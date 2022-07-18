Hé lộ loạt ảnh thời 'trẻ trâu' của Vương Nhất Bác, netizen đồng loạt phấn khích và phì cười vì vô cùng chất chơi

Sao quốc tế 18/07/2022 16:57

Loạt ảnh thời ''trẻ trâu'' của Vương Nhất Bác đang là đề tài được nhiều người hâm mộ quan tâm ở thời điểm hiện tại.

Thời điểm hiện tại, Vương Nhất Bác có thể được xem là một trong những ngôi sao nổi tiếng hàng đầu showbiz Hoa Ngữ. Kể từ sau màn hợp tác thành công ngoài mong đợi với Tiêu Chiến, cái tên Vương Nhất Bác đã trở thành một trong những từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên MXH. 

Hé lộ loạt ảnh thời 'trẻ trâu' của Vương Nhất Bác, netizen đồng loạt phấn khích và phì cười vì vô cùng chất chơi - Ảnh 1
Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Mới đây, người hâm mộ đã truyền tay nhau loạt ảnh thuở bé của Vương Nhất Bác. Trong loạt ảnh, Vương Nhất Bác xuất hiện với ngoại hình và trang phục vô cùng chất chơi, thậm chí nam tài tử còn tạo dáng nam tính không khỏi khiến cư dân mạng được một phen phì cười. 

Có thể thấy, ngay từ bé "Vương gia" đã bộc lộ được khí chất của một ngôi sao. Netizen cũng dần hiểu ra lý do vì sao mà Vương Nhất Bác ở thời điểm hiện tại lại luôn cho ra lò những bộ ảnh chất chơi đến như vậy. 

Hé lộ loạt ảnh thời 'trẻ trâu' của Vương Nhất Bác, netizen đồng loạt phấn khích và phì cười vì vô cùng chất chơi - Ảnh 2
 Hé lộ loạt ảnh thời 'trẻ trâu' của Vương Nhất Bác, netizen đồng loạt phấn khích và phì cười vì vô cùng chất chơi - Ảnh 3

Hé lộ loạt ảnh thời 'trẻ trâu' của Vương Nhất Bác, netizen đồng loạt phấn khích và phì cười vì vô cùng chất chơi - Ảnh 4
Loạt ảnh thời ''trẻ trâu'' của Vương Nhất Bác vô cùng chất chơi - Ảnh: Internet

Sau thành công tại những mùa giải trước, Vương Nhất Bác được xem là một chiến thần của Street Dance of China. Với việc đưa thí sinh của team mình lên ngôi quán quân, "Vương gia" cho thấy bản thân hiện đang là một ngôi sao sáng trong làng vũ đạo.

Vương Nhất Bác cũng khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên khi chính thức xác nhận sẽ tiếp tục tham gia Street Dance of China 5. Cụ thể, trong clip nam thần họ Vương vẫn xuất hiện với khí chất mạnh mẽ thường thấy, ngoại hình điển trai kèm những biểu cảm thu hút hứa hẹn sẽ mang đến những chiến thuật mới tại mùa giải sắp tới.

Trên sân khấu, Vương Nhất Bác thường xuyên xuất hiện với hình tượng lạnh lùng, nghiêm túc nên dần dần đã trở thành đặc điểm của anh chàng. Bên cạnh đó, Vương Nhất Bác cũng không để trái tim người hâm mộ "đóng băng" mà sẵn sàng pha trò đầy hài hước với loạt khoảnh khắc vô cùng đáng yêu.

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