Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng hàng loạt sao nam đình đám Cbiz xuất hiện trên bìa tạp chí Nhật Bản, fan lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra

Sao quốc tế 01/08/2022 17:13

Hàng loạt sao nam xuất hiện trên bìa tạp chí Nhật Bản đang gây xôn xao trên mạng xã hội xứ Trung.

Giải trí Hoa ngữ ngày một phát triển nhờ sự xuất hiện của các ngôi sao tiềm năng cùng lượng fans đông đảo. 

Bằng chứng là mới đây, hàng loạt sao nam Cbiz như Tiêu Chiến, Vương Nhất BácDương Dương đều xuất hiện trên trang bìa của tạp chí của Nhật Bản. Điều này ban đầu khiến cho netizen xứ Trung cảm thấy lo lắng khi có rất nhiều thần tượng của mình xuất hiện. 

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng hàng loạt sao nam đình đám Cbiz xuất hiện trên bìa tạp chí Nhật Bản, fan lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra - Ảnh 1
Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau một hồi tìm hiểu đây được cho là danh sách những nam tài tử nổi tiếng nhất tại Cbiz ở thời điểm hiện tại và 3 cái tên vừa nêu ở trên đều nằm trong top những người dẫn đầu trong danh sách này. 

Có vẻ như tờ tạp chí Nhật Bản này rất ưu ái dàn nam đỉnh lưu của Cbiz rất, khi được đặt lên trên trang bìa. Thành công của bộ đam cải Trần Tình Lệnh quả thực đã giúp ích lớn cho sự nghiệp của hai sao nam Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, "bước chạy đà" vững chãi để hai người bứt phá thành đỉnh lưu hàng đầu trong giới. 

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng hàng loạt sao nam đình đám Cbiz xuất hiện trên bìa tạp chí Nhật Bản, fan lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra - Ảnh 2
Vương Nhất Bác - Ảnh: Internet

Trong khi đó nổi bật không kém là Dương Dương, nam thần từng làm nức lòng khán giả qua hàng loạt bộ phim đậm chất ngôn tình: Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh... Dù nhiệt lượng tốt, sở hữu dàn "hậu cung" đông đảo nhưng nhiều người vẫn lo ngại nếu mỹ nam 9x không chịu cải thiện diễn xuất, sẽ khó có thể duy trì được sức nóng như hiện tại trong tương lai. 

Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng hàng loạt sao nam đình đám Cbiz xuất hiện trên bìa tạp chí Nhật Bản, fan lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra - Ảnh 3
Dương Dương - Ảnh: Internet

Ngoài những nam lưu lượng, các nam tài tử lâu năm trong nghề cũng được tờ tạp chí nhắc tên như Hồ Ca, Trương Chấn, Huỳnh Hiểu Minh... cùng nhiều ngôi sao khác. 

Từ khóa:   Tiêu Chiến Vương Nhất Bác Dương Dương sao châu á sao Hoa Ngữ

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