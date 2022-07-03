Đứng cạnh Châu Tấn trong dự án Vô Danh, Vương Nhất Bác bị netizen mỉa mai không xứng với đàn chị : Nguyên nhân do đâu?

Thông tin Vương Nhất Bác và Châu Tấn đóng phim cùng nhau đang là chủ đề được rất nhiều người bàn tán vừa qua trên MXH Cbiz.

Mới đây, nhà sản xuất phim Vô Danh bất ngờ thông báo Châu Tấn sẽ đảm nhận vai nữ chính phim. Trong khi đó, nam chính sẽ là Vương Nhất Bác. Đây là lần cả 2 có lần hợp tác chung với nhau, vì vậy netizen có quyền hy vọng ở lần này cả 2 đã có sự hiểu rõ về đối phương nên sẽ mang đến một dự án thành công ngoài mong đợi. Vô Danh đang là dự án được nhiều netizen mong mỏi chờ đợi ra mắt - Ảnh: Internet Sự nổi tiếng của Vương Nhất Bác và Châu Tấn là điều không thể bàn, thế nên người hâm mộ không khỏi phấn khích trước thông tin hợp tác trên. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng có không ít netizen mỉa mai, đặc biệt là khả năng diễn xuất của Vương Nhất Bác vẫn còn quá ''non'' so với đàn chị.

Nam diễn viên Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet Một số bình luận của dân mạng: - Hai chị em hợp tác lần trước khá ăn ý, mỗi tội ngắn quá. Hóng lần này quá luôn, mong chờ phản ứng hoá học.

- Lần hợp tác trong Vogue film “tình bể bình” lắm luôn. Rất mong chờ sự kết hợp của 2 chị em trong điện ảnh Vô Danh. - Tên phim hay quá. Đúng là đứng cạnh Châu Tấn, Vương Nhất Bác chỉ là 1 thằng Vô Danh. Vô Danh là bộ phim điện ảnh về đề tài chiến tranh của đạo diễn Trình Nhĩ. Tác phẩm có nội dung kể về những người hoạt động bí mật bất chấp hiểm nguy để truyền tin tình báo, bảo vệ tổ quốc bằng nhiệt huyết và tính mạng của mình. Nữ diễn viên Châu Tấn - Ảnh: Internet Về dự án Khúc Hát Rong Của Hoa gây sốt cách đó không lâu. Đây là một phần trong hoạt động quảng bá tạp chí Thu Đông của Vogue của Châu Tấn và Vương Nhất Bác. Dù chỉ là dự án ngắn, tuy nhiên vẻ đẹp cổ điển và sang trọng, lãng mạn và mộng mơ của cặp đôi, khiến công chúng liên tưởng đến những bộ phim Hồng Kông xưa.

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