Viên Băng Nghiên có nguy cơ mất vai ở Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương, nhân vật được thay thế khiến nhiều người bất ngờ

Sau ồn ào trốn thuế, thông tin Viên Băng Nghiên bị mất vai ở Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ phía người hâm mộ.

Vốn đang là nữ diễn viên được đánh giá cao và được chờ đợi sẽ còn bay cao hơn nữa trong tương lại. Thế nhưng Viên Băng Nghiên bất ngờ bị vướng vào bê bối trốn thuế. Dù không bị phong sát, song sự việc này cũng khiến danh tiếng và sự nghiệp của nàng tiểu Hoa ảnh hưởng không nhỏ. Mới đây, có thông tin cho biết Viên Băng Nghiên đã chính thức mất vai Đồ Sơn Nhã Nhã ở Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Viên Băng Nghiên - Ảnh: Internet

Cụ thể, trên mạng đang lan truyền một số hình ảnh của Quách Hiểu Đình trên phim trường Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Đáng chú ý trong ảnh, nữ diễn viên khiến người hâm mộ không khỏi phần bất ngờ khi trang phục giống hết với Viên Băng Nghiên trong hậu trường của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương trước đây.

Quách Hiểu Đình - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, nhiều người cho rằng Quách Hiểu Đình chắc chắn sẽ làm tốt vai diễn Đồ Sơn Nhã Nhã. Trước đó, cô nàng từng khiến khán giả vô cùng ấn tượng khi đảm nhận vai ác nữ Thuận Đức trong Ngự Giao Ký. Vẻ đẹp quyến rũ, lạnh lùng và có phần tàn nhẫn của cô nàng khi cho Kỷ Vân Hòa (Địch Lệ Nhiệt Ba) ăn hành khiến khán giả không thể ghét được.

- Bộ này trước Viên Băng Nghiên từng mặc này, kiểu này thì chắc chắn là bị phía đoàn làm phim hủy vai rồi.

- Quách Hiểu Đình hợp vai đó chứ, vừa đẹp vừa diễn hay, khéo còn át cả nữ chính Dương Mịch ấy chứ.

- So với Viên Băng Nghiên thì Quách Hiểu Đình vẫn hơn, vừa đẹp vừa diễn hay. Nhưng cũng tiếc cho Viên Băng Nghiên, đang lên thì lại dính quả phốt to đùng.

Hiện thông tin này vẫn chưa được phía nhà sản xuất Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương xác nhận, tuy nhiên phần đông dân mạng đều cho rằng đó là điều chắc chắn. Ở thời điểm hiện tại, rất ít đoàn làm phim dám mạo hiểm để một nữ diễn viên vướng bê bối tham gia vào phim của mình.

Sở hữu gia thế khủng nhưng Viên Băng Nghiên vẫn bị gạch tên khỏi dự án phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương? Mới đây, thông tin Viên Băng Nghiên bị loại khỏi dự án phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía cư dân mạng.

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