Cbiz thêm một cặp đôi tan vỡ: Tôn Di và Đổng Tử Kiện chính thức ly hôn

Sao quốc tế 08/08/2022 10:56

Vào sáng 8/8, Tôn Di và Đổng Tử Kiện lần lượt đăng tải thông báo chính thức về việc ly hôn trên Weibo cá nhân.

Vào sáng ngày 8/8, Tôn Di  Đổng Tử Kiện lần lượt đăng tải thông báo chính thức về việc ly hôn trên Weibo cá nhân. 2 ngôi sao khẳng định chia tay trong hòa bình, đồng thời cùng chịu trách nhiệm nuôi dạy con gái trong tương lai. 

Tôn Di chia sẻ: "Trước đây chúc phúc cho chúng ta, sau này chúc phúc cho riêng anh và em".

Trong khi đó, Đồng Tử Kiện viết: "Chúng ta đều tốt".

Việc chuyện hôn nhân giữa Tôn Di và Đổng Tử Kiện tan vỡ khiến nhiều cư dân mạng ngỡ ngàng, bởi cả hai đều kín tiếng trong chuyện đời tư. Hiện tại, từ khóa "Tôn Di Đổng Tử Kiện ly hôn" đứng hạng 1 trên thanh tìm kiếm Weibo.

Cbiz thêm một cặp đôi tan vỡ: Tôn Di và Đổng Tử Kiện chính thức ly hôn - Ảnh 1

Tôn Di sinh năm 1993, bước chân vào làng giải trí với vai trò người mẫu, sau đó lấn sân sang diễn xuất và nhanh chóng tạo nên tiếng vang với vai chính đầu tay trong bộ phim điện ảnh Hoan Ái. Dù sự nghiệp không quá rực rỡ như các tiểu hoa khác, nhưng cái tên Tôn Di vẫn được công chúng gặp mác “bảo chứng rating” khi các bộ phim truyền hình của người đẹp này sở hữu tỷ suất người xem khá cao, luôn lọt top các bảng xếp hạng khi phát sóng.

 

Vào năm 2016, Tôn Di công khai hẹn hò cùng Đồng Tử Kiện. Thông tin này nhanh chóng "gây bão" truyền thông vì nam diễn viên là con trai của Lâm Kinh Hoa, một nhân vật vô cùng quyền lực của làng giải trí, gây dựng nên những tên tuổi hang đầu xứ Trung như Phạm Băng Băng, Lý Băng Băng, Bạch Bách Hà, Hồ Quân… Đến năm 2017, Tôn Di sinh hạ con gái đầu lòng, cặp đôi cũng chính thức về chung một nhà trong năm đó. 

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Từ khóa:   Tôn Di Đổng Tử Kiện sao Hoa ngữ sao Châu Á Tôn Di ly hôn

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