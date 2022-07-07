Viên Băng Nghiên dính lùm xùm trốn thuế, nhà sản xuất 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương' khẳng định không thay thế

Mới đây, người hâm mộ của Dương Mịch đã phản đối quyết liệt khi nhà sản xuất của bộ phim "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" khẳng định sẽ không thay thế Viên Băng Nghiên.

Gần đây, Cục thuế Trùng Khánh thông báo công ty TNHH Truyền thông Văn hóa Lệ Nghiên do nữ diễn viên Viên Băng Nghiên là đại cổ đông, đại diện pháp lý và điều hành, có hành vi trốn thuế. Doanh nghiệp này bị phạt 146.000 USD.

Ngay sau khi phương tiện truyền thông đưa tin về vụ việc, từ khóa "Công ty Viên Băng Nghiên trốn thuế" trở thành chủ đề nóng nhất trên mạng xã hội Weibo, với hơn 200.000 người đọc trong chưa đầy 30 phút. Nhiều khán giả chỉ trích nữ diễn viên phạm pháp, trốn tránh sai lầm. Bên cạnh đó, cũng có nhiều người đặt câu hỏi về sự nghiệp của Viên Băng Nghiên. Cô vướng tai tiếng dính líu đến luật pháp ngay trong thời kỳ đỉnh cao.

Giữa lúc dính lùm xùm trốn thuế, Viên Băng Nghiên đang trong quá trình quay phim hay chuẩn bị phát sóng như Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan, Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng... Đáng chú ý trong bộ phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương , nữ diễn viên sẽ đóng chung với "đàn chị" Dương Mịch.

Chính vì vậy, cư dân mạng đã gửi tin nhắn cho nhà sản xuất Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương để hỏi xem liệu Viên Băng Nghiên có bị thay thế vai vì bê bối trốn thuế không. Ngay lập tức phía nhà sản xuất đã phản hồi “Ai nói thế?”. Nhiều người cho rằng, việc này cũng đồng nghĩa với Viên Băng Nghiên sẽ tiếp tục được đảm nhận vai nữ phụ Đồ Sơn Nhã Nhã trong phim.

Đây là tín hiệu mừng đối với người hâm mộ của Viên Băng Nghiên nhưng lại khiến người hâm mộ của các diễn viên khác trong phim cảm thấy bất bình. Rất nhiều fan của Dương Mịch và Cung Tuấn đã yêu cầu phía nhà sản xuất Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương xem xét lại trường hợp của Viên Băng Nghiên. Nếu chỉ vì một người mà tương lai bộ phim không thể lên sóng thì sẽ rất đáng tiếc.

Chưa buông tha Dương Mịch, Lưu Khải Uy tiếp tục có phát ngôn coi thường vợ cũ Dù đã ly hôn nhiều năm nhưng mối quan hệ "bất hoà" giữa Dương Mịch và Lưu Khải Uy vẫn luôn là tâm điểm chú ý của dư luận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vien-bang-nghien-dinh-lum-xum-tron-thue-nha-san-xuat-ho-yeu-tieu-hong-nuong-khang-dinh-khong-thay-the-481293.html