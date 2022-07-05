Thuyền Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác có nguy cơ tan vỡ vì nhân vật nữ này?

Cư dân mạng bàn luận xôn xao trước bức hình Tiêu Chiến đeo nhẫn đôi với một cô gái, Vương Nhất Bác bị cho ra rìa hay chăng?.

Tiêu Chiến hiện là một trong những nam diễn viên có sức ảnh hưởng lẫn lượng fan đông đảo nhất nhì Cbiz, cũng chính vì vậy nên tài nguyên phim ảnh luôn thuộc hành top xứ Trung. Bộ phim Ngọc Cốt Dao do anh đóng cùng Nhậm Mẫn đã công bố một số ấn phẩm truyền thông chờ ngày lên sóng. Nam diễn viên Tiêu Chiến - Ảnh: Internet Mới đây, cư dân mạng chuyền tay nhau bức ảnh Tiêu Chiến mang nhẫn đôi với một mỹ nhân. Theo đó, nhiều người nghi vấn anh đã tìm được người trong mộng, fan cặp đôi Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác của Trần Tình Lệnh đang không khỏi cảm thấy lo âu khi con thuyền họ luôn mong chờ cập bến bấy lâu nay đang sắp sửa có nguy cơ lật thuyền.

Cặp đôi Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác có nguy cơ tan vỡ - Ảnh: Internet Cụ thể, trong bức ảnh được chia sẻ, Tiêu Chiến xuất hiện bảnh bao cùng một cô gái xinh đẹp. Nam diễn viên nổi bật trong áo vest màu đỏ, cặp đôi có những tương tác siêu tình cảm. Bên cạnh đó, điều đập vào mắt công chúng là hai chiếc nhẫn y hệt nhau mà Tiêu Chiến cùng bạn nữ đang đeo. Điều này làm dấy lên nghi vấn mỹ nam Trần Tình Lệnh đã tìm được ý trung nhân và đang đeo nhẫn đôi với bạn gái.

Dẫu vậy, netizen đã nhanh chóng điều tra ra và xác thực thông tin trên. Tất cả chỉ đơn giản là bức ảnh quảng cáo cho một thương hiệu trang sức. Ngay sau khi biết được sự thật, cư dân mạng bàn luận còn rôm rả hơn trước. Bức ảnh khiến netizen bàn tán xôn xao của Tiêu Chiến - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, những người gán ghép cặp đôi Trần Tình Lệnh - Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng bớt lo việc OTP của họ bị "lật thuyền". Tuy nhiên, số khác nhận thấy Tiêu Chiến cũng không còn trẻ nữa, họ ủng hộ nam diễn viên có hạnh phúc riêng của mình. Khán giả cũng không quên giành lời khen cho nhan sắc xinh đẹp của Tiêu Chiến và cô người mẫu. Sắp tới, Tiêu Chiến sẽ ra mắt khán giả bộ phim cổ trang Ngọc Cốt Dao. Đây là dự án được chuyển thể từ tiểu thuyết Chu Nhan của Thương Nguyệt. Nguyên tác xoay quanh câu chuyện về thái tử Thời Ảnh (Tiêu Chiến) - một người cao ngạo, lạnh lùng. Anh cùng quận chúa Chu Nhan (Nhậm Mẫn) vượt qua khó khăn để bảo vệ vương triều. Ngọc Cốt Dao vẫn chưa ấn định ngày lên sóng cụ thể, nhưng theo một số nguồn tin không chính thức, phim có thể sẽ đối đầu với Trầm Vụn Hương Phai của Dương Tử trong nửa cuối năm nay.

Tiêu Chiến và Dương Tử tranh top trong tháng 7, đẩy Triệu Lộ Tư vào thế khó? Mới đây nhất, vừa xuất hiện thông tin khiến cả cộng đồng xứ Trung phát rồ lên khi Ngọc Cốt Dao và Trầm Vụn Hương Phai có thể sẽ cùng lên sóng vào tháng 7.

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