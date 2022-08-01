Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cùng hàng loạt sao nam đình đám Cbiz xuất hiện trên bìa tạp chí Nhật Bản, fan lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra

Bằng chứng là mới đây, hàng loạt sao nam Cbiz như Tiêu Chiến , Vương Nhất Bác và Dương Dương đều xuất hiện trên trang bìa của tạp chí của Nhật Bản. Điều này ban đầu khiến cho netizen xứ Trung cảm thấy lo lắng khi có rất nhiều thần tượng của mình xuất hiện.

Tiêu Chiến - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau một hồi tìm hiểu đây được cho là danh sách những nam tài tử nổi tiếng nhất tại Cbiz ở thời điểm hiện tại và 3 cái tên vừa nêu ở trên đều nằm trong top những người dẫn đầu trong danh sách này.

Có vẻ như tờ tạp chí Nhật Bản này rất ưu ái dàn nam đỉnh lưu của Cbiz rất, khi được đặt lên trên trang bìa. Thành công của bộ đam cải Trần Tình Lệnh quả thực đã giúp ích lớn cho sự nghiệp của hai sao nam Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, "bước chạy đà" vững chãi để hai người bứt phá thành đỉnh lưu hàng đầu trong giới.