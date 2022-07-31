Trần Tình Lệnh sắp sửa ra mắt phiên bản điện ảnh, netizen ra sức phản đối: Chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới có thể giúp dự án ăn khách

Mạng xã hội xôn xao trước thông tin, Trần Tình Lệnh sẽ có thêm bản điện ảnh.

Trần Tình Lệnh là bộ phim từng gây sốt vào mùa hè năm 2019. Tác phẩm thành công ngoài mong đợi, nhanh chóng đưa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lên hàng diễn viên thuộc hạng A Cbiz. Dẫu cho bộ phim đã kết thúc được khá lâu nhưng những thông tin liên quan đến phim luôn được người hâm mộ dành những sự quan tâm đặc biệt nhất định. Có thể thấy, sức hút của bộ phim là không hề nhỏ. Vì vậy, trên mạng xã hội đã xuất hiện tin đồn, tác phẩm đình đám này sẽ được quay bản điện ảnh.

Đàn Kiện Thứ và Thành Nghị là 2 diễn viên được nhắm đến cho cặp đôi chính trong Trần Tình Lệnh phiên bản điện ảnh - Ảnh: Internet Với phiên bản mới, diễn viên thủ vai Ngụy Vô Tiện là Đàn Kiện Thứ. Trong khi, Thành Nghị có thể hóa thân thành Lam Vong Cơ. Tuy nhiên, thông tin này đã vấp phải làn sóng phản đối của khán giả. Người hâm mộ còn hy vọng bộ phim không cần làm thêm bản điện ảnh. Bởi đối đối với họ, chỉ có Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới hợp vai Ngụy Anh và Lam Trạm. Trong khi nhiều người phản đối thì một bộ phận lại hoài nghi thông tin này. Bằng chứng là nhà đài xứ Trung đang bị kiểm soát nghiêm ngặt việc phát sóng các bộ phim mang đề tài đam mỹ.

Mặc khác, Đàn Kiện Thứ đang có một bộ phim đam mỹ không thấy ngày chiếu. Đến nay, số phận của Phong Hỏa Lưu Kim (chuyển thể từ tiểu thuyết Sát Phá Lang) vẫn bị bỏ ngỏ. Do đó, việc nam diễn viên tiếp tục đóng thể loại này là điều không hợp lý. Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet Về phần Thành Nghị, bộ phim do anh và Dương Tử đóng chính đang phát sóng trên Youku. Ngoài ra, anh đã vào đoàn quay Liên Hoa Lâu. Do đó, khả năng nam diễn viên đóng Trần Tình Lệnh bản điện ảnh là tương đối thấp.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-tinh-lenh-sap-sua-ra-mat-phien-ban-dien-anh-netizen-ra-suc-phan-doi-chi-co-tieu-chien-va-vuong-nhat-bac-moi-co-the-giup-du-an-an-khach-487454.html