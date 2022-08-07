Hé lộ người nâng đỡ Tiêu Chiến có được vị thế như ngày hôm nay

Sao quốc tế 07/08/2022 19:56

Cư dân mạng xứ Trung đang cho rằng người này chính là ân nhân góp công lớn nhất đưa sự nghiệp của Tiêu Chiến như ngày hôm nay.

Không chỉ sở hữu gương mặt ăn tiền, giá trị thương mại và sự nghiệp phim ảnh của Tiêu Chiến đều phát triển rất tốt, giúp anh trở thành đỉnh lưu hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, cũng giống như những ngôi sao khác, nam diễn viên đã từng trải qua khoảng thời gian tương đối vất vả để có được sự nghiệp như ở thời điểm hiện tại. 

Hé lộ người nâng đỡ Tiêu Chiến có được vị thế như ngày hôm nay - Ảnh 1
Nam diễn viên Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Thậm chí, một số nguồn tin còn

Hé lộ người nâng đỡ Tiêu Chiến có được vị thế như ngày hôm nay - Ảnh 2
Fan hâm mộ đóng góp một phần lớn cho sự nghiệp thành công như ở hiện tại của anh chàng - Ảnh: Internet

cho biết thời gian mới gia nhập Cbiz chính vì liên tục vướng phải những scandal không đáng có khiến anh chàng phải mất tới hơn 1 năm mới có thể lấy lại được tinh thần. Một số bộ phận netizen khi đó còn tưởng rằng sự nghiệp của Tiêu Chiến đã chấm dứt hoàn toàn. 

Thế nhưng, giữa hàng ngàn nghi vấn, một blogger Trung lại khẳng định "tư bản" lớn nhất của mỹ nam Trần Tình Lệnh chính là fans Tiêu Chiến. Người mà ngay cả khi anh chàng gặp chuyện vẫn luôn ở phía sau, âm thầm ủng hộ, cam tâm tình nguyện chờ đợi trong khoảng thời gian nam diễn viên "ở ẩn". 

Nói một cách khách quan, điều này cũng không hẳn là sai. Bởi dù sao, nguyên nhân sâu xa sự cố năm đó bắt nguồn từ hành động thiếu suy nghĩ của fan. Mặt khác, Tiêu Chiến cũng là người rất quý trọng fan của mình.

Đáp lại sự chờ đợi đó, là một Tiêu Chiến mạnh mẽ, quyết tâm phát triển sự nghiệp nhiều hơn. Bằng chứng là dự án tái xuất Đấu La Đại Lục bản truyền hình đã đạt lượng người xem khủng, "on top" nhiều bảng xếp hạng. Cư dân mạng cũng dần có lại cảm tình với chàng trai năm đó họ từng tẩy chay.

Sắp tới đây, ngoài Vùng Biển Trong Mơ hợp tác cùng Lý Thấm, Tiêu Chiến sẽ sớm trở lại màn ảnh nhỏ với Ngọc Cốt Dao - dự án cổ trang được nhà sản xuất coi trọng.

Tinh Hán Xán Lạn sắp sửa tăng tốc để nhường chỗ cho 'siêu phẩm' của Tiêu Chiến?

Tinh Hán Xán Lạn sắp sửa tăng tốc để nhường chỗ cho 'siêu phẩm' của Tiêu Chiến?

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến được dự đoán sẽ là bộ phim thế sóng Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến Vùng biển trong mơ sao châu á sao Hoa Ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Tinh Hán Xán Lạn sắp sửa tăng tốc để nhường chỗ cho 'siêu phẩm' của Tiêu Chiến?

Tinh Hán Xán Lạn sắp sửa tăng tốc để nhường chỗ cho 'siêu phẩm' của Tiêu Chiến?

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng hàng loạt sao nam đình đám Cbiz xuất hiện trên bìa tạp chí Nhật Bản, fan lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng hàng loạt sao nam đình đám Cbiz xuất hiện trên bìa tạp chí Nhật Bản, fan lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra

Trần Tình Lệnh sắp sửa ra mắt phiên bản điện ảnh, netizen ra sức phản đối: Chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới có thể giúp dự án ăn khách

Trần Tình Lệnh sắp sửa ra mắt phiên bản điện ảnh, netizen ra sức phản đối: Chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới có thể giúp dự án ăn khách

Rộ tin Ngọc Cốt Dao sắp sửa lên sóng, phản ứng của Tiêu Chiến khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ

Rộ tin Ngọc Cốt Dao sắp sửa lên sóng, phản ứng của Tiêu Chiến khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ

Trường Lăng hấp dẫn ra sao mà khiến cả 3 sao nam đình đám Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Dương Dương muốn có cho bằng được

Trường Lăng hấp dẫn ra sao mà khiến cả 3 sao nam đình đám Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Dương Dương muốn có cho bằng được

Hé lộ nguyên nhân Tiêu Chiến ít khi xuất hiện trong các chương trình giải trí tại Cbiz, hóa ra là vì điều này

Hé lộ nguyên nhân Tiêu Chiến ít khi xuất hiện trong các chương trình giải trí tại Cbiz, hóa ra là vì điều này

TIN MỚI NHẤT

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 1 giờ 4 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 34 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 2 giờ 0 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 2 giờ 34 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 3 giờ 34 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 4 giờ 34 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 5 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 44 phút trước
Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Phản ứng của người vợ ngày phát hiện lý do chồng luôn hăng hái trông con giúp nhà bên

Ngoại tình 6 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 3/10/2026: Miếng SJC và nhẫn giảm 600 nghìn/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI