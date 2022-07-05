Rộ tin Tiêu Chiến là mẫu người cô đơn thuộc cấp độ 5 khiến netizen xôn xao, chỉ vì có hành động này?

Sao quốc tế 05/07/2022 15:45

Nam diễn viên Tiêu Chiến bị cho là người cô đơn cấp độ 5 chỉ vì luôn muốn làm điều này trong đời.

Mới đây nhất, Tiêu Chiến đã bị bắt gặp đi ăn lẩu một mình. Rất nhanh sau đó, hoạt động này của nam diễn viên được lên top 1 hot search bảng giải trí, điều này hoàn toàn dễ hiểu khi anh chàng hiện đang là một trong những ngôi sao có sức hút lẫn độ nổi tiếng thuộc hàng top Cbiz.

Rộ tin Tiêu Chiến là mẫu người cô đơn thuộc cấp độ 5 khiến netizen xôn xao, chỉ vì có hành động này? - Ảnh 1
Nam diễn viên Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Thậm chí, trên mạng xã hội còn xuất hiện thang đo độ cô đơn. Với việc đi ăn lẩu một mình, Tiêu Chiến được xếp vào dạng cô đơn ở mức độ 5.

Đa số cư dân mạng cho rằng bảng đánh giá mức độ cô đơn chỉ mang yếu tố vui đùa. Hơn nữa, việc sức hút của bản thân cũng khiến anh khó đi ăn với người khác như một người thường mà ngày mai không bị xuyên tạc những thông tin không đúng sự thật. 

Rộ tin Tiêu Chiến là mẫu người cô đơn thuộc cấp độ 5 khiến netizen xôn xao, chỉ vì có hành động này? - Ảnh 2
Bảng phân loại cấp độ cô đơn - Ảnh: Internet

Vì thế, người hâm mộ của nam diễn viên đều để lại bình luận tích cực dành cho thần tượng. Đồng thời, cư dân mạng còn chia sẻ về những kỷ niệm đi chơi một mình của bản thân để so sánh với thang đo độ cô đơn:

- Thật ra mình thi thoảng cũng hay đi ăn đi chơi một mình nhưng lại không có cảm giác cô đơn mà là yên bình và thoải mái.

- Cũng tội Tiêu Chiến đi một mình thì bảo là cô đơn cấp độ 5 nhưng đi hai người lại tung tin đồn hẹn hò.

- Không sao không sao, tự mình thấy bình thường, vui vẻ thì sẽ là bình thường vui vẻ. Hy vọng Tiêu Chiến nghỉ ngơi thoải mái.

- Tôi đã 3 lần chuyển nhà một mình, mấy chuyện trên thì không cần phải nói, chắc sắp tới cũng phẫu thuật ( thẩm mỹ) một mình. Nhưng chưa bao giờ tôi thấy cô đơn vì khi nhìn thấy nụ cười trị liệu của Tiêu Chiến thì thế giới này đẹp hơn rồi.

 

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