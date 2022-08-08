Động thái của Thang Duy sau khi tin ly thân với ông xã đạo diễn 'dậy sóng' mạng xã hội

Mới đây, cư dân mạng bàn tán xôn xao trước thông tin Thang Duy đang ly thân cùng ông xã đạo diễn Kim Tae Young

Mới đây, Thang Duy chia sẻ hình ảnh con gái Summer vui vẻ khoác tay cha mẹ ngồi trên xe với nội dung là đoạn hồi thoại của bộ phim Decision to Leave: "Bạn đang hạnh phúc sao?", "Đúng vậy!". Ngay sau đó, hành động tinh tế của người đẹp nhằm xóa tan các tin đồn cô ly thân cùng ông xã đạo diễn Kim Tae Young. Đã rất lâu vợ chồng Thang Duy không có ảnh chụp chung hay tương tác trên mạng xã hội, làm dấy lên tin tức hôn nhân của cô trục trặc.

Thang Duy kết hôn với đạo diễn Kim Tae Young năm 2014. Họ quen biết và phát triển tình cảm sau bộ phim Thu muộn. Sau khi lập gia đình, cô sống tại Hàn Quốc, kín tiếng đời tư. Tháng 8/2021, gia đình nữ nghệ sĩ rời thành phố Seoul chuyển đến sống tại một vùng quê. Trên truyền thông, Thang Duy chia sẻ gặp áp lực trong cuộc sống, vì vậy cần thay đổi môi trường. Đến cuối tháng 10/2021, Thang Duy trở về Trung Quốc hoạt động nghệ thuật. Việc nữ diễn viên rời Hàn Quốc trong thời điểm dịch bệnh để tham dự các sự kiện thương mại ở quê nhà được đánh giá bất thường. Trước đây, cô thường quay lại Trung Quốc khi nhận kịch bản phim mới, và chỉ ở lại thời gian ngắn.

Thang Duy vẫn được đánh giá là nữ diễn viên tài năng tại giới giải trí Hoa ngữ. Nhiều năm qua, điện ảnh nước này không có minh tinh nào được đề cử Nữ chính xuất sắc tại LHP Cannes. Cô cũng là nữ diễn viên hiếm hoi thành công ở cả thị trường Trung Quốc và Hàn Quốc ở hiện tại. Năm 2011, người đẹp Sắc, giới đoạt giải Nữ chính xuất sắc tại Baeksang Arts Awards với tác phẩm Thu muộn. Hiện tại, Thang Duy còn chia sẻ đang tìm mua căn nhà để sống và lập nghiệp. 163 cho biết nữ diễn viên về Trung Quốc cùng con gái Summer và sống ở Bắc Kinh. Hình ảnh mới cho thấy gia đình nữ diễn viên vẫn hạnh phúc.

Cùng là những mỹ nhân sở hữu đôi mắt một mí: Thư Kỳ, Thang Duy, Vương Phi, Dương Siêu Việt có gì khác biệt? Nhiều năm qua, mắt hai mí luôn được coi là chuẩn mực cái đẹp của Cbiz và hầu hết các mỹ nhân đình đám đều đu theo “hot trend” này. Thế nhưng có không ít sao nữ sở hữu đôi mắt một mí nhưng vẫn khiến khán giả chẳng thể rời mắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-thai-cua-thang-duy-sau-khi-tin-ly-than-voi-ong-xa-dao-dien-day-song-mang-xa-hoi-489456.html