Xuất hiện thông tin Vương Nhất Bác sắp tái ngộ Tống Tổ Nhi, khán giả đồng loạt ủng hộ: 'Trai xinh gái đẹp hợp tác thì quá là ưng ý rồi còn gì. Ủng hộ hết mình'

Sao quốc tế 19/06/2022 19:50

Thông tin Vương Nhất Bác sắp sửa tái ngộ Tống Tổ Nhi đang là điều khiến người hâm mộ xứ Trung quan tâm ở thời điểm hiện tại.

Vương Nhất Bác hiện đang là một trong những nam diễn viên được săn đón bậc nhất màn ảnh Hoa ngữ. Ngoài ra câu chuyện về nghi án hẹn hò giữa anh chàng và Tiêu Chiến cũng khiến cho sức hút của anh chàng với cánh phóng viên là vô cùng lớn. 

Năm 2022, Vương Nhất Bác lại một lần nữa gây bất ngờ khi được hợp tác cũng đàn anh lão làng Hoàng Bột trong dự án phim điện ảnh Nhiệt Liệt. Mới đây, cộng đồng mạng lại được một phen sục sôi trước thông tin Tống Tổ Nhi sẽ là diễn viên nữ đồng hành cùng Vương Nhất Bác trong dự án này. 

Đứng trước tin đồn trên, netizen tỏ ra cực kỳ háo hức và mong muốn được chứng kiến màn hợp tác của cả 2 trên màn ảnh xứ Trung. Được biết, cặp đôi đã từng có cơ hội hợp tác với nhau trước đó. 

Xuất hiện thông tin Vương Nhất Bác sắp tái ngộ Tống Tổ Nhi, khán giả đồng loạt ủng hộ: 'Trai xinh gái đẹp hợp tác thì quá là ưng ý rồi còn gì. Ủng hộ hết mình' - Ảnh 1
Cặp đôi từng có cơ hội hợp tác trước đó - Ảnh: Internet

Trong lần đó, Tống Tổ Nhi vinh dự được ngồi đằng sau mô tô của anh chàng “cool guy” Vương Nhất Bác. Nhưng dường như nữ diễn viên cũng không vui vẻ gì cho lắm, lên đến sân khấu, cô nàng cũng không ngại “bóc phốt” bạn đồng hành. 

Vương Nhất Bác cũng không vừa khi đáp trả vui vẻ: "Người nhà cậu không chê cậu phiền à?”. Đoạn hội thoại hài hước này đã làm mưa làm gió trên mạng một thời gian dài vì tương tác quá đáng yêu của cả hai. Vì vậy việc thông tin 2 người sắp tái ngộ trong một dự án phim càng khiến người hâm mộ thêm phần háo hức.

Xuất hiện thông tin Vương Nhất Bác sắp tái ngộ Tống Tổ Nhi, khán giả đồng loạt ủng hộ: 'Trai xinh gái đẹp hợp tác thì quá là ưng ý rồi còn gì. Ủng hộ hết mình' - Ảnh 2
Vương Nhất Bác và Tống Tổ Nhi - Ảnh: Internet

Một số bình luận của khán giả về tin đồn Vương Nhất Bác và Tống Tổ Nhi tái ngộ:

- Người con gái được ngồi lên moto và ôm chặt năm nào đó ư, thấy bay đi Hàng Châu rồi, có lẽ nào là thật?

- Hai người bạn này hợp tác sẽ không đánh nhau hay cãi nhau chứ? Nghi lắm nha nhưng nói chung mong dưa là thật.

- Vương Nhất Bác không phải kiểu người dễ thân nhưng tương tác trên show với Tống Tổ Nhi khá tốt chứ không bị sượng trân. Mong chờ tin chính thức. 

- Trai xinh gái đẹp hợp tác thì quá là ưng ý rồi còn gì. Ủng hộ hết mình.

- Có lẽ đây là diễn viên nữ đầu tiên được ủng hộ nhiệt tình đến vậy khi hợp tác với Nhất Bác, hồi trước thấy cứ ném đá hết người này đến người kia cũng tội lắm. 

Nhiệt Liệt kể về câu chuyện của Trần Thước (Vương Nhất Bác thủ vai) - một người ở trong hoàn cảnh khốn cùng vẫn kiên trì với ước mơ của mình. Tình cờ anh gặp được Đinh Lôi (Hoàng Bột thủ vai) - Bá Nhạc của cuộc đời mình. Đối diện với nhiều trở ngại và khó khăn, họ liệu có thể lật ngược tình thế và đánh bại những khó khăn của đời người hay không? Câu trả lời sẽ có sau khi phim chính thức công chiếu.

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Từ khóa:   Vương Nhất Bác Tống Tổ Nhi sao châu á Cbiz sao Hoa Ngữ

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