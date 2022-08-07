Hé lộ người nâng đỡ Tiêu Chiến có được vị thế như ngày hôm nay

Cư dân mạng xứ Trung đang cho rằng người này chính là ân nhân góp công lớn nhất đưa sự nghiệp của Tiêu Chiến như ngày hôm nay.

Không chỉ sở hữu gương mặt ăn tiền, giá trị thương mại và sự nghiệp phim ảnh của Tiêu Chiến đều phát triển rất tốt, giúp anh trở thành đỉnh lưu hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, cũng giống như những ngôi sao khác, nam diễn viên đã từng trải qua khoảng thời gian tương đối vất vả để có được sự nghiệp như ở thời điểm hiện tại.

Nam diễn viên Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Thậm chí, một số nguồn tin còn

Fan hâm mộ đóng góp một phần lớn cho sự nghiệp thành công như ở hiện tại của anh chàng - Ảnh: Internet

cho biết thời gian mới gia nhập Cbiz chính vì liên tục vướng phải những scandal không đáng có khiến anh chàng phải mất tới hơn 1 năm mới có thể lấy lại được tinh thần. Một số bộ phận netizen khi đó còn tưởng rằng sự nghiệp của Tiêu Chiến đã chấm dứt hoàn toàn.

Thế nhưng, giữa hàng ngàn nghi vấn, một blogger Trung lại khẳng định "tư bản" lớn nhất của mỹ nam Trần Tình Lệnh chính là fans Tiêu Chiến. Người mà ngay cả khi anh chàng gặp chuyện vẫn luôn ở phía sau, âm thầm ủng hộ, cam tâm tình nguyện chờ đợi trong khoảng thời gian nam diễn viên "ở ẩn".

Nói một cách khách quan, điều này cũng không hẳn là sai. Bởi dù sao, nguyên nhân sâu xa sự cố năm đó bắt nguồn từ hành động thiếu suy nghĩ của fan. Mặt khác, Tiêu Chiến cũng là người rất quý trọng fan của mình.

Đáp lại sự chờ đợi đó, là một Tiêu Chiến mạnh mẽ, quyết tâm phát triển sự nghiệp nhiều hơn. Bằng chứng là dự án tái xuất Đấu La Đại Lục bản truyền hình đã đạt lượng người xem khủng, "on top" nhiều bảng xếp hạng. Cư dân mạng cũng dần có lại cảm tình với chàng trai năm đó họ từng tẩy chay.

Sắp tới đây, ngoài Vùng Biển Trong Mơ hợp tác cùng Lý Thấm, Tiêu Chiến sẽ sớm trở lại màn ảnh nhỏ với Ngọc Cốt Dao - dự án cổ trang được nhà sản xuất coi trọng.

Tinh Hán Xán Lạn sắp sửa tăng tốc để nhường chỗ cho 'siêu phẩm' của Tiêu Chiến? Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến được dự đoán sẽ là bộ phim thế sóng Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/he-lo-nguoi-nang-do-tieu-chien-co-duoc-vi-the-nhu-ngay-hom-nay-489442.html