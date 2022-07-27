Rộ tin Ngọc Cốt Dao sắp sửa lên sóng, phản ứng của Tiêu Chiến khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ

Sao quốc tế 27/07/2022 11:45

Phía Tiêu Chiến đã nhanh chóng đưa ra phản hồi về lịch phát sóng của Ngọc Cốt Dao.

Ngọc Cốt Dao là bộ phim cổ trang tiên hiệp mới nhất của Tiêu Chiến. Vốn là nam diễn viên hot đình đám hiện nay tại Cbiz nên mọi thông tin của liên quan đến phim mới của anh chàng được nhiều người quan tâm hơn bao giờ hết. 

Trong thời gian chờ lên sóng, trên mạng xuất hiện rất nhiều thông tin về lịch chiếu phim. Gần đây, mạng xã hội còn lan truyền tin đồn tác phẩm sẽ được phát sóng vào ngày 11/8 trên Tencent.

Rộ tin Ngọc Cốt Dao sắp sửa lên sóng, phản ứng của Tiêu Chiến khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ - Ảnh 1
Ngọc Cốt Dao vẫn được nhiều người chờ đời mòn mỏi ra mắt - Ảnh: Internet

Sau đó, người hâm mộ đã liên hệ với phòng làm việc của Tiêu Chiến để xác nhận thông tin. Thế nhưng, phòng làm việc cho biết vẫn chưa có tin tức chính xác về ngày chiếu chính thức. 

Đây không phải lần đầu tiên Ngọc Cốt Dao bị tung tin thất thiệt về lịch phát sóng. Ngược dòng thời gian, có người còn lan truyền việc bộ phim được lên sóng vào tháng 7 và đối đầu với Trầm Vụn Hương Phai. 

Rộ tin Ngọc Cốt Dao sắp sửa lên sóng, phản ứng của Tiêu Chiến khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ - Ảnh 2
Tiêu Chiến trong Ngọc Cốt Dao - Ảnh: Internet

Thời điểm đó, Tinh Hán Xán Lạn vướng một số tranh cãi về trang phục. Tác phẩm đứng trước nguy cơ hoãn chiếu để chỉnh sửa hậu kỳ và kiểm duyệt lại. Vì vậy, phim của Tiêu Chiến bị đồn là phát sóng thay thế để cứu nguy cho phim của Triệu Lộ Tư.

Tuy nhiên, sau cùng thì Tinh Hán Xán Lạn vẫn lên sóng đúng thời hạn còn phim của Tiêu Chiến vận dậm chân tại chỗ và chưa có động tĩnh gì cả. 

Có thể Ngọc Cốt Dao sẽ bất ngờ phát sóng như cách Trầm Vụn Hương Phai thực hiện. Tuy nhiên, trường hợp xấu nhất là bộ phim phải đắp chiếu một thời gian để chờ thời điểm thích hợp.

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