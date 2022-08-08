Cbiz thêm một cặp đôi tan vỡ: Tôn Di và Đổng Tử Kiện chính thức ly hôn

Vào sáng 8/8, Tôn Di và Đổng Tử Kiện lần lượt đăng tải thông báo chính thức về việc ly hôn trên Weibo cá nhân.

Vào sáng ngày 8/8, Tôn Di và Đổng Tử Kiện lần lượt đăng tải thông báo chính thức về việc ly hôn trên Weibo cá nhân. 2 ngôi sao khẳng định chia tay trong hòa bình, đồng thời cùng chịu trách nhiệm nuôi dạy con gái trong tương lai.

Tôn Di chia sẻ: "Trước đây chúc phúc cho chúng ta, sau này chúc phúc cho riêng anh và em".

Trong khi đó, Đồng Tử Kiện viết: "Chúng ta đều tốt".

Việc chuyện hôn nhân giữa Tôn Di và Đổng Tử Kiện tan vỡ khiến nhiều cư dân mạng ngỡ ngàng, bởi cả hai đều kín tiếng trong chuyện đời tư. Hiện tại, từ khóa "Tôn Di Đổng Tử Kiện ly hôn" đứng hạng 1 trên thanh tìm kiếm Weibo.

Tôn Di sinh năm 1993, bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu, sau đó lấn sân sang diễn xuất và nhanh chóng tạo nên tiếng vang với vai chính đầu tay trong bộ phim điện ảnh Hoan Ái. Dù sự nghiệp không quá rực rỡ như các tiểu hoa khác, nhưng cái tên Tôn Di vẫn được công chúng gặp mác “bảo chứng rating” khi các bộ phim truyền hình của người đẹp này sở hữu tỷ suất người xem khá cao, luôn lọt top các bảng xếp hạng khi phát sóng.

Vào năm 2016, Tôn Di công khai hẹn hò cùng Đồng Tử Kiện. Thông tin này nhanh chóng "gây bão" truyền thông vì nam diễn viên là con trai của Lâm Kinh Hoa, một nhân vật vô cùng quyền lực của làng giải trí, gây dựng nên những tên tuổi hang đầu xứ Trung như Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Bạch Bách Hà, Hồ Quân… Đến năm 2017, Tôn Di sinh hạ con gái đầu lòng, cặp đôi cũng chính thức về chung một nhà trong năm đó.

Tập hợp dàn mỹ nhân Hoa ngữ có 'bản sao' nổi tiếng, tài năng không kém cạnh gì 'bản chính': Tôn Lệ và Tưởng Cần Cần, Lý Thấm và Tôn Di Trong làng giải trí, bạn sẽ thấy có rất nhiều ngôi sao khi mới nổi nhưng vì có gương mặt hao hao với các mỹ nhân đình đám nên họ thường mang danh là bản sao. Dù là bản sao, khả năng của các mỹ nhân cũng tài năng không kém.

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