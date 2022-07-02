Có cùng xuất phát điểm giống nhau nhưng rõ ràng Vương Nhất Bác yếu thế hơn nhiều so với Dịch Dương Thiên Tỉ.

Dịch Dương Thiên Tỉ và Vương Nhất Bác - hai tiểu sinh hậu 95 có tài nguyên, lưu lượng và sức ảnh hưởng tốt nhất hiện nay trong làng giải trí Hoa ngữ. Cả hai cùng chung một xuất phát điểm là idol lấn sân sang diễn xuất, nhưng rõ ràng cả hai đang đang có sự chênh lệch đáng kể trong thời điểm này.

Cụ thể, Dịch Dương Thiên Tỉ chính thức debut với tư cách diễn viên thông qua bộ điện ảnh Em Của Thời Niên Thiếu (2019), sau khi phim được công chiếu bộ phim đã mang lại những phản hồi tích cực từ phía người hâm mộ. Bởi lẽ không ai nghĩ rằng, một thần tượng tay ngang như Thiên Tỉ lại có khả năng diễn xuất tốt đến vậy, ngay cả khi diễn cặp cùng "Ảnh hậu" Châu Đông Vũ, cậu cũng không hề bị lép vế và có hào quang riêng của mình. Ngoài ra, thành viên nhóm nhạc TFBoys còn được cử giải Kim Kê nam diễn viên chính cho bộ phim này. Nam diễn viên Dịch Dương Thiên Tỉ - Ảnh: Internet Có thể nói Em Của Thời Niên Thiếu là bàn đạp rất tốt để Dịch Dương Thiên Tỉ có được chỗ đứng vững chắc trong làng điện ảnh như ngày nay. Hàng loạt những dự án sau đó Tặng Bạn Một Đóa Hoa Nhỏ Màu Đỏ, Trường Tân Hồ... đã cho thấy tiềm năng vô hạn và sự đa dạng trong diễn xuất của cậu.

Phân đoạn diễn xuất thần sầu của nam diễn viên họ Dịch - Ảnh: Internet Còn đối với Vương Nhất Bác, dù cho tham gia khá nhiều phim trước và sau khi Trần Tình Lệnh (2019) được phát sóng, nhưng cái bóng của bộ đam cải quá lớn, nên vô hình chung khiến những dự án sau của anh kém tiếng hơn hẳn. Từ Hữu Phỉ nên duyên với Triệu Lệ Dĩnh, đến Phong Khởi Lạc Dương đóng cùng Hoàng Hiên, người ta vẫn chưa nhìn ra được sự cải thiện trong diễn xuất của Vương Nhất Bác, vẫn mãi chung thuỷ một nét đơ, "mặt liệt" hệt như hồi Trần Tình Lệnh. Nam diễn viên Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet Dù vậy, nam diễn viên vẫn giữ cho mình được độ hot vững vàng trong vài năm trở lại đây. Bằng chứng là chỉ trong vài tháng ngắn ngửi gần đây, anh chàng đã công bố 4 bộ điện ảnh là Lực Lượng Gìn Giữ Hoà Bình, Vô Danh, Tôi Và Thanh Xuân Của Tôi và Trường Không Chi Vương, được hợp tác cùng với các "Ảnh đế", "Ảnh hậu" Lương Triều Vỹ, Châu Đông Vũ... Đây vừa là cơ hột tốt cũng vừa là thách thức khó nhằn cho Vương Nhất Bác. Tuy diễn xuất của Vương Nhất Bác bị đánh giá thấp hơn hẳn Dịch Dương Thiên Tỉ, nhưng bù lại giá trị thương mại và các thương vụ đại ngôn thì mỹ nam 1997 lại nhỉnh hơn đàn em kha khá. Chỉ cần Vương Nhất Bác chịu khó trau dồi diễn xuất hơn, đa dạng trong cách diễn và lựa chọn hướng phát triển thông minh hơn, thì việc thu hẹp khoảng cách với Dịch Dương Thiên Tỉ là điều hoàn toàn có thể.

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