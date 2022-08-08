Ê-kíp của Dương Mịch được cho là chỉ đang đăng tải lại những bức ảnh cũ của cô lên MXH vì nữ diễn viên vẫn chưa hồi phục hoàn toàn sau tai nạn vừa qua.

Truyền thông Trung Hoa đưa tin, cách đây không lâu, khi tham gia vào Trốn Thoát Khỏi Mật Thất, Dương Mịch đã gặp một tai nạn dẫn đến việc mí mắt cô bị rách. Sau khi xử lý vết thương, nữ diễn viên bị bắt gặp xuất hiện tại sân bay Hồ Nam với băng gạc che mắt, chứng tỏ vết thương không hề nhẹ và có nguy cơ để lại sẹo cao. Dương Mịch bị thương trong quá trình ghi hình Trốn Thoát Khỏi Mật Thất - Ảnh: Internet Được biết, để vết thương lành lại nhanh nhất và không để lại sẹo, Dương Mịch đã tiến hành ca phẫu thuật trị giá tới hơn 684 triệu đồng và sử dụng dịch vụ điều trị làm đẹp đắt tiền nhất. Cũng vì vậy mà vết thương của cô hồi phục khá tốt.

Theo một nguồn tin trong ngành, Dương Mịch trước đây đã mua bảo hiểm cho khuôn mặt mình nên cô sẽ được bồi thường 5 triệu NDT vì vết thương này. Một trong những lý do khác mà nữ minh tinh họ Dương không đòi phía Mango Channel (phía sản xuất của Trốn Thoát Khỏi Mật Thất) phải bồi thường là vì họ đã cung cấp cho cô khá nhiều tài nguyên để phát triển sự nghiệp, vì vậy việc trở mặt với họ cũng là không nên. Dương Mịch sẽ được công ty bảo hiểm bồi thường 5 triệu NDT vì vết thương ở mí mẳt - Ảnh: Internet Tuy nhiên, người hâm mộ của Dương Mịch lại tức giận nhất với công ty quản lý của nữ diễn viên và nhà sản xuất phim Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương. Theo đó, phía công ty và ê-kíp phim đã không chia sẻ những bức ảnh hiện tại của Dương Mịch để fan cập nhật được tình hình sức khỏe của ô, thay vào đó họ lại đăng tải những hình ảnh đã được chụp từ khá lâu trước đó cho có lệ. Không may cho họ là người hâm mộ của Dương Mịch đã phát hiện ra.

Những bức ảnh gần đây của Dương Mịch được đăng tải trên MXH đều là ảnh cũ - Ảnh: Internet Cư dân mạng cho rằng, ê-kíp của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đang cố gắng dẫn dắt dư luận, giảm bớt những ảnh hưởng từ thông tin tiêu cực trong quá trình quay phim khi mà Dương Mịch đang đảm nhận vai chính của dự án này.

Dương Mịch xứng danh 'đại gia Cbiz' khi làm điều đặc biệt này cho đoàn phim 'Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương' Mới đây, Dương Mịch đã có hành động vừa ý nghĩa vừa tình cảm dành cho các diễn viên và nhân viên đoàn phim "Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-mich-van-chua-hoi-phuc-sau-tai-nan-chi-dam-dang-anh-cu-de-dat-mui-fan-489516.html