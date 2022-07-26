Trường Lăng hấp dẫn ra sao mà khiến cả 3 sao nam đình đám Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Dương Dương muốn có cho bằng được

Sao quốc tế 26/07/2022 11:40

Vừa qua vừa có thông tin cho rằng dự án Trường Lăng chưa thể khai máy vì vẫn chưa tìm ra nam chính trong phim.

Trường Lăng là dự án phim cổ trang tiếp theo mà Lưu Diệc Phi sẽ tham gia sau Mộng Hoa Lục. Tuy nhiên việc lựa chọn nam chính đang là vấn đề đau đầu của đoàn làm phim.

Sau thành công của Mộng Hoa Lục, netizen cho rằng nam chính tiếp theo được đóng với Lưu Diệc Phi sẽ vô cùng may mắn, bởi đóng cùng ''Thần tiên tỷ tỷ'' lúc này chỉ có lợi chứ không có thiệt. Một loạt những cái tên được liệt kê như  Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác, thậm chí cả Dương Dương... có khả năng sẽ đóng chung với nàng tiểu hoa.

Trường Lăng hấp dẫn ra sao mà khiến cả 3 sao nam đình đám Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Dương Dương muốn có cho bằng được - Ảnh 1
Dương Dương cũng nằm trong danh sách này - Ảnh: Internet

Đây đều là những sao nam lưu lượng nổi bật hiện tại. Sau Thả Thí Thiên Hạ, Dương Dương vẫn chưa nhận một bộ cổ trang nào khác, nên có thể nhà sản xuất đang tiếp cận nam diễn viên.

Ngoài ra, Tiêu Chiến cũng có thể có được may mắn đóng cùng đàn chị. Là một trong những sao nam có độ hot lớn tại Cbiz ở thời điểm hiện tại, nam diễn viên sở hữu chiều cao lẫn ngoại hình quá đỗi hoàn hảo để đứng cạnh Lưu Diệc Phi nhưng khả năng diễn xuất lại là điều khiến netizen cảm thấy lo ngại. 

Trường Lăng hấp dẫn ra sao mà khiến cả 3 sao nam đình đám Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Dương Dương muốn có cho bằng được - Ảnh 2
Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Vương Nhất Bác cũng là một cái tên được đề cử trong danh sách này nhưng nam diễn viên vẫn chưa có bất kì động thái xác nhận hay phủ định nào.

Khán giả cũng cho rằng việc mỹ nam họ Vương tham gia phim là rất khó bởi sau Phong Khởi Lạc Dương, những dự án tiếp theo của anh chàng hầu hết là phim điện ảnh, phần trăm nam diễn viên Trần Tình Lệnh tham gia Trường Lăng dường như khá thấp.

Trường Lăng hấp dẫn ra sao mà khiến cả 3 sao nam đình đám Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác và Dương Dương muốn có cho bằng được - Ảnh 3
Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Tuy nhiên tất cả những nam diễn viên trên đều còn khá trẻ, nếu đứng cạnh Lưu Diệc Phi có thể không tạo ra được phản ứng hóa học tốt nhất. Đây cũng chính là vấn đề nan giải với đoàn phim khi chọn nam chính.

Tốt hơn hết ngay lúc này, thay vì thi nhau tranh cãi, cư dân mạng nên "ăn dưa" một cách tỉnh táo và chờ thông tin chính thức từ phía nhà sản xuất.

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Từ khóa:   Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác Lưu Diệc Phi Dương Dương Trường Lăng sao châu á sao Hoa Ngữ

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