Viên Băng Nghiên trốn thuế, phim của Dương Mịch, Cung Tuấn bị vạ lây nặng nề

Sao quốc tế 03/08/2022 17:04

Viên Băng Nhiên dính phốt, Dương Tử và Cung Tuấn bị vạ lây đang là chủ đề được nhiều người chú ý đến.

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương là bộ phim vướng nhiều thị phi nhất dù sở hữu dàn sao chất lượng như Dương Mịch, Cung Tuấn, Lưu Thi Thi... Nữ chính Dương Mịch bị thương ở mắt khiến tiến độ bị ảnh hưởng, có tin đồn hủy vai thì gần đây nhà sản xuất phải đổi nữ phụ.

Chưa kể cách đây không lâu, nữ phụ trong phim là Viên Băng Nghiên còn bị dính vào cáo buộc trốn thuế. Công ty do cô làm chủ bị phạt 978.000 nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỉ đồng). Được biết, từ năm 2019 - 2021, công ty sử đã dụng quỹ chung để chi trả cho các hoạt động tiêu dùng của cổ đông. Đáng chú ý, việc chi tiêu này không liên quan đến sản xuất và hoạt động của công ty, tổng trị giá khoảng 8,15 triệu nhân dân tệ. 

Viên Băng Nghiên trốn thuế, phim của Dương Mịch, Cung Tuấn bị vạ lây nặng nề - Ảnh 1
Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương liên tục gặp họa vì những chuyện không đáng có - Ảnh minh họa: Internet

Dù cho không bị phong sát giống như những ngôi sao đình đám trước đó như Phạm Băng Băng, Trịnh Sảng,... nhưng cái giá cô nàng phải trả cũng không nhỏ khi khán giả nói lời quay lưng, vai diễn mất kéo theo đó hàng loạt các quảng cáo cũng bị gạch tên một cách chóng vánh. 

Trước áp lực từ dư luận, vai diễn của Viên Băng Nghiên trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đã bị thay thế. Người đảm nhận vị trí này là Quách Hiểu Đình. Cô đã xuất hiện tại phim trường, mặc trang phục tím giống hệt tạo hình của Viên Băng Nghiên trước đó. 

Sự thay thế này nhận được phản hồi tích cực của khán giả vì họ không thể chấp nhận một diễn viên trốn thuế vẫn tiếp tục hoạt động. Khán giả vô cùng ấn tượng trước Quách Hiểu Đình đẹp sắc sảo, quyến rũ khi đảm nhận vai ác nữ Thuận Đức trong Ngự Giao Ký

Viên Băng Nghiên trốn thuế, phim của Dương Mịch, Cung Tuấn bị vạ lây nặng nề - Ảnh 2
Viên Băng Nghiên bị gạch tên khỏi dự án ngay sau cáo buộc trốn thuế bị lộ ra ngoài - Ảnh: Internet 

Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đang liên tục phải đổi diễn viên dù đã khai máy một thời gian khiến người hâm mộ lo lắng liệu chất lượng phim có bị ảnh hưởng. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng sự thay đổi kịp thời này sẽ giúp dự án được lòng người xem, thuận lợi lên sóng hơn là sử dụng diễn viên dính ''phốt''. 

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