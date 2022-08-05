Tinh Hán Xán Lạn sắp sửa tăng tốc để nhường chỗ cho 'siêu phẩm' của Tiêu Chiến?

Sao quốc tế 05/08/2022 13:47

Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến được dự đoán sẽ là bộ phim thế sóng Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư.

Tinh Hán Xán Lạn của Triệu Lộ Tư và Ngô Lỗi hiện đang là bộ phim làm mưa làm gió khắp các bảng xếp hạng phim Hoa ngữ và chưa hề có dấu hiệu dừng lại, nhất là khi bộ phim đang bước vào giai đoạn kịch tính và hấp dẫn nhất. Điều này vô tình khiến cho một số bộ phận không nhỏ netizen cảm thấy buồn lòng vì phải nói lời chia tay với các nhân vật mà họ yêu thích. Tuy nhiên, nỗi đau này hứa hẹn sẽ không hề kéo dài quá lâu bởi theo một số nguồn tin ''siêu phẩm'' Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến sắp sửa được trình chiếu. 

Tinh Hán Xán Lạn sắp sửa tăng tốc để nhường chỗ cho 'siêu phẩm' của Tiêu Chiến? - Ảnh 1
Rộ tin Tinh Hán Xán Lạn sắp sửa đẩy nhanh tiến độ để nhường chỗ cho phim của Tiêu Chiến - Ảnh: Internet 

Cụ thể cách đây không lâu, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện thông tin Tencent quyết tâm để Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhậm Mẫn đóng chính lên sóng trong mùa hè này. Tuy nhiên, Tinh Hán Xán Lạn phần 2 lại vẫn đang được chiếu. Chính vì vậy, Tinh Hán Xán Lạn sẽ gấp rút chiếu các tập còn lại. Có thông tin còn cho rằng Tencent đang lên kế hoạch thực hiện buổi phát sóng trực tiếp 9 tập liên tục (có trả thêm phí) ở những tập cuối Tinh Hán Xán Lạn - Nguyệt Thăng Thương Hải.

Tinh Hán Xán Lạn sắp sửa tăng tốc để nhường chỗ cho 'siêu phẩm' của Tiêu Chiến? - Ảnh 2
Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến sắp sửa được trình làng khán giả - Ảnh: Internet 

Mặc dù chưa có gì xác nhận thông tin trên là sự thật nhưng đối với những ai là fan của Tinh Hán Xán Lạn và Tiêu Chiến thì đây rõ ràng là tin đáng mừng hơn bao giờ hết. Lý do là bởi vì một số bộ phận netizen cho rằng một tuần chỉ chiếu 3 tập là quá ít ỏi để thỏa mãn ham muốn coi phim của họ.

Một số bình luận về thông tin trên:

- Nghe có vẻ chèn ép Tinh Hán Xán Lạn nhưng người xem thì khoái, tăng lịch chiếu lên đi chứ tuần có 6 tập ai đợi nổi.

- Cả hai phim đều hay, muốn xem Ngọc Cốt Dao nhưng không mong Tinh Hán Xán Lạn hết. 

 

Nếu thông tin trở thành sự thật thì Ngọc Cốt Dao của Tiêu Chiến sẽ là tác phẩm nối tiếp Tinh Hán Xán Lạn. Là dự án lớn của Tencent, lại có sự góp mặt của Tiêu Chiến, Ngọc Cốt Dao hiện đang nhận được kỳ vọng cũng như mong chờ của khán giả. 

Ngọc Cốt Dao được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết Chu Nhan của tác giả Thương Nguyệt, kể về thái tử cao ngạo lạnh lùng Thời Ảnh (do Tiêu Chiến thủ vai) của Không Tang và quận chúa Chu Nhan (do Nhậm Mẫn thủ vai), hai con người vì bảo vệ cho vương triều Không Tang mà cùng nhau vượt qua muôn vàn khó khăn, dần dần trưởng thành. 

Bộ phim Ngọc Cốt Dao do Tiêu Chiến và Nhâm Mẫn đóng chính hiện đã hoàn thành giai đoạn hậu kỳ và vẫn chưa có lịch chiếu cụ thể. 

Từ khóa:   Tiêu Chiến Triệu Lộ Tư Tinh hán xán lạn Ngọc Cốt Dao sao châu á sao Hoa Ngữ

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