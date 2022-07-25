Chồng cũ Từ Hy Viên rơi nước mắt vì không được phép gặp các con

Sao quốc tế 25/07/2022 11:59

Doanh nhân Uông Tiểu Phi - chồng cũ của nữ minh tinh Từ Hy Viên - vừa qua đã khóc trên sóng livestream vì nhớ các con của mình.

Mới đây, doanh nhân Uông Tiểu Phi đã thực hiện một buổi livestream ngắn để trò chuyện với các fan của mình. Tuy nhiên, khi được hỏi về tình hình của gia đình mình, chồng cũ của Từ Hy Viên đã bật khóc và cho biết anh đang rất nhớ các con của mình.

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Uông Tiểu Phi đã bật khóc và cho biết anh đang rất nhớ các con của mình - Ảnh: Internet

"Tôi rất nhớ 2 con, có lẽ 2 đứa đang nghỉ hè rồi. Vốn muốn 2 con qua đây chơi một thời gian, nhưng thương lượng rất lâu đều không thành công. Chẳng còn cách nào khác, nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng, bà nội cũng rất nhớ 2 cháu." - Uông Tiểu Phi nói.

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Uông Tiểu Phi và các con của mình - Ảnh: Internet

Doanh nhân Uông Tiểu Phi đã liên tục úp mở chuyện vợ cũ ngăn cản anh gặp lại các con của mình. Mẹ của Uông Tiểu Phi - bà Trương Lan cũng đã nhiều lên chia sẻ lên mạng xã hội việc nhớ nhung các cháu của mình nhưng không được gặp.

Vào cuối năm 2021 vừa qua, Uông Tiểu Phi và Từ Hy Viên đã chia tay nhau sau 10 năm chung sống. Sau nhiều năm bên nhau, cặp đôi đã có với nhau 2 mặt con, 1 trai và 1 gái.

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Trên mạng xã hội, nhiều người đã khuyên nhủ Uông Tiểu Phi hãy hạn chế công kích vợ cũ của mình lại. Bên cạnh đó, hiện tại dịch bệnh đang rất căng thẳng nên việc di chuyển từ Đài Loan sang Trung Quốc cũng không hề dễ dàng và cũng kém an toàn.

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