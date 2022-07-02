Vương Nhất Bác - Dịch Dương Thiên Tỉ: Được đánh giá tài năng như nhau nhưng số phận lại trái ngược nhau hoàn toàn

Sao quốc tế 02/07/2022 21:22

Có cùng xuất phát điểm giống nhau nhưng rõ ràng Vương Nhất Bác yếu thế hơn nhiều so với Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nhất Bác - hai tiểu sinh hậu 95 có tài nguyên, lưu lượng và sức ảnh hưởng tốt nhất hiện nay trong làng giải trí Hoa ngữ. 

Cả hai cùng chung một xuất phát điểm là idol lấn sân sang diễn xuất, nhưng rõ ràng cả hai đang đang có sự chênh lệch đáng kể trong thời điểm này. 

Cụ thể, Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức debut với tư cách diễn viên thông qua bộ điện ảnh Em Của Thời Niên Thiếu (2019), sau khi phim được công chiếu bộ phim đã mang lại những phản hồi tích cực từ phía người hâm mộ. Bởi lẽ không ai nghĩ rằng, một thần tượng tay ngang như Thiên Tỉ lại có khả năng diễn xuất tốt đến vậy, ngay cả khi diễn cặp cùng "Ảnh hậu" Châu Đông Vũ, cậu cũng không hề bị lép vế và có hào quang riêng của mình. Ngoài ra, thành viên nhóm nhạc TFBoys còn được cử giải Kim Kê nam diễn viên chính cho bộ phim này.

Vương Nhất Bác - Dịch Dương Thiên Tỉ: Được đánh giá tài năng như nhau nhưng số phận lại trái ngược nhau hoàn toàn - Ảnh 1
Nam diễn viên Dịch Dương Thiên Tỉ - Ảnh: Internet

Có thể nói Em Của Thời Niên Thiếu là bàn đạp rất tốt để Dịch Dương Thiên Tỉ có được chỗ đứng vững chắc trong làng điện ảnh như ngày nay. Hàng loạt những dự án sau đó Tặng Bạn Một Đóa Hoa Nhỏ Màu Đỏ, Trường Tân Hồ... đã cho thấy tiềm năng vô hạn và sự đa dạng trong diễn xuất của cậu. 

Vương Nhất Bác - Dịch Dương Thiên Tỉ: Được đánh giá tài năng như nhau nhưng số phận lại trái ngược nhau hoàn toàn - Ảnh 2
Phân đoạn diễn xuất thần sầu của nam diễn viên họ Dịch - Ảnh: Internet

Còn đối với Vương Nhất Bác, dù cho tham gia khá nhiều phim trước và sau khi Trần Tình Lệnh (2019) được phát sóng, nhưng cái bóng của bộ đam cải quá lớn, nên vô hình chung khiến những dự án sau của anh kém tiếng hơn hẳn. 

Từ Hữu Phỉ nên duyên với Triệu Lệ Dĩnh, đến Phong Khởi Lạc Dương đóng cùng Hoàng Hiên, người ta vẫn chưa nhìn ra được sự cải thiện trong diễn xuất của Vương Nhất Bác, vẫn mãi chung thuỷ một nét đơ, "mặt liệt" hệt như hồi Trần Tình Lệnh. 

Vương Nhất Bác - Dịch Dương Thiên Tỉ: Được đánh giá tài năng như nhau nhưng số phận lại trái ngược nhau hoàn toàn - Ảnh 3

Vương Nhất Bác - Dịch Dương Thiên Tỉ: Được đánh giá tài năng như nhau nhưng số phận lại trái ngược nhau hoàn toàn - Ảnh 4
Nam diễn viên Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Dù vậy, nam diễn viên vẫn giữ cho mình được độ hot vững vàng trong vài năm trở lại đây. Bằng chứng là chỉ trong vài tháng ngắn ngửi gần đây, anh chàng đã công bố 4 bộ điện ảnh là Lực Lượng Gìn Giữ Hoà Bình, Vô Danh, Tôi Và Thanh Xuân Của Tôi và Trường Không Chi Vương, được hợp tác cùng với các "Ảnh đế", "Ảnh  hậu" Lương Triều Vỹ, Châu Đông Vũ... Đây vừa là cơ hột tốt cũng vừa là thách thức khó nhằn cho Vương Nhất Bác.

Tuy diễn xuất của Vương Nhất Bác bị đánh giá thấp hơn hẳn Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng bù lại giá trị thương mại và các thương vụ đại ngôn thì mỹ nam 1997 lại nhỉnh hơn đàn em kha khá. 

Chỉ cần Vương Nhất Bác chịu khó trau dồi diễn xuất hơn, đa dạng trong cách diễn và lựa chọn hướng phát triển thông minh hơn, thì việc thu hẹp khoảng cách với Dịch Dương Thiên Tỉ là điều hoàn toàn có thể. 

Từ khóa:   Vương Nhất Bác Dịch Dương Thiên Tỉ sao châu á sao Hoa Ngữ Cbiz

TIN LIÊN QUAN

Điểm mặt những sao nam sở hữu lưu lượng hot nhất hiện nay tại Cbiz: Tiêu Chiến gây bất ngờ khi vượt mặt hàng loạt tên tuổi lớn Dương Dương, Vương Nhất Bác

Điểm mặt những sao nam sở hữu lưu lượng hot nhất hiện nay tại Cbiz: Tiêu Chiến gây bất ngờ khi vượt mặt hàng loạt tên tuổi lớn Dương Dương, Vương Nhất Bác

Khóc vì Tiêu Chiến nhưng không hề có trong kịch bản, Vương Nhất Bác khiến fan đứng ngồi không yên: 'Chính là vì chân tình thực cảm'

Khóc vì Tiêu Chiến nhưng không hề có trong kịch bản, Vương Nhất Bác khiến fan đứng ngồi không yên: 'Chính là vì chân tình thực cảm'

Sướng như Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác được fan làm điều này dành tặng nhân dịp Trần Tình Lệnh tròn 3 năm phát sóng

Sướng như Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác được fan làm điều này dành tặng nhân dịp Trần Tình Lệnh tròn 3 năm phát sóng

Quyết tâm chứng minh thực lực diễn xuất, Vương Nhất Bác quyết nói không với diễn viên đóng thế?

Quyết tâm chứng minh thực lực diễn xuất, Vương Nhất Bác quyết nói không với diễn viên đóng thế?

Hóa ra Tiêu Chiến từng u mê Vương Nhất Bác như thế này đây, thế mà lại bị từ chối không thương tiếc

Hóa ra Tiêu Chiến từng u mê Vương Nhất Bác như thế này đây, thế mà lại bị từ chối không thương tiếc

Xuất hiện thông tin Vương Nhất Bác sắp tái ngộ Tống Tổ Nhi, khán giả đồng loạt ủng hộ: 'Trai xinh gái đẹp hợp tác thì quá là ưng ý rồi còn gì. Ủng hộ hết mình'

Xuất hiện thông tin Vương Nhất Bác sắp tái ngộ Tống Tổ Nhi, khán giả đồng loạt ủng hộ: 'Trai xinh gái đẹp hợp tác thì quá là ưng ý rồi còn gì. Ủng hộ hết mình'

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 53 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 53 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 5 giờ 18 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 53 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 53 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 8 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 8 giờ 23 phút trước
TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

TP.HCM: Cháy nhà 4 tầng trong khu dân cư Trung Sơn

Đời sống 8 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

Lý Á Bằng tiết lộ nguyên nhân không còn xuất hiện trên màn ảnh

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

Bạch Lộc và Trần Triết Viễn nên duyên trong phim mới 'Triều Ngọc Giai'

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI