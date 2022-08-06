Bằng chứng cho thấy EQ 'cực phẩm' của Dương Mịch không chỉ là 'hữu danh vô thực'

Sao quốc tế 06/08/2022 17:15

Không phải tự dưng mà Dương Mịch được mệnh danh là một trong những sao nữ có EQ có cao nhất làng giải trí Hoa ngữ.

Trước khi trở thành một diễn viên chuyên nghiệp, Dương Mịch đã là một "học bá" nổi tiếng, cô có thành tích học tập xuất sắc và đỗ thủ khoa Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Tuy nhiên, ngoài IQ thì nữ diễn viên còn được công nhận là có EQ cực cao.

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Dương Mịch nổi tiếng có EQ cao - Ảnh: Internet

Nhiều người đều biết, Địch Lệ Nhiệt Ba vốn là "gà cưng" của Dương Mịch, được cô nâng đỡ ngay từ những ngày đầu vào nghề đến hiện tại. Tuy nhiên, không rõ vì sao mà lại có nhiều đồn đoán cho rằng cả hai có nhiều xích mích, thậm chí tranh chấp tài nguyên của nhau.

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Nhiều tin đồn cho rằng Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba xảy ra bất hòa - Ảnh: Internet

Đáp lại chuyện này, Dương Mịch đã có một bước đi khá thông minh. Nữ diễn viên không hề đôi co với anti-fan mà ngay tại sân khấu của một talkshow lớn, cô đã đập tan chuyện bất hòa với đàn em: "Mọi người hỏi tôi có lo lắng khi Địch Lệ Nhiệt Ba nổi tiếng không? Tôi nói chẳng có gì phải lo lắng cả, cô ấy là thành viên trong công ty chúng tôi, cô ấy tốt thì công ty cũng tốt."

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Dương Mịch phủ nhận chuyện bất hòa với Địch Lệ Nhiệt Ba - Ảnh: Internet

Tại một lễ trao giải, khi pháo giấy được bắn ra thì sẽ dính vào người các nghệ sĩ rất nhiều, lúc này họ sẽ chỉnh lại quần áo và tóc tai để chụp ảnh thật đẹp. Tuy nhiên, khi này chỉ có một mình Dương Tử là không để ý để việc bản thân đã dính rất nhiều hoa giấy.

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Dương Mịch nhắc Dương Tử lấy hoa giấy ra khỏi váy - Ảnh: Internet

Dương Mịch lúc này đang đứng gần với Dương Tử nên đã nhắc đàn em để cô có được ngoại hình tốt hơn khi chụp ảnh. Hành động này của cô được nhiều người khen là tốt bụng, tinh tế và có mắt quan sát.

Vì những hành động trên, netizen cho rằng Dương Mịch rất xứng với vị thế sao hạng A hiện tại của làng giải trí Hoa ngữ.

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Từ khóa:   Dương Mịch Dương Tử Địch Lệ Nhiệt Ba sao Hoa ngữ sao châu Á

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