Hé lộ người nâng đỡ Tiêu Chiến có được vị thế như ngày hôm nay

Cư dân mạng xứ Trung đang cho rằng người này chính là ân nhân góp công lớn nhất đưa sự nghiệp của Tiêu Chiến như ngày hôm nay.
- Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng hàng loạt sao nam đình đám Cbiz xuất hiện trên bìa tạp chí Nhật Bản, fan lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra
- Trần Tình Lệnh sắp sửa ra mắt phiên bản điện ảnh, netizen ra sức phản đối: Chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới có thể giúp dự án ăn khách
Không chỉ sở hữu gương mặt ăn tiền, giá trị thương mại và sự nghiệp phim ảnh của Tiêu Chiến đều phát triển rất tốt, giúp anh trở thành đỉnh lưu hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, cũng giống như những ngôi sao khác, nam diễn viên đã từng trải qua khoảng thời gian tương đối vất vả để có được sự nghiệp như ở thời điểm hiện tại.
Thậm chí, một số nguồn tin còn
cho biết thời gian mới gia nhập Cbiz chính vì liên tục vướng phải những scandal không đáng có khiến anh chàng phải mất tới hơn 1 năm mới có thể lấy lại được tinh thần. Một số bộ phận netizen khi đó còn tưởng rằng sự nghiệp của Tiêu Chiến đã chấm dứt hoàn toàn.
Thế nhưng, giữa hàng ngàn nghi vấn, một blogger Trung lại khẳng định "tư bản" lớn nhất của mỹ nam Trần Tình Lệnh chính là fans Tiêu Chiến. Người mà ngay cả khi anh chàng gặp chuyện vẫn luôn ở phía sau, âm thầm ủng hộ, cam tâm tình nguyện chờ đợi trong khoảng thời gian nam diễn viên "ở ẩn".
Nói một cách khách quan, điều này cũng không hẳn là sai. Bởi dù sao, nguyên nhân sâu xa sự cố năm đó bắt nguồn từ hành động thiếu suy nghĩ của fan. Mặt khác, Tiêu Chiến cũng là người rất quý trọng fan của mình.
Đáp lại sự chờ đợi đó, là một Tiêu Chiến mạnh mẽ, quyết tâm phát triển sự nghiệp nhiều hơn. Bằng chứng là dự án tái xuất Đấu La Đại Lục bản truyền hình đã đạt lượng người xem khủng, "on top" nhiều bảng xếp hạng. Cư dân mạng cũng dần có lại cảm tình với chàng trai năm đó họ từng tẩy chay.
Sắp tới đây, ngoài Vùng Biển Trong Mơ hợp tác cùng Lý Thấm, Tiêu Chiến sẽ sớm trở lại màn ảnh nhỏ với Ngọc Cốt Dao - dự án cổ trang được nhà sản xuất coi trọng.