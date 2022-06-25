Quyết tâm chứng minh thực lực diễn xuất, Vương Nhất Bác quyết nói không với diễn viên đóng thế?

Vương Nhất Bác gây ấn tượng khi nói không với diễn viên đóng thế.

Vương Nhất Bác là diễn viên đứng đầu BXH nam thần lưu lượng Cbiz lứa 95 do cư dân mạng bình chọn. Sau thành công của các dự án truyền hình - Hữu Phỉ hay Trần Tình Lệnh, Nhất Bác chuyển hướng sang đầu tư vào điện ảnh và nhận được nhiều sự kỳ vọng.

Vừa qua, trên mạng xã hội Weibo lan truyền bài đăng của một blogger liên quan đến thái độ của Vương Nhất Bác đối với nghiệp diễn. Cụ thể, nguồn tin cho biết, nam diễn viên đang quyết tâm cho việc nâng cao năng lực diễn xuất của mình bằng việc nói không với diễn viên đóng thế.

Vương Nhất Bác từng gây thất vọng khi sát cánh cùng Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Đặc biệt, Nhất Bác có xu hướng tự thực hiện các cảnh hành động trong phim mà không cần diễn viên đóng thế.

Dù chưa thừa nhận thông tin trên là hoàn toàn sự thật nhưng thông tin mà blogger này cung cấp thực sự khiến nhiều fan hâm mộ cảm thấy thú vị và háo hức.

Họ cho rằng nam diễn viên thực sự đã trưởng thành trong suy nghĩ và sớm muộn sẽ chạm tới thành công như các thế hệ đàn anh đi trước đã làm. Với tất cả sự cố gắng của Nhất Bác, công chúng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào những vai diễn ấn tượng sắp tới của nam diễn viên ở các dự án điện ảnh lẫn truyền hình.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Bởi lẽ, trước đó Vương Nhất Bác từng bị mỉa mai diễn xuất "một màu", để Triệu Lệ Dĩnh và Tiêu Chiến "gánh còng lưng" khi tham gia Trần Tình Lệnh hay Hữu Phỉ.

Thậm chí nhiều người còn cho rằng anh chàng nên đi học lại diễn xuất trước khi nhận lời vào các dự án phim để tránh làm khán giả phải thất vọng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/quyet-tam-chung-minh-thuc-luc-dien-xuat-vuong-nhat-bac-quyet-noi-khong-voi-dien-vien-dong-the-479006.html