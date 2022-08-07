Dương Mịch xứng danh 'đại gia Cbiz' khi làm điều đặc biệt này cho đoàn phim 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương'

Mới đây, Dương Mịch đã có hành động vừa ý nghĩa vừa tình cảm dành cho các diễn viên và nhân viên đoàn phim "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương".

Trong quá trình quay phim "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương" vô cùng vất vả, Dương Mịch đã chu đáo chuẩn bị một xe tiếp ứng đầy đồ uống. Trên xe đều là cà phê, đồ ăn và đồ uống lạnh dành cho nhân viên đoàn phim. Ngoài ra, bên cạnh xe tiếp ứng còn có bảng hiệu rất đáng yêu: "Đồ Sơn Hồng Hồng mời mọi người đồ uống".

Đây không phải lần đầu tiên Dương Mịch gửi đồ uống đến đoàn phim. Theo người hâm mộ, hành động này vốn đã trở thành thông lệ mỗi khi "nàng tiểu hoa 8x" đóng phim.

Mỗi lần tham gia quay phim, nữ diễn viên sẽ chuẩn bị xe tiếp ứng dành tặng cả đoàn. Trong quá khứ, Dương Mịch từng gửi đồ ăn thức uống đến đoàn đoàn phim Ám Sát Tiểu Thuyết Gia, Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Định Luật Tình yêu 80/20, Cảm Ơn Bác Sĩ...

Cư dân mạng còn đùa rằng, Dương Mịch đúng là đại gia của làng giải trí Hoa ngữ. Đồng thời, họ cũng khen ngợi sự tinh tế và ấm áp của người đẹp họ Dương.

Hiện tại, Dương Mịch đang bận rộn cho dự án Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Với tác phẩm này, nữ diễn viên sẽ hợp tác với nam diễn viên Cung Tuấn.

Dự án Hồ yêu tiểu hồng nương: Nguyệt Hồng là sự trở lại phim trường của Dương Mịch sau gần một năm không đóng phim. Cô hợp tác với tài tử trẻ tuổi Cung Tuấn. Theo Sina, tạo hình hồ yêu của Dương Mịch được đánh giá cao.

Trong phần Nguyệt Hồng, Dương Mịch đóng vai Đồ Sơn Hồng Hồng - nữ vương của tộc hồ yêu. Cung Tuấn diễn Đông Phương Nguyệt Sơ - đạo sĩ có thể sử dụng yêu thuật của hồ ly. Nhân duyên của họ bắt đầu khi Đồ Sơn Hồng Hồng cứu mạng Đông Phương Nguyệt Sơ và đưa về núi Đồ Sơn tu luyện. Đông Phương Nguyệt Sơ phải lòng nữ vương tộc hồ ly ngay lần đầu gặp gỡ. Sau khi đắc đạo, Đông Phương Nguyệt Sơ quyết định xuống núi, tìm gặp Đồ Sơn Hồng Hồng. Họ sau đó cùng sát cánh chống lại kẻ ác.

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