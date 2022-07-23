Hé lộ nguyên nhân Tiêu Chiến ít khi xuất hiện trong các chương trình giải trí tại Cbiz, hóa ra là vì điều này

Sao quốc tế 23/07/2022 18:05

Mới đây, netizen vừa được giải đáp thắc mắc lý do vì sao Tiêu Chiến lại hiếm khi xuất hiện tại các chương trình giải trí.

Mặc dù là ngôi sao lưu lượng hàng đầu nhưng hiếm khi Tiêu Chiến tham gia những chương trình thực tế, giải trí. Chính vì điều này không khỏi khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu bởi rất nhiều netizen mong mỏi được nhìn thấy thần tượng của mình bên ngoài đời thực nhiều hơn thay vì chỉ nhìn thấy trên phim ảnh.

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Nam diễn viên Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Nhiều blogger cho rằng Tiêu Chiến làm vậy là để giữ hình tượng, tạo ra sự “bí ẩn” đúng với phong thái của một minh tinh top đầu. Dẫu cho đây chỉ là tin đồn nhưng một số người hâm mộ vẫn cho rằng điều này là hoàn toàn có cơ sở.

Khi tham gia các chương trình giải trí, nghệ sĩ buộc phải làm theo kịch bản của nhà sản xuất. Điều này có thể phá vỡ định hướng hình tượng mà bản thân ngôi sao đó xây dựng từ lâu. Chưa kể, có nhiều tình huống bất ngờ xảy ra như sự cố vạ miệng hay bị thương khi tham gia các trò chơi hành động. 

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Tiêu Chiến đang là cái tên hot nhất nhì Cbiz ở thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

 

Tuy nhiên, dù không tham gia các chương trình thực tế nhưng Tiêu Chiến vẫn giữ được độ phủ sóng trên mạng vì là đại ngôn, thậm chí sức hút của anh chàng còn lớn hơn cả những nam diễn viên hàng đầu tại Cbiz.

Với lượng fan và vị trí hiện tại trong Cbiz của mình, việc Tiêu Chiến ít khi tham gia các chương trình giải trí cũng không ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp của nam diễn viên. Thay vào đó, Tiêu Chiến có thể dùng thời gian này để tập trung nâng cao khả năng diễn xuất, đem tới những tác phẩm phim chất lượng cho khán giả.

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