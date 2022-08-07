Đại gia bao nuôi người tình của Uông Tiểu Phi lộ diện, liệu có hơn gì chồng cũ Từ Hy Viên?

Kể từ sau khi bị khui chuyện "cặp kè" chồng cũ Từ Hy Viên, mọi thông tin xung quanh Trương Dĩnh Dĩnh khiến ai nấy đều quan tâm.

Trương Dĩnh Dĩnh và Uông Tiểu Phi là một trong những cặp đôi được công chúng quan tâm nhất ở thời điểm hiện tại. Tuy chưa một lần lên tiếng về tin đồn tình cảm nhưng cả hai đã nhiều lần bị công chúng bắt gặp cùng nhau đi du lịch, dạo phố, mua sắm,... đủ thấy được mối quan hệ của họ không hề đơn giản.

Trương Dĩnh Dĩnh và Uông Tiểu Phi chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận chuyện yêu nhau - Ảnh: Internet

Bên cạnh việc được chú ý là người tình của Uông Tiểu Phi, Trương Dĩnh Dĩnh vừa qua đã bị đồn là "tiểu tam" trong mối quan hệ của nam doanh nhân và vợ cũ Từ Hy Viên. Không những vậy, người đẹp có vướng vào ồn ào từng được một đại gia đã có gia đình "bao nuôi" trước khi quen thiếu gia họ Uông.

Trương Dĩnh Dĩnh khẳng định người trong ảnh chỉ là bố ruột của mình mà thôi - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng được dịp xôn xao với một bức ảnh được cho là Trương Dĩnh Dĩnh và vị đại gia này. Trong ảnh, cô và người đàn ông tỏ ra khá thân mật và tình cảm.

Người đẹp ngưỡng mộ chuyện tình kéo dài hơn 20 năm của bố mẹ ruột mình - Ảnh: Internet

Tuy vậy, Trương Dĩnh Dĩnh đã nhanh chóng bác bỏ thông tin trên và lên tiếng giải thích rằng người đàn ông trong ảnh thật ra là bố ruột của cô. Người đẹp còn cho biết, mẹ cô chính là mối tình đầu của ông, hai người đã ngọt ngào hơn 20 năm nay và tình cảm của họ chưa từng thay đổi.

Chồng cũ Từ Hy Viên khởi kiện paparazzi tố anh ngoại tình, ai ngờ bị đối phương đáp lại một câu 'chí mạng' Doanh nhân Uông Tiểu Phi - chồng cũ của Từ Hy Viên - mới đây đã đâm đơn kiện nam paparazzi từng tố anh ngoại tình và ép bạn gái phá thai.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dai-gia-bao-nuoi-nguoi-tinh-cua-uong-tieu-phi-lo-dien-lieu-co-hon-gi-chong-cu-tu-hy-vien-489349.html