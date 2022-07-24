Vương Nhất Bác vô tình trở thành tâm điểm chỉ trích sau tin đồn đóng Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương

Sao quốc tế 24/07/2022 22:13

Vương Nhất Bác vô tình trở thành tâm điểm chỉ trích sau tin đồn đóng Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương.

Từ khi khởi động dự án đến nay, Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương liên tục xuất hiện tin đồn về vai diễn. Hàng loạt diễn viên như Vương Nhất Bác, Chúc Tự Đan, Ngô Tuyên Nghi... đều bị lôi vào tin tức thất thiệt.

Vương Nhất Bác vô tình trở thành tâm điểm chỉ trích sau tin đồn đóng Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh 1
Nam diễn viên Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Sau đó, phía Vương Nhất Bác đã phủ nhận việc đóng Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Vương Quyền. Đây là hệ liệt nằm trong tác phẩm do Dương Mịch và Cung Tuấn đóng chính.

Phía nhà sản xuất của bộ phim cũng lên tiếng làm rõ thông tin. Cụ thể, Vương Nhất Hủ đăng weibo thông báo chưa có kế hoạch khởi quay phần Vương Quyền.

Tưởng chừng như mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa nhưng không khi fan của 2 bên đã xảy ra tranh cãi kịch liệt và người bị vạ lây chính là Vương Nhất Bác. 

Vương Nhất Bác vô tình trở thành tâm điểm chỉ trích sau tin đồn đóng Hồ Yêu Tiểu Hồng Nương - Ảnh 2
Vương Nhất Bác vô tình là nạn nhân trong câu chuyện trên - Ảnh: Internet

Ngược lại, Vương Nhất Bác cũng phải nhận những lời nhạo báng. Fan Cung Tuấn chê nam diễn viên bị Vương Nhất Hủ bỏ rơi nên không được vào đoàn. Họ còn nhận xét tài tử họ Vương giỏi tất cả mọi thứ chỉ trừ mỗi diễn xuất.

Theo tìm hiểu, Vương Nhất Hủ là nhà sản xuất có rất nhiều ồn ào về đời tư.  Trong quá khứ, vị đạo diễn này từng nhiều lần giả làm người vô tội. Khi Trịnh Sảng vẫn là nữ thần thanh xuân, ông cũng cọ nhiệt nữ diễn viên để nâng cao danh tiếng.

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Từ khóa:   Vương Nhất Bác Drama Cbiz Hồ yêu Tiểu Hồng Nương sao châu á sao Hoa Ngữ

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