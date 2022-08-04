Dương Mịch từng mua bảo hiểm cho khuôn mặt của mình, tiết lộ số tiền bồi thường nếu gặp sự cố

Sao quốc tế 04/08/2022 08:00

Mới đây, truyền thông xứ Trung chia sẻ thông tin Dương Mịch đã từng mua bảo hiểm cho khuôn mặt của mình.

Trước đó, sự việc chấn thương ở mắt của Dương Mịch đã khiến nhiều cư dân mạng vô cùng lo lắng. Nữ diễn viên vô tình bị thương khi đang ghi hình cho chương trình tạp kỹ “Trốn thoát khỏi mật thất” của Mango Channel. Sự cố khiến khóe mi mắt của cô bị rách. Sau khi Dương Mịch xử lý vết thương, nữ diễn viên bị thợ săn ảnh bắt gặp xuất hiện ở sân bay Hồ Nam có dán băng gạc che khóe mắt, khiến nhiều người nghi cô bị thương không nhẹ. 

Dương Mịch cũng đã tiến hành điều trị vết thương này. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng ca phẫu thuật của Dương Mịch tốn hơn 230.000 đô la Hồng Kông (hơn 684 triệu đồng), và cô đã chọn dịch vụ điều trị làm đẹp tốt nhất và đắt tiền nhất để đảm bảo không để lại sẹo. Và may mắn, chỉ trong thời gian ngắn vết thương của cô hồi phục tốt.

Dương Mịch từng mua bảo hiểm cho khuôn mặt của mình, tiết lộ số tiền bồi thường nếu gặp sự cố - Ảnh 1

Mới đây, truyền thông xứ Trung chia sẻ thông tin Dương Mịch đã từng mua bảo hiểm cho khuôn mặt của mình. Chính vì vậy, lần này Dương Mịch không hề yêu cầu ê-kíp sản xuất chương trình “Trốn thoát khỏi mật thất” bồi thường, thay vào đó cô yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường. Công ty bảo hiểm sẽ bồi thường cho nữ diễn viên 5 triệu nhân dân tệ (hơn 17 tỷ đồng).

Lý do khiến ekip nhà sản xuất show “Trốn thoát khỏi mật thất” không bị Dương Mịch bồi thường vì hiện tại phía Mango Channel đã cung cấp cho cô rất nhiều tài nguyên để phát triển sự nghiệp. Chính vì vậy, sao nữ họ Dương không muốn trở mặt với họ.

Điều khiến người hâm mộ phẫn nộ nhất không chỉ là ê-kíp chương trình “Trốn thoát khỏi mật thất” đã không bảo vệ tốt cho Dương Mịch mà thái độ của phía công ty quản lý và nhà sản xuất phim “ Hồ yêu Tiểu Hồng Nương: Nguyệt Hồng” cũng rất kỳ lạ sau tai nạn của cô.

Dương Mịch từng mua bảo hiểm cho khuôn mặt của mình, tiết lộ số tiền bồi thường nếu gặp sự cố - Ảnh 2

Sau khi Dương Mịch bị thương, nhiều phương tiện truyền thông đã chụp ảnh cô quấn băng gạc, nhưng phía công ty quản lý không những không tiết lộ thương tích mà còn không chia sẻ những hình ảnh gần đây của nữ diễn viên. Thay vào đó, họ sử dụng những bức ảnh đã chụp cách đây khá lâu để người hâm mộ chiếu lệ. Tuy nhiên, điều này lại bị người hâm mộ phát hiện ra.

Có thể nói, dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương vừa mới bắt đầu khởi quay đã liên tục gặp phải những điều không lành, khiến cư dân mạng vô cùng lo lắng cho đoàn làm phim.

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