Rộ tin Vương Nhất Bác tái hợp 'vợ cũ' trong phim mới, netizen đưa ra nhiều ý kiến trái chiều: 'Cặp này hơi khó tái hợp, mỗi người 1 định hướng riêng mà'

Thông tin Vương Nhất Bác tái hợp Tống Dật trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương đang nhận được nhiều sự quan tâm từ phía netizen xứ Trung.

Khoảng thời gian vừa qua có lẽ những người yêu thích phim Trung Quốc đang cảm thấy phấn khích hơn bao giờ hết khi liên tục được thưởng thức những bộ phim hay vừa được ra mắt như Hạnh Phúc Đến Vạn Gia của Triệu Lệ Dĩnh hay Tinh Hán Xán Lạn do Triệu Lộ Tư đóng chính. Tuy nhiên, trong đó 3 phần của Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương cũng rất được khán giả quan tâm. Mới đây, có thông tin cho biết dự án này đang bàn bạc hợp tác với Tống Dật và Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác và Tống Dật - Ảnh: Internet Trước đó, có thông tin cho biết cả 3 phần của Hồ Yểu Tiểu Hồng Nương đều chốt nữ chính là dàn tiểu Hoa 85. Những cái tên được nhắc đến bao gồm Dương Mịch đã vào đoàn, Lưu Thi Thi, Đường Yên và Nghê Ni đều chưa xác nhận. Dẫu vậy, mới đây theo nguồn tin từ blogger nổi tiếng nhà sản xuất đang muốn mời về Vương Nhất Bác và Tống Dật để làm cặp đôi chính trong phim.

Trước đó, Vương Nhất Bác và Tống Dật đã từng hợp tác cùng nhau trong bộ phim Phong Khởi Lạc Dương. Vào vai một cặp vợ chồng son, cặp đôi khiến khán giả vô cùng thích thú vì vừa đẹp đôi lại vừa đáng yêu. Tuy nhiên, theo một số bộ phận netizen họ cho rằng việc để Tống Dật làm nữ chính sẽ rất khó và đòi hỏi phim phải có sự khởi đầu suôn sẻ còn không thì chỉ mình Vương Nhất Bác là không đủ để thu hút người xem. Netizen kỳ vọng cả hai sẽ góp mặt trong Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, các fan của Vương Nhất Bác cho biết anh chàng đang tập chung vào mảng điện ảnh, thời gian này sẽ khó quay trở lại đóng truyền hình. Thêm vào đó, màn hợp tác cùng Tống Dật trong Phong Khởi Lạc Dương từng gây nhiều sóng gió, vậy nên khả năng tái hợp là rất thấp.

- Một bộ phim đầu tư lớn nếu là diễn viên có tiếng một chút đóng thì phim mới nhiều lượt xem. Sợ nữ chính là Tống Dật thì sẽ không bằng được với phần của Dương Mịch. - Không mong cặp này tái hợp lắm, trước đóng Phong Khởi Lạc Dương đã khiến fan đau đầu lắm rồi. Mà Vương Nhất Bác đang bận đóng điện ảnh, khó quay lại truyền hình lắm. - Vẫn mong phần 3 do Nghê Ni làm nữ chính hơn, phần 2 thì Lưu Thi Thi đóng. - Cặp này hơi khó tái hợp, mỗi người 1 định hướng riêng mà.

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