tránh bị bắt gặp khi xuất hiện ở chốn đông người.

Hậu lùm xùm trốn thuế 'nổ ra', Viên Băng Nghiên lần đầu lộ diện ở chốn đông người. - Ảnh 2
Hậu lùm xùm trốn thuế 'nổ ra', Viên Băng Nghiên lần đầu lộ diện ở chốn đông người. - Ảnh 3
Hậu lùm xùm trốn thuế 'nổ ra', Viên Băng Nghiên lần đầu lộ diện ở chốn đông người. - Ảnh 4

Sau khi thông tin trốn thuế được đăng tải công khai, phía công ty chủ quản của Viên Băng Nghiên đã lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên các thương hiệu bắt đầu lần lượt hủy hợp đồng với nữ diễn viên, nhãn hàng Dior và Fabloox đã xóa hình ảnh và những bài viết liên quan đến người đẹp. Ngoài ra những bộ phim có sự tham gia của cô đứng trước nguy cơ không thể phát sóng.

Trên các nền tảng mạng xã hội, công chúng yêu cầu "phong sát" Viên Băng Nghiên, thực hiện những chiến dịch tẩy chay quy mô lớn giống như Đặng Luân và Phạm Băng Băng trước đó. 

Viên Băng Nghiên sinh năm 1992, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Cô nổi tiếng với các vai diễn trong phim Lưu ly mỹ nhân sát, Diệp Vấn, Lão Cửu Môn, Thính tuyết lâu, Chúc khanh hảo,…

Thiệt hại Viên Băng Nghiên để lại hậu bị cấm sóng và xóa mặt

Thiệt hại Viên Băng Nghiên để lại hậu bị cấm sóng và xóa mặt

Danh tiếng của Viên Băng Nghiên bị sụt giảm nghiêm trọng sau scandal trốn thuế, việc này khiến những tác phẩm mà nữ diễn viên đã và đang tham gia đều sẽ bị ảnh hưởng.

Xem thêm
Từ khóa:   Viên Băng Nghiên Viên Băng Nghiên trốn thuế sao Hoa ngữ sao Châu Á làng sao

TIN LIÊN QUAN

Thiệt hại Viên Băng Nghiên để lại hậu bị cấm sóng và xóa mặt

Thiệt hại Viên Băng Nghiên để lại hậu bị cấm sóng và xóa mặt

Viên Băng Nghiên chính thức bị cấm sóng hậu ồn ào trốn thuế

Viên Băng Nghiên chính thức bị cấm sóng hậu ồn ào trốn thuế

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có bị ảnh hưởng bởi việc công ty của Viên Băng Nghiên bị khui trốn thuế?

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương có bị ảnh hưởng bởi việc công ty của Viên Băng Nghiên bị khui trốn thuế?

Bất ngờ được đứng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử, Viên Băng Nghiên khiến cho khán giả tỏ ra bức xúc vì lý do này đây

Bất ngờ được đứng chung với Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Tử, Viên Băng Nghiên khiến cho khán giả tỏ ra bức xúc vì lý do này đây

Rộ tin Viên Băng Nghiên đồng ý làm nữ phụ cho Dương Mịch để đổi lấy vai nữ chính trong Kiều Tàng? Netizen thản thốt 'Đổi lấy nữ chính Kiều Tàng thì quá lời rồi'

Rộ tin Viên Băng Nghiên đồng ý làm nữ phụ cho Dương Mịch để đổi lấy vai nữ chính trong Kiều Tàng? Netizen thản thốt 'Đổi lấy nữ chính Kiều Tàng thì quá lời rồi'

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Fan Viên Băng Nghiên bất bình vì nữ diễn viên vào vai nữ thứ 'dưới trướng' nữ chính Dương Mịch?

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương: Fan Viên Băng Nghiên bất bình vì nữ diễn viên vào vai nữ thứ 'dưới trướng' nữ chính Dương Mịch?

TIN MỚI NHẤT

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 3 giờ 4 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 39 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 54 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 6 giờ 9 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 6 giờ 13 phút trước
Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Thần Tài phán truyền, 3 con giáp vận trình Đại Cát, Vạn Phúc Kim An, tiền vàng dư dả, may mắn đong đầy, cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI