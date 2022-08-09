Mặc cho sóng gió bên ngoài xô đẩy, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi 9 năm tình cảm vẫn ngọt ngào

Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi liên tục khiến khán giả lo lắng trong thời gian gần đây. Nhưng mới đây, cặp sao Bộ Bộ Kinh Tâm đã 'dẹp sạch' mọi tin đồn khi xuất hiện cùng nhau tại phim trường Hoành Điếm.

Lưu Thi Thi và Ngô Kỳ Long luôn là cặp đôi được yêu mến nhất nhì giới giải trí Hoa ngữ. Cả hai đã có khoảng thời gian hẹn hò sau khi hợp tác trong phim Bộ bộ kinh tâm năm 2011, sau đó kết hôn vào năm 2015 và có với nhau 1 cậu quý tử. Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi Sau nhiều năm chung sống, Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi vẫn luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ vì tình cảm ngọt ngào như lúc mới yêu. Những năm gần đây, Ngô Kỳ Long hạn chế hoạt động trong showbiz, tập trung vào công việc kinh doanh và chăm lo tổ ấm.

Ngô Kỳ Long tuyên bố dừng đóng phim để tập trung dành thời gian kinh doanh và chăm sóc gia đình. Trước đó, thông tin về Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi có dấu hiệu đổ vỡ đã được hàng loạt blogger giải trí đăng tải ngày 25/2. Ngô Kỳ Long bị đưa tin phản bội Lưu Thi Thi, hẹn hò nữ trợ lý. Sau khi bị vợ phát hiện, họ tranh cãi gay gắt và ly hôn. Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi sau đó cũng đã có động thái lên tiếng phủ nhận tin đồn vô căn cứ. Họ khởi kiện blogger loan tin sai sự thật Trương Tiểu Hàn. Cứ nghĩ mọi chuyện sẽ lắng xuống nhưng tin đồn vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Nhưng mới đây, Ngô Kỳ Long đã có cách đáp lại tin đồn tình cảm rạn nứt chỉ bằng 1 hành động nhỏ, nam tài tử đã tới tận phim trường Hoành Điếm để cùng nữ diễn viên chuẩn bị khai máy cho dự án phim mới Nhất Niệm Quan Sơn. Sự có mặt của nam diễn viên ở phim trường đủ để khẳng định mối quan hệ của cả hai vẫn luôn tốt đẹp, nam tài tử luôn thể hiện những sự quan tâm rất ngọt ngào dành cho bà xã. Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi cùng xuất hiện tại phim trường Hoành Điếm ngầm khẳng định tình cảm hôn nhân vẫn bền chặt Được biết, dự án phim lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với Lưu Thi Thi, đây là dự án đánh dấu sự trở lại của nữ diễn viên sau gần 2 năm tạm hoãn công việc. Vì để ủng hộ tinh thần bà xã, Ngô Kỳ Long đã gác lại công việc, đến phim trường cùng Lưu Thi Thi. Hành động quan tâm này chứng minh tình cảm hiện tại của cặp đôi vẫn vô cùng ngọt ngào. Từ khi kết hôn cho đến hiện tại, có thể thấy cả hai luôn đặt đối phương là ưu tiên hàng đầu. Sau khi kết hôn, Lưu Thi Thi đã từng trì hoãn sự nghiệp vài năm để sinh con. Khi đã có quý tử, vì để vợ quay lại đỉnh cao, Ngô Kỳ Long quyết định tạm ngừng đóng phim để chăm sóc con trai thay vợ. Tài tử chuyển hướng sang kinh doanh, sản xuất hậu trường. Anh chỉ thỉnh thoảng tham gia các chương trình giải trí có thời gian quay ngắn. Cuộc sống hôn nhân viên mãn của cặp sao khiến nhiều người có lòng tin vào tình yêu đích thực trong giới giải trí đầy sóng gió

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