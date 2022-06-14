Bị antifan chỉ trích 'chẳng làm được trò trống gì', Vương Nhất Bác đưa ra hành động đáp trả đầy bất ngờ

Việc studio mang tên Vương Nhất Bác điều hành bị cho dừng hoạt động, vô tình khiến antifan có thêm lý do để cà khịa anh chàng.

Vương Nhất Bác hiện đang là một trong những nam diễn viên hàng đầu tại Cbiz, khả năng diễn xuất cực đỉnh cộng thêm nhan sắc trời phú khiến anh chàng sở hữu số lượng fan đông đảo bậc nhất xứ Trung hiện nay. Cũng chính vì vậy mà mọi tin tức từ lớn đến nhỏ về nam thần 9x đều được cư dân mạng quan tâm một cách đặc biệt. Gần đây, nam diễn viên Trần Tình Lệnh lại khiến dân tình nháo nhào bởi studio có tên Shanghai Yibo Culture Media Studio thuộc quyền sở hữu của Vương Nhất Bác đã thông báo tạm ngừng kinh doanh.

Studio mang tên Vương Nhất Bác bị dừng hoạt động - Ảnh: Internet Được biết, studio này thành lập vào tháng 1/2018 và người đại diện theo pháp luật của công ty này là Vương Nhất Bác, với vốn điều lệ gần 345 triệu VNĐ (100.000 nhân dân tệ). Trước thông tin studio đóng cửa, một số anti-fan Vương Nhất Bác đương nhiên sẽ không thể bỏ qua cơ hội cà khịa, châm chọc anh chàng thiếu năng lực, "chẳng làm được trò trống gì" thậm chí còn đùa cợt thái quá về chuyện điều tra thuế của công ty.

Dẫu vậy điều này có phần khá xui xẻo với anh chàng khi studio này vốn đã dừng hoạt động hơn 1 năm trước và tưởng chừng như đã chìm vào quên lãng thì giờ đây lại bị antifan đào mộ lên để kiếm cách trêu chọc nam diễn viên. Chứng kiến cảnh thần tượng của mình bị đem ra làm trò cười, các fan Vương Nhất Bác đương nhiên cũng không thể ngồi yên khi liên tiếp đưa ra nhiều bằng chứng phủ nhận thần tượng của họ không sở hữu studio nào cả, bởi nam diễn viên hiện đang hoạt động dưới trướng của công ty Nhạc Hoa, chả lý gì anh chàng lại đi chuốc thêm phiền não vào mình.

Nam diễn viên Vương Nhất Bác vẫn chọn cách im lặng để giải quyết vụ việc - Ảnh: Internet Mặc sự việc ầm ĩ, Vương Nhất Bác và đoàn đội vẫn lựa chọn im lặng, từ chối đưa ra phản hồi cũng như giải đáp thắc mắc của netizen. Điều này không khỏi khiến nhiều người bất ngờ vì việc này có thể ảnh hưởng đến tên tuổi của anh chàng. Hiện tại, Vương Nhất Bác đang khá bận rộn với lịch trình dày đặc, cùng một loạt các tác phẩm dự kiến phát sóng trong năm nay, bao gồm bộ điện ảnh Vô Danh, Băng Vũ Hoả...

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