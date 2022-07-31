Trần Tình Lệnh sắp sửa ra mắt phiên bản điện ảnh, netizen ra sức phản đối: Chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới có thể giúp dự án ăn khách

Sao quốc tế 31/07/2022 23:28

Mạng xã hội xôn xao trước thông tin, Trần Tình Lệnh sẽ có thêm bản điện ảnh.

Trần Tình Lệnh là bộ phim từng gây sốt vào mùa hè năm 2019. Tác phẩm thành công ngoài mong đợi, nhanh chóng đưa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lên hàng diễn viên thuộc hạng A Cbiz. 

Dẫu cho bộ phim đã kết thúc được khá lâu nhưng những thông tin liên quan đến phim luôn được người hâm mộ dành những sự quan tâm đặc biệt nhất định. Có thể thấy, sức hút của bộ phim là không hề nhỏ. Vì vậy, trên mạng xã hội đã xuất hiện tin đồn, tác phẩm đình đám này sẽ được quay bản điện ảnh.

Trần Tình Lệnh sắp sửa ra mắt phiên bản điện ảnh, netizen ra sức phản đối: Chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới có thể giúp dự án ăn khách - Ảnh 1
Đàn Kiện Thứ và Thành Nghị là 2 diễn viên được nhắm đến cho cặp đôi chính trong Trần Tình Lệnh phiên bản điện ảnh - Ảnh: Internet

Với phiên bản mới, diễn viên thủ vai Ngụy Vô Tiện là Đàn Kiện Thứ. Trong khi, Thành Nghị có thể hóa thân thành Lam Vong Cơ. Tuy nhiên, thông tin này đã vấp phải làn sóng phản đối của khán giả. Người hâm mộ còn hy vọng bộ phim không cần làm thêm bản điện ảnh.

Bởi đối đối với họ, chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới hợp vai Ngụy Anh và Lam Trạm. Trong khi nhiều người phản đối thì một bộ phận lại hoài nghi thông tin này. Bằng chứng là nhà đài xứ Trung đang bị kiểm soát nghiêm ngặt việc phát sóng các bộ phim mang đề tài đam mỹ. 

Mặc khác, Đàn Kiện Thứ đang có một bộ phim đam mỹ không thấy ngày chiếu. Đến nay, số phận của Phong Hỏa Lưu Kim (chuyển thể từ tiểu thuyết Sát Phá Lang) vẫn bị bỏ ngỏ. Do đó, việc nam diễn viên tiếp tục đóng thể loại này là điều không hợp lý.

Trần Tình Lệnh sắp sửa ra mắt phiên bản điện ảnh, netizen ra sức phản đối: Chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới có thể giúp dự án ăn khách - Ảnh 2
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Về phần Thành Nghị, bộ phim do anh và Dương Tử đóng chính đang phát sóng trên Youku. Ngoài ra, anh đã vào đoàn quay Liên Hoa Lâu. Do đó, khả năng nam diễn viên đóng Trần Tình Lệnh bản điện ảnh là tương đối thấp.

 

Trường Lăng hấp dẫn ra sao mà khiến cả 3 sao nam đình đám Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Dương Dương muốn có cho bằng được

Trường Lăng hấp dẫn ra sao mà khiến cả 3 sao nam đình đám Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Dương Dương muốn có cho bằng được

Vừa qua vừa có thông tin cho rằng dự án Trường Lăng chưa thể khai máy vì vẫn chưa tìm ra nam chính trong phim.

Xem thêm
Từ khóa:   Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Thành Nghị Trần Tình Lệnh sao châu á sao Hoa Ngữ

TIN LIÊN QUAN

Trường Lăng hấp dẫn ra sao mà khiến cả 3 sao nam đình đám Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Dương Dương muốn có cho bằng được

Trường Lăng hấp dẫn ra sao mà khiến cả 3 sao nam đình đám Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Dương Dương muốn có cho bằng được

Vương Nhất Bác vô tình trở thành tâm điểm chỉ trích sau tin đồn đóng Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

Vương Nhất Bác vô tình trở thành tâm điểm chỉ trích sau tin đồn đóng Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

Rộ tin Vương Nhất Bác tái hợp 'vợ cũ' trong phim mới, netizen đưa ra nhiều ý kiến trái chiều: 'Cặp này hơi khó tái hợp, mỗi người 1 định hướng riêng mà'

Rộ tin Vương Nhất Bác tái hợp 'vợ cũ' trong phim mới, netizen đưa ra nhiều ý kiến trái chiều: 'Cặp này hơi khó tái hợp, mỗi người 1 định hướng riêng mà'

Hé lộ loạt ảnh thời 'trẻ trâu' của Vương Nhất Bác, netizen đồng loạt phấn khích và phì cười vì vô cùng chất chơi

Hé lộ loạt ảnh thời 'trẻ trâu' của Vương Nhất Bác, netizen đồng loạt phấn khích và phì cười vì vô cùng chất chơi

Thuyền Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác có nguy cơ tan vỡ vì nhân vật nữ này?

Thuyền Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác có nguy cơ tan vỡ vì nhân vật nữ này?

Đứng cạnh Châu Tấn trong dự án Vô Danh, Vương Nhất Bác bị netizen mỉa mai không xứng với đàn chị : Nguyên nhân do đâu?

Đứng cạnh Châu Tấn trong dự án Vô Danh, Vương Nhất Bác bị netizen mỉa mai không xứng với đàn chị : Nguyên nhân do đâu?

TIN MỚI NHẤT

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Cuối ngày hôm nay (4/10/2026), 3 con giáp vận trình hanh thông, nhận được khoản tiền 'khủng', tiêu xài phủ phê, không lo hết sạch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Niềm hạnh phúc dở dang của người vợ trong ngày chồng xuất khẩu lao động về nước

Tâm sự gia đình 1 giờ 47 phút trước
Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Chấp nhận buông tay tình yêu 5 năm sau quyết định bất ngờ của bạn trai

Tâm sự tình yêu 2 giờ 47 phút trước
Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Cuộc đụng độ giữa vợ và nhân tình trước phòng khám thai cùng cái kết không ai ngờ

Tâm sự gia đình 3 giờ 47 phút trước
Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Bí mật gia đình hé lộ từ cuộc xét nghiệm tủy cứu người mẹ đang bạo bệnh

Tâm sự 4 giờ 47 phút trước
Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 5 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 5 giờ 47 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 6 giờ 17 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 6 giờ 47 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 7 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI